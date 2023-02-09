https://ria.ru/20230209/inoagenty-1850904623.html

Депутат направил в РКН запрос об утечке данных о "кандидатах в иноагенты"

Депутат направил в РКН запрос об утечке данных о "кандидатах в иноагенты" - РИА Новости, 09.02.2023

Депутат направил в РКН запрос об утечке данных о "кандидатах в иноагенты"

Депутат Госдумы Денис Парфенов (КПРФ) направил в Роскомнадзор (РКН) запрос с просьбой прояснить, насколько достоверны данные о якобы "кандидатах в иноагенты",... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T16:43

2023-02-09T16:43

2023-02-09T16:43

госдума рф

кпрф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

иноагенты

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происшествия

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы Денис Парфенов (КПРФ) направил в Роскомнадзор (РКН) запрос с просьбой прояснить, насколько достоверны данные о якобы "кандидатах в иноагенты", информация о которых появилась в сети в результате утечки. Депутат, ссылаясь на СМИ, сообщил, что в результате утечки данных Роскомнадзора в сети был опубликован перечень лиц, на которых подведомственной РКН структурой составлялись специальные справки на включение в перечень "иностранных агентов". "Направил в РКН депутатский запрос, в котором потребовал прояснить достоверность утекших в сеть данных, и предоставить разъяснения, на каком основании граждане могут быть поставлены на подобный "особый учет", кто давал соответствующие распоряжения и кто их исполнял", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20230207/inoagenty-1850406079.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

госдума рф, кпрф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, иноагенты, общество, происшествия