https://ria.ru/20230209/gretsiya-1850766235.html

Посол: греческие компании не намерены прекращать закупать газ у России

Посол: греческие компании не намерены прекращать закупать газ у России - РИА Новости, 09.02.2023

Посол: греческие компании не намерены прекращать закупать газ у России

Посольство России в Греции не получало сообщений о намерении местных компаний разорвать соглашения о поставках российского газа, напротив, они начали закупки... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T11:17

2023-02-09T11:17

2023-02-09T12:06

россия

греция

украина

андрей маслов

кириакос мицотакис

газпром

экономика

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АФИНЫ, 9 фев – РИА Новости. Посольство России в Греции не получало сообщений о намерении местных компаний разорвать соглашения о поставках российского газа, напротив, они начали закупки российского СПГ, сообщил посол РФ в Афинах Андрей Маслов в интервью РИА Новости. "Публично греческое руководство высказывается за полный отказ от российского газа, но когда у Греции появится такая возможность, сказать трудно", - заметил посол. Маслов сослался на данные Национальной статистической службы Греции, согласно которым, в 2022 году природный газ, нефть и нефтепродукты оставались основными позициями греческого импорта из России. Посол сообщил, что у "Газпром экспорта" действуют долгосрочные контракты на поставку российского газа с тремя греческими операторами и стороны свои контрактные обязательства выполняют в полном объеме. "Сигналов о том, что местные структуры намереваются досрочно разорвать эти соглашения, не получали. Напротив, в прошлом году Афины в дополнение к трубопроводному газу, поступающему по действующим контрактам, завозили еще и российский СПГ", - сказал дипломат. На просьбу прокомментировать заявлениям премьер-министра Кириакоса Мицотакиса, что Греция может вместо России поставлять природный газ на Украину, посол ответил, что необходимо уточнение, что имеется в виду. "Собственный природный газ Греция не добывает, разработка месторождений здесь, как констатируют местные эксперты, находится в зачаточном состоянии", - сказал он. По его словам, сейчас речь идет об идее превращения Греции в некий энергоузел, через который "правильный" газ будет транзитом поступать в страны Балкан и Восточной Европы, включая Украину. "Прогнозировать сроки реализации подобных планов не берутся даже местные эксперты", - сказал Маслов. Читайте полный текст интервью Андрея Маслова >>

https://ria.ru/20230208/f35-1850482658.html

https://ria.ru/20230202/gretsiya-1849386528.html

https://ria.ru/20230204/avianosets-1849786101.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, греция, украина, андрей маслов, кириакос мицотакис, газпром, экономика