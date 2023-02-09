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В Госдуме призвали выставить счет США за подрыв "Северных потоков" - РИА Новости, 09.02.2023
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В Госдуме призвали выставить счет США за подрыв "Северных потоков"
В Госдуме призвали выставить счет США за подрыв "Северных потоков" - РИА Новости, 09.02.2023
В Госдуме призвали выставить счет США за подрыв "Северных потоков"
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал выставить счет США за подрыв российских газопроводов "Северный потоков". РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T09:15
2023-02-09T09:15
экономика
михаил шеремет
госдума рф
газпром
северный поток
северный поток — 2
авария на "северных потоках"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал выставить счет США за подрыв российских газопроводов "Северный потоков". Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш подтвердил РИА Новости авторство статьи о взрывах на первом и втором газопроводах "Северных потоках". В публикации Херша говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских экспортных газопроводов "Северный поток" в прошлом году. "Байден и его команда, причастная к подрыву газопроводов, должны ответить за организацию акта международного терроризма. США должен быть выставлен нанесенный ущерб. Ремонт газопроводов должен вестись за счет США, власти которых пошли на это тяжкое преступление, от которого пострадали, прежде всего, их, так называемые, союзники в лице Германии", - сказал РИА Новости Шеремет. По его мнению, следует рассмотреть вопрос ареста счетов и активов всех причастных к диверсии на газопроводах. Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва, и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.
https://ria.ru/20230208/gazoprovod-1850630998.html
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экономика, михаил шеремет, госдума рф, газпром, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
Экономика, Михаил Шеремет, Госдума РФ, Газпром, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
09:15 09.02.2023
 
В Госдуме призвали выставить счет США за подрыв "Северных потоков"

Депутат Госдумы Шеремет призвал выставить счет США за подрыв "Северных потоков"

© Фото : Kustbevakningen Шведская береговая охранаМесто утечки на газопроводе "Северный поток 1" в Швеции
Место утечки на газопроводе Северный поток 1 в Швеции - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© Фото : Kustbevakningen Шведская береговая охрана
Место утечки на газопроводе "Северный поток 1" в Швеции. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал выставить счет США за подрыв российских газопроводов "Северный потоков".
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш подтвердил РИА Новости авторство статьи о взрывах на первом и втором газопроводах "Северных потоках". В публикации Херша говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских экспортных газопроводов "Северный поток" в прошлом году.
Место утечки на газопроводе Северный поток в Швеции - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
Вчера, 17:37
Американский журналист назвал причину подрыва "Северных потоков"
"Байден и его команда, причастная к подрыву газопроводов, должны ответить за организацию акта международного терроризма. США должен быть выставлен нанесенный ущерб. Ремонт газопроводов должен вестись за счет США, власти которых пошли на это тяжкое преступление, от которого пострадали, прежде всего, их, так называемые, союзники в лице Германии", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его мнению, следует рассмотреть вопрос ареста счетов и активов всех причастных к диверсии на газопроводах.
"Параллельно нужно вести международное расследование для публичного осуждения нецивилизованных террористических методов, которых придерживается США для продвижения своей собственной экономики", - подчеркнул депутат.
Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва, и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
08:00
Штаты добились для себя статуса страны-террориста
 
ЭкономикаМихаил ШереметГосдума РФГазпромСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"
 
 
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