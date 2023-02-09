https://ria.ru/20230209/gaz-1850742318.html

Россия и Китай договорились о поставках газа по дальневосточному маршруту

Россия и Китай договорились о поставках газа по дальневосточному маршруту - РИА Новости, 09.02.2023

Россия и Китай договорились о поставках газа по дальневосточному маршруту

Россия и Китай подписали межправительственное соглашение о поставках газа по "дальневосточному" маршруту; Минэнерго РФ подготовило проект постановления... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T10:25

2023-02-09T10:25

2023-02-09T11:39

экономика

россия

китай

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия и Китай подписали межправительственное соглашение о поставках газа по "дальневосточному" маршруту; Минэнерго РФ подготовило проект постановления правительства о ратификации соглашения, следует из документов ведомства."Одобрить соглашение между правительством Российской Федерации ‎и правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в сфере поставок природного газа из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику по "дальневосточному" маршруту, подписанное в городе Москве и в городе Пекине 31 января 2023 года", – говорится в проекте постановления правительства о внесении межправсоглашения на ратификацию."Внести в Государственную Думу Федерального Собрания... проект федерального закона "О ратификации соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в сфере поставок природного газа из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику по "дальневосточному" маршруту", - сказано в документе.Это межправсоглашение предполагает строительство трансграничного участка газопровода. Он начинается на газоизмерительной станции (ГИС) в России в районе Дальнереченска, проходит через реку Уссури и заканчивается на стартовой станции "Хулинь" в Китае (не включает в себя ГИС и стартовую станцию). Проектированием, строительством и эксплуатацией участка на территории России занимается "Газпром", Китая – Китайская национальная нефтегазовая компания. Подчёркивается, что стороны поощряют использование в расчётах национальных валют."Газпром" в начале февраля 2022 года подписал с Китайской национальной нефтегазовой компанией долгосрочный контракт на экспорт по "дальневосточному" маршруту 10 миллиардов кубометров газа в год. Суммарный объём поставок компании после реализации проекта по плану вырастет до 48 миллиардов кубометров.Сейчас "Газпром" поставляет газ в Китай по магистрали "Сила Сибири". Экспорт по нему по итогам 2022 года составил 15,5 миллиарда кубометров. По мере реализации проекта планируется ежегодно наращивать объём поставок до выхода на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров в год к 2025 году. Развитие "китайского вектора" связано также с маршрутом, предполагающим строительство через Монголию трубопровода "Сила Сибири — 2" на 50 миллиардов кубометров в год. Проект прорабатывается.

https://ria.ru/20221129/gaz-1835039992.html

россия

китай

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, китай, министерство энергетики рф (минэнерго россии)