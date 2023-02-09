https://ria.ru/20230209/gorlovka-1850811014.html

Украинские войска за полчаса выпустили по Горловке 11 снарядов

Украинские войска за полчаса выпустили по Горловке 11 снарядов - РИА Новости, 09.02.2023

Украинские войска за полчаса выпустили по Горловке 11 снарядов

Украинские войска за полчаса выпустили по Калининскому району Горловки 11 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в четверг в представительстве ДНР в... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T12:49

2023-02-09T12:49

2023-02-09T12:49

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 9 фев - РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили по Калининскому району Горловки 11 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в четверг в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.35 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Щербиновка – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 12.00 - населенный пункт Плещеевка – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

горловка

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины