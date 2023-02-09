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Госдума приняла закон о бронировании времени проезда границы для грузовиков - РИА Новости, 09.02.2023
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Госдума приняла закон о бронировании времени проезда границы для грузовиков
Госдума приняла закон о бронировании времени проезда границы для грузовиков - РИА Новости, 09.02.2023
Госдума приняла закон о бронировании времени проезда границы для грузовиков
Госдума приняла закон правительства о резервировании даты и времени для пересечения границы РФ грузовыми транспортными средствами, используемых для... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T13:46
2023-02-09T13:46
авто
россия
евгений москвичев
госдума рф
граница
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Госдума приняла закон правительства о резервировании даты и времени для пересечения границы РФ грузовыми транспортными средствами, используемых для осуществления международных автомобильных перевозок. По словам члена комитета ГД по транспорту Александра Толмачева ("Единая Россия"), основная цель законопроекта о регулировании проезда по участкам автодорог, примыкающих к пропускным пунктам, и резервировании даты и времени проезда грузовиков через государственную границу – экономия времени водителей. "Пункты пропуска загружены ещё со времён пандемии. Логистические маршруты перекраиваются, старые исчезают, появляются новые. Ряд пропускных пунктов на границах испытывает повышенную нагрузку, на многих скапливаются машины в ожидании проверки документов и пересечения границы. Особенно эти изменения затрагивают водителей коммерческого транспорта, большегрузных машин – что и говорить, представьте себя на месте водителя, который везёт что-то скоропортящееся, например ягоды. Задержитесь где угодно, да хотя бы и на границе, и вместо клубники привезёте ягодную кашу – кому такое понравится?" - сообщил Толмачев РИА Новости. Реализацией деталей, подготовкой списков въезда в пункт пропуска займутся подведомственные Минтрансу организации, отметил парламентарий. Поправки, которые предписывают заранее резервировать время проезда всех автомобилей через границу РФ, подготовленные главой комитета по транспорту ГД Евгением Москвичевым ("Единая Россия"), ранее появились в думской базе данных и исчезли оттуда утром 24 января. Руководитель аппарата комитета Госдумы по транспорту Ираклий Асламазов объяснил это тем, что документы потребовались для работы над законопроектом. Москвичев же сообщил РИА Новости, что поправки, обязывающие резервировать дату проезда через российскую границу на автотранспорте, затрагивают не все автомобили, а только грузовой транспорт. Проезд транспортных средств, принадлежащих российским перевозчикам, иностранным перевозчикам, гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства и другим пользователям автомобильными дорогами (далее в настоящей статье – заявители), по участкам автомобильных дорог… в целях пересечения Государственной границы Российской Федерации осуществляется в зарезервированные дату и время в соответствии с порядком, установленным правительством Российской Федерации, говорилось в тексте поправки. Требования к осуществлению контроля, в том числе, должны предусматривать оборудование пункта контроля средствами принудительной остановки транспорта и размещение пункта контроля на участке автомобильной дороги в непосредственной близости от места въезда на территорию автомобильного пункта пропуска через государственную границу РФ или в зоне ожидания.
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авто, россия, евгений москвичев, госдума рф, граница
Авто, Россия, Евгений Москвичев, Госдума РФ, Граница
13:46 09.02.2023
 
Госдума приняла закон о бронировании времени проезда границы для грузовиков

Госдума приняла закон о бронировании времени проезда российской границы для грузовиков

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Госдума приняла закон правительства о резервировании даты и времени для пересечения границы РФ грузовыми транспортными средствами, используемых для осуществления международных автомобильных перевозок.
По словам члена комитета ГД по транспорту Александра Толмачева ("Единая Россия"), основная цель законопроекта о регулировании проезда по участкам автодорог, примыкающих к пропускным пунктам, и резервировании даты и времени проезда грузовиков через государственную границу – экономия времени водителей.
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"Пункты пропуска загружены ещё со времён пандемии. Логистические маршруты перекраиваются, старые исчезают, появляются новые. Ряд пропускных пунктов на границах испытывает повышенную нагрузку, на многих скапливаются машины в ожидании проверки документов и пересечения границы. Особенно эти изменения затрагивают водителей коммерческого транспорта, большегрузных машин – что и говорить, представьте себя на месте водителя, который везёт что-то скоропортящееся, например ягоды. Задержитесь где угодно, да хотя бы и на границе, и вместо клубники привезёте ягодную кашу – кому такое понравится?" - сообщил Толмачев РИА Новости.
Реализацией деталей, подготовкой списков въезда в пункт пропуска займутся подведомственные Минтрансу организации, отметил парламентарий.
Поправки, которые предписывают заранее резервировать время проезда всех автомобилей через границу РФ, подготовленные главой комитета по транспорту ГД Евгением Москвичевым ("Единая Россия"), ранее появились в думской базе данных и исчезли оттуда утром 24 января. Руководитель аппарата комитета Госдумы по транспорту Ираклий Асламазов объяснил это тем, что документы потребовались для работы над законопроектом. Москвичев же сообщил РИА Новости, что поправки, обязывающие резервировать дату проезда через российскую границу на автотранспорте, затрагивают не все автомобили, а только грузовой транспорт.
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Проезд транспортных средств, принадлежащих российским перевозчикам, иностранным перевозчикам, гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства и другим пользователям автомобильными дорогами (далее в настоящей статье – заявители), по участкам автомобильных дорог… в целях пересечения Государственной границы Российской Федерации осуществляется в зарезервированные дату и время в соответствии с порядком, установленным правительством Российской Федерации, говорилось в тексте поправки.
Требования к осуществлению контроля, в том числе, должны предусматривать оборудование пункта контроля средствами принудительной остановки транспорта и размещение пункта контроля на участке автомобильной дороги в непосредственной близости от места въезда на территорию автомобильного пункта пропуска через государственную границу РФ или в зоне ожидания.
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