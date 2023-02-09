Рейтинг@Mail.ru
Россия и Китай договорились о поставках газа по дальневосточному маршруту - РИА Новости, 09.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230209/gaz-1850742318.html
Россия и Китай договорились о поставках газа по дальневосточному маршруту
Россия и Китай договорились о поставках газа по дальневосточному маршруту - РИА Новости, 09.02.2023
Россия и Китай договорились о поставках газа по дальневосточному маршруту
Россия и Китай подписали межправительственное соглашение о поставках газа по "дальневосточному" маршруту; Минэнерго РФ подготовило проект постановления... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T10:25
2023-02-09T11:39
экономика
россия
китай
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800906310_0:0:2941:1655_1920x0_80_0_0_004ed4569cb1b0f85ef2d945dcacdd72.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия и Китай подписали межправительственное соглашение о поставках газа по "дальневосточному" маршруту; Минэнерго РФ подготовило проект постановления правительства о ратификации соглашения, следует из документов ведомства."Одобрить соглашение между правительством Российской Федерации ‎и правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в сфере поставок природного газа из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику по "дальневосточному" маршруту, подписанное в городе Москве и в городе Пекине 31 января 2023 года", – говорится в проекте постановления правительства о внесении межправсоглашения на ратификацию."Внести в Государственную Думу Федерального Собрания... проект федерального закона "О ратификации соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в сфере поставок природного газа из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику по "дальневосточному" маршруту", - сказано в документе.Это межправсоглашение предполагает строительство трансграничного участка газопровода. Он начинается на газоизмерительной станции (ГИС) в России в районе Дальнереченска, проходит через реку Уссури и заканчивается на стартовой станции "Хулинь" в Китае (не включает в себя ГИС и стартовую станцию). Проектированием, строительством и эксплуатацией участка на территории России занимается "Газпром", Китая – Китайская национальная нефтегазовая компания. Подчёркивается, что стороны поощряют использование в расчётах национальных валют."Газпром" в начале февраля 2022 года подписал с Китайской национальной нефтегазовой компанией долгосрочный контракт на экспорт по "дальневосточному" маршруту 10 миллиардов кубометров газа в год. Суммарный объём поставок компании после реализации проекта по плану вырастет до 48 миллиардов кубометров.Сейчас "Газпром" поставляет газ в Китай по магистрали "Сила Сибири". Экспорт по нему по итогам 2022 года составил 15,5 миллиарда кубометров. По мере реализации проекта планируется ежегодно наращивать объём поставок до выхода на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров в год к 2025 году. Развитие "китайского вектора" связано также с маршрутом, предполагающим строительство через Монголию трубопровода "Сила Сибири — 2" на 50 миллиардов кубометров в год. Проект прорабатывается.
https://ria.ru/20221129/gaz-1835039992.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800906310_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_11833ac89029c1e2a3d45a9224523e8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, китай, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, Китай, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
10:25 09.02.2023 (обновлено: 11:39 09.02.2023)
 
Россия и Китай договорились о поставках газа по дальневосточному маршруту

Минэнерго: Россия и Китай договорились о поставках газа по дальневосточному маршруту

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкГосударственные флаги Российской Федерации и КНР
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Государственные флаги Российской Федерации и КНР . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия и Китай подписали межправительственное соглашение о поставках газа по "дальневосточному" маршруту; Минэнерго РФ подготовило проект постановления правительства о ратификации соглашения, следует из документов ведомства.
"Одобрить соглашение между правительством Российской Федерации ‎и правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в сфере поставок природного газа из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику по "дальневосточному" маршруту, подписанное в городе Москве и в городе Пекине 31 января 2023 года", – говорится в проекте постановления правительства о внесении межправсоглашения на ратификацию.
Трубопроводы измерительных линий коммерческого узла учета товарного газа на Амурском ГПЗ - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
29 ноября 2022, 14:55
В CNPC призвали увеличить поставки газа из России в Китай
"Внести в Государственную Думу Федерального Собрания... проект федерального закона "О ратификации соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в сфере поставок природного газа из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику по "дальневосточному" маршруту", - сказано в документе.
Это межправсоглашение предполагает строительство трансграничного участка газопровода. Он начинается на газоизмерительной станции (ГИС) в России в районе Дальнереченска, проходит через реку Уссури и заканчивается на стартовой станции "Хулинь" в Китае (не включает в себя ГИС и стартовую станцию). Проектированием, строительством и эксплуатацией участка на территории России занимается "Газпром", Китая – Китайская национальная нефтегазовая компания. Подчёркивается, что стороны поощряют использование в расчётах национальных валют.
"Газпром" в начале февраля 2022 года подписал с Китайской национальной нефтегазовой компанией долгосрочный контракт на экспорт по "дальневосточному" маршруту 10 миллиардов кубометров газа в год. Суммарный объём поставок компании после реализации проекта по плану вырастет до 48 миллиардов кубометров.
Сейчас "Газпром" поставляет газ в Китай по магистрали "Сила Сибири". Экспорт по нему по итогам 2022 года составил 15,5 миллиарда кубометров. По мере реализации проекта планируется ежегодно наращивать объём поставок до выхода на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров в год к 2025 году. Развитие "китайского вектора" связано также с маршрутом, предполагающим строительство через Монголию трубопровода "Сила Сибири — 2" на 50 миллиардов кубометров в год. Проект прорабатывается.
Газопровод Сила Сибири
2 декабря 2019, 00:00Инфографика
Газопровод "Сила Сибири"
Инфографика
Посмотреть
 
ЭкономикаРоссияКитайМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала