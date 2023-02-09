https://ria.ru/20230209/gazoprovod-1850725566.html

В Госдуме призвали выставить счет США за подрыв "Северных потоков"

В Госдуме призвали выставить счет США за подрыв "Северных потоков" - РИА Новости, 09.02.2023

В Госдуме призвали выставить счет США за подрыв "Северных потоков"

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал выставить счет США за подрыв российских газопроводов "Северный потоков". РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T09:15

2023-02-09T09:15

2023-02-09T09:15

экономика

михаил шеремет

госдума рф

газпром

северный поток

северный поток — 2

авария на "северных потоках"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал выставить счет США за подрыв российских газопроводов "Северный потоков". Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш подтвердил РИА Новости авторство статьи о взрывах на первом и втором газопроводах "Северных потоках". В публикации Херша говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских экспортных газопроводов "Северный поток" в прошлом году. "Байден и его команда, причастная к подрыву газопроводов, должны ответить за организацию акта международного терроризма. США должен быть выставлен нанесенный ущерб. Ремонт газопроводов должен вестись за счет США, власти которых пошли на это тяжкое преступление, от которого пострадали, прежде всего, их, так называемые, союзники в лице Германии", - сказал РИА Новости Шеремет. По его мнению, следует рассмотреть вопрос ареста счетов и активов всех причастных к диверсии на газопроводах. Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва, и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.

https://ria.ru/20230208/gazoprovod-1850630998.html

https://ria.ru/20230209/vzryv-1850675762.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, михаил шеремет, госдума рф, газпром, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"