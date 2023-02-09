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Посол: греческие компании не намерены прекращать закупать газ у России - РИА Новости, 09.02.2023
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Посол: греческие компании не намерены прекращать закупать газ у России
Посол: греческие компании не намерены прекращать закупать газ у России - РИА Новости, 09.02.2023
Посол: греческие компании не намерены прекращать закупать газ у России
Посольство России в Греции не получало сообщений о намерении местных компаний разорвать соглашения о поставках российского газа, напротив, они начали закупки... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T11:17
2023-02-09T12:06
россия
греция
украина
андрей маслов
кириакос мицотакис
газпром
экономика
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АФИНЫ, 9 фев – РИА Новости. Посольство России в Греции не получало сообщений о намерении местных компаний разорвать соглашения о поставках российского газа, напротив, они начали закупки российского СПГ, сообщил посол РФ в Афинах Андрей Маслов в интервью РИА Новости. "Публично греческое руководство высказывается за полный отказ от российского газа, но когда у Греции появится такая возможность, сказать трудно", - заметил посол. Маслов сослался на данные Национальной статистической службы Греции, согласно которым, в 2022 году природный газ, нефть и нефтепродукты оставались основными позициями греческого импорта из России. Посол сообщил, что у "Газпром экспорта" действуют долгосрочные контракты на поставку российского газа с тремя греческими операторами и стороны свои контрактные обязательства выполняют в полном объеме. "Сигналов о том, что местные структуры намереваются досрочно разорвать эти соглашения, не получали. Напротив, в прошлом году Афины в дополнение к трубопроводному газу, поступающему по действующим контрактам, завозили еще и российский СПГ", - сказал дипломат. На просьбу прокомментировать заявлениям премьер-министра Кириакоса Мицотакиса, что Греция может вместо России поставлять природный газ на Украину, посол ответил, что необходимо уточнение, что имеется в виду. "Собственный природный газ Греция не добывает, разработка месторождений здесь, как констатируют местные эксперты, находится в зачаточном состоянии", - сказал он. По его словам, сейчас речь идет об идее превращения Греции в некий энергоузел, через который "правильный" газ будет транзитом поступать в страны Балкан и Восточной Европы, включая Украину. "Прогнозировать сроки реализации подобных планов не берутся даже местные эксперты", - сказал Маслов. Читайте полный текст интервью Андрея Маслова &gt;&gt;
https://ria.ru/20230208/f35-1850482658.html
https://ria.ru/20230202/gretsiya-1849386528.html
https://ria.ru/20230204/avianosets-1849786101.html
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россия, греция, украина, андрей маслов, кириакос мицотакис, газпром, экономика
Россия, Греция, Украина, Андрей Маслов, Кириакос Мицотакис, Газпром, Экономика
11:17 09.02.2023 (обновлено: 12:06 09.02.2023)
 
Посол: греческие компании не намерены прекращать закупать газ у России

Посол Маслов: греческие компании не сообщали о намерении прекратить закупать газ в России

© РИА Новости / Геннадий МельникПосол РФ в Греции Андрей Маслов
Посол РФ в Греции Андрей Маслов - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Посол РФ в Греции Андрей Маслов. Архивное фото
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 9 фев – РИА Новости. Посольство России в Греции не получало сообщений о намерении местных компаний разорвать соглашения о поставках российского газа, напротив, они начали закупки российского СПГ, сообщил посол РФ в Афинах Андрей Маслов в интервью РИА Новости.
"Публично греческое руководство высказывается за полный отказ от российского газа, но когда у Греции появится такая возможность, сказать трудно", - заметил посол.
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Маслов сослался на данные Национальной статистической службы Греции, согласно которым, в 2022 году природный газ, нефть и нефтепродукты оставались основными позициями греческого импорта из России.
Посол сообщил, что у "Газпром экспорта" действуют долгосрочные контракты на поставку российского газа с тремя греческими операторами и стороны свои контрактные обязательства выполняют в полном объеме.
"Сигналов о том, что местные структуры намереваются досрочно разорвать эти соглашения, не получали. Напротив, в прошлом году Афины в дополнение к трубопроводному газу, поступающему по действующим контрактам, завозили еще и российский СПГ", - сказал дипломат.
Министерство иностранных дел Греции
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На просьбу прокомментировать заявлениям премьер-министра Кириакоса Мицотакиса, что Греция может вместо России поставлять природный газ на Украину, посол ответил, что необходимо уточнение, что имеется в виду.
"Собственный природный газ Греция не добывает, разработка месторождений здесь, как констатируют местные эксперты, находится в зачаточном состоянии", - сказал он.
По его словам, сейчас речь идет об идее превращения Греции в некий энергоузел, через который "правильный" газ будет транзитом поступать в страны Балкан и Восточной Европы, включая Украину.
"Прогнозировать сроки реализации подобных планов не берутся даже местные эксперты", - сказал Маслов.
Читайте полный текст интервью Андрея Маслова >>
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