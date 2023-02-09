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Депутат направил в РКН запрос об утечке данных о "кандидатах в иноагенты" - РИА Новости, 09.02.2023
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Депутат направил в РКН запрос об утечке данных о "кандидатах в иноагенты"
Депутат направил в РКН запрос об утечке данных о "кандидатах в иноагенты" - РИА Новости, 09.02.2023
Депутат направил в РКН запрос об утечке данных о "кандидатах в иноагенты"
Депутат Госдумы Денис Парфенов (КПРФ) направил в Роскомнадзор (РКН) запрос с просьбой прояснить, насколько достоверны данные о якобы "кандидатах в иноагенты",... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T16:43
2023-02-09T16:43
госдума рф
кпрф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
иноагенты
общество
происшествия
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы Денис Парфенов (КПРФ) направил в Роскомнадзор (РКН) запрос с просьбой прояснить, насколько достоверны данные о якобы "кандидатах в иноагенты", информация о которых появилась в сети в результате утечки. Депутат, ссылаясь на СМИ, сообщил, что в результате утечки данных Роскомнадзора в сети был опубликован перечень лиц, на которых подведомственной РКН структурой составлялись специальные справки на включение в перечень "иностранных агентов". "Направил в РКН депутатский запрос, в котором потребовал прояснить достоверность утекших в сеть данных, и предоставить разъяснения, на каком основании граждане могут быть поставлены на подобный "особый учет", кто давал соответствующие распоряжения и кто их исполнял", - написал он в своем Telegram-канале.
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госдума рф, кпрф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, иноагенты, общество, происшествия
Госдума РФ, КПРФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Россия, иноагенты, Общество, Происшествия
16:43 09.02.2023
 
Депутат направил в РКН запрос об утечке данных о "кандидатах в иноагенты"

Депутат от КПРФ Парфенов направил в РКН запрос об утечке данных о "кандидатах в иноагенты"

© iStock.com / PoikeМужчина печатает на ноутбуке
Мужчина печатает на ноутбуке - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© iStock.com / Poike
Мужчина печатает на ноутбуке. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы Денис Парфенов (КПРФ) направил в Роскомнадзор (РКН) запрос с просьбой прояснить, насколько достоверны данные о якобы "кандидатах в иноагенты", информация о которых появилась в сети в результате утечки.
Депутат, ссылаясь на СМИ, сообщил, что в результате утечки данных Роскомнадзора в сети был опубликован перечень лиц, на которых подведомственной РКН структурой составлялись специальные справки на включение в перечень "иностранных агентов".
"Направил в РКН депутатский запрос, в котором потребовал прояснить достоверность утекших в сеть данных, и предоставить разъяснения, на каком основании граждане могут быть поставлены на подобный "особый учет", кто давал соответствующие распоряжения и кто их исполнял", - написал он в своем Telegram-канале.
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Госдума РФКПРФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)РоссияиноагентыОбществоПроисшествия
 
 
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