https://ria.ru/20230209/gazprom-1850842157.html
ГД вывела "Газпром" из-под повышенного налога на прибыль при экспорте СПГ
ГД вывела "Газпром" из-под повышенного налога на прибыль при экспорте СПГ - РИА Новости, 09.02.2023
ГД вывела "Газпром" из-под повышенного налога на прибыль при экспорте СПГ
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который выводит "Газпром" и его дочерние компании из-под повышенного налога на прибыль для экспортеров... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T13:54
2023-02-09T13:54
2023-02-09T13:54
экономика
россия
газпром
госдума рф
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который выводит "Газпром" и его дочерние компании из-под повышенного налога на прибыль для экспортеров сжиженного природного газа (СПГ). В ноябре прошлого года был принят закон, который увеличивает на 2023-2025 годы до 34% с 20% ставку налога на прибыль экспортеров СПГ, которые до конца 2022 года осуществили экспорт хотя бы одной партии такого газа. Принятый депутатами в четверг новый закон выводит из-под повышенной ставки налога на прибыль "Газпром" и его дочерние компании. Данное изменение будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года. Первоначальна редакция документа касалась только порядка обложения НДС и налогом на прибыль участников соглашений о сервисных рисках и соглашений об управлении финансированием, заключаемых при геологоразведке и добыче углеводородов. Но в рамках второго чтения Госдума поддержала ряд дополнительных поправок, в том числе об уточнении категории плательщиков, подпадающих под повышенный налог на прибыль при экспорте СПГ. В результате налог на прибыль по ставке 34% в 2023-2025 годах будут уплачивать лишь пользователи участков недр федерального значения, лицензия на которые по состоянию на 1 января 2013 года предусматривает строительство завода по производству СПГ, или направление для сжижения на такой завод газа, добытого на таких или иных федеральных участках недр, лицензии на которые выданы после 1 января 2013 года. Таким образом, "Газпром" и его "дочки" выводятся из-под такой повышенной ставки. Кроме того, поправками продлеваются сроки завершения модернизации нефтеперерабатывающих мощностей, необходимой для получения обратного акциза на нефтяное сырье. Это связано с ограничениями по экспорту технологий, которые сейчас наложены на РФ: если иностранные поставщики отказываются поставлять оборудование, приходится заказывать новое, пояснял замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов. Также поправки уточняют правила налогообложения операций с бензолом, параксилолом, ортоксилолом и условия предоставления налогового вычета при этом. Закон должен вступить в силу со дня опубликования, а нормы о бензоле, параксилоле, ортоксилоле и модернизации нефтеперерабатывающих мощностей – через месяц после публикации, но не ранее первого числа очередного налогового периода по акцизам.
https://ria.ru/20221121/nalogi-1833104461.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, газпром, госдума рф
Экономика, Россия, Газпром, Госдума РФ
ГД вывела "Газпром" из-под повышенного налога на прибыль при экспорте СПГ
Госдума вывела "Газпром" и его дочек из-под повышенного налога на прибыль при экспорте СПГ
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который выводит "Газпром" и его дочерние компании из-под повышенного налога на прибыль для экспортеров сжиженного природного газа (СПГ).
В ноябре прошлого года был принят закон, который увеличивает на 2023-2025 годы до 34% с 20% ставку налога на прибыль экспортеров СПГ, которые до конца 2022 года осуществили экспорт хотя бы одной партии такого газа.
Принятый депутатами в четверг новый закон выводит из-под повышенной ставки налога на прибыль "Газпром" и его дочерние компании. Данное изменение будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.
Первоначальна редакция документа касалась только порядка обложения НДС и налогом на прибыль участников соглашений о сервисных рисках и соглашений об управлении финансированием, заключаемых при геологоразведке и добыче углеводородов. Но в рамках второго чтения Госдума поддержала ряд дополнительных поправок, в том числе об уточнении категории плательщиков, подпадающих под повышенный налог на прибыль при экспорте СПГ.
В результате налог на прибыль по ставке 34% в 2023-2025 годах будут уплачивать лишь пользователи участков недр федерального значения, лицензия на которые по состоянию на 1 января 2013 года предусматривает строительство завода по производству СПГ, или направление для сжижения на такой завод газа, добытого на таких или иных федеральных участках недр, лицензии на которые выданы после 1 января 2013 года. Таким образом, "Газпром" и его "дочки" выводятся из-под такой повышенной ставки.
Кроме того, поправками продлеваются сроки завершения модернизации нефтеперерабатывающих мощностей, необходимой для получения обратного акциза на нефтяное сырье. Это связано с ограничениями по экспорту технологий, которые сейчас наложены на РФ
: если иностранные поставщики отказываются поставлять оборудование, приходится заказывать новое, пояснял замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов
.
Также поправки уточняют правила налогообложения операций с бензолом, параксилолом, ортоксилолом и условия предоставления налогового вычета при этом.
Закон должен вступить в силу со дня опубликования, а нормы о бензоле, параксилоле, ортоксилоле и модернизации нефтеперерабатывающих мощностей – через месяц после публикации, но не ранее первого числа очередного налогового периода по акцизам.