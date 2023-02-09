https://ria.ru/20230209/inoagenty-1850904623.html
Депутат направил в РКН запрос об утечке данных о "кандидатах в иноагенты"
Депутат направил в РКН запрос об утечке данных о "кандидатах в иноагенты" - РИА Новости, 09.02.2023
Депутат направил в РКН запрос об утечке данных о "кандидатах в иноагенты"
Депутат Госдумы Денис Парфенов (КПРФ) направил в Роскомнадзор (РКН) запрос с просьбой прояснить, насколько достоверны данные о якобы "кандидатах в иноагенты",... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T16:43
2023-02-09T16:43
2023-02-09T16:43
госдума рф
кпрф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
иноагенты
общество
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847414920_0:288:3068:2014_1920x0_80_0_0_735fddb233a309877274ed4d65a2149e.jpg
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы Денис Парфенов (КПРФ) направил в Роскомнадзор (РКН) запрос с просьбой прояснить, насколько достоверны данные о якобы "кандидатах в иноагенты", информация о которых появилась в сети в результате утечки. Депутат, ссылаясь на СМИ, сообщил, что в результате утечки данных Роскомнадзора в сети был опубликован перечень лиц, на которых подведомственной РКН структурой составлялись специальные справки на включение в перечень "иностранных агентов". "Направил в РКН депутатский запрос, в котором потребовал прояснить достоверность утекших в сеть данных, и предоставить разъяснения, на каком основании граждане могут быть поставлены на подобный "особый учет", кто давал соответствующие распоряжения и кто их исполнял", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20230207/inoagenty-1850406079.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847414920_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_cd9e41622c900c0e6a53f0b76afe31e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, кпрф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, иноагенты, общество, происшествия
Госдума РФ, КПРФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Россия, иноагенты, Общество, Происшествия
Депутат направил в РКН запрос об утечке данных о "кандидатах в иноагенты"
Депутат от КПРФ Парфенов направил в РКН запрос об утечке данных о "кандидатах в иноагенты"