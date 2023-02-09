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Украинские войска за полчаса выпустили по Горловке 11 снарядов - РИА Новости, 09.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230209/gorlovka-1850811014.html
Украинские войска за полчаса выпустили по Горловке 11 снарядов
Украинские войска за полчаса выпустили по Горловке 11 снарядов - РИА Новости, 09.02.2023
Украинские войска за полчаса выпустили по Горловке 11 снарядов
Украинские войска за полчаса выпустили по Калининскому району Горловки 11 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в четверг в представительстве ДНР в... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T12:49
2023-02-09T12:49
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 9 фев - РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили по Калининскому району Горловки 11 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в четверг в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.35 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Щербиновка – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 12.00 - населенный пункт Плещеевка – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
горловка
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происшествия, горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
12:49 09.02.2023
 
Украинские войска за полчаса выпустили по Горловке 11 снарядов

Представительство ДНР: ВСУ за полчаса выпустили по Горловке 11 снарядов натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкСтела при въезде в город Горловка в Донецкой области
Стела при въезде в город Горловка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела при въезде в город Горловка в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 фев - РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили по Калининскому району Горловки 11 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в четверг в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.35 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Щербиновка – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 12.00 - населенный пункт Плещеевка – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГорловкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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