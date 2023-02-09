07:28 09.02.2023 (обновлено: 07:29 09.02.2023)
Три человека могут оставаться под завалами после взрыва газа Новосибирске
МЧС: три человека могут оставаться под завалами частично обрушившегося дома в Новосибирске
© Фото : Главное управление МЧС России по Новосибирской областиПоследствия взрыва газа в пятиэтажке на улице Линейной в Новосибирске
© Фото : Главное управление МЧС России по Новосибирской области
Последствия взрыва газа в пятиэтажке на улице Линейной в Новосибирске
НОВОСИБИРСК, 9 фев – РИА Новости. Три человека могут оставаться под завалами частично обрушившегося в Новосибирске после взрыва газа жилого дома, сообщил журналистам начальник ГУМЧС по Новосибирской области Виктор Орлов.
Ранее сообщалось, что утром в четверг на улице Линейная в Новосибирске после взрыва бытового газа произошло обрушение третьего подъезда четырехподъездного пятиэтажного дома, в каждом подъезде по 15 квартир. Сообщалось, что семь человек пострадали и двое погибли. Ведется разбор завалов.
"Есть предположение, что как минимум три человека остаются под завалами. Проводится пофамильно проверка всех жильцов квартир с обзвоном на сотовые телефоны. Время, когда произошла ситуация, предполагает, что большинство вероятнее всего уже убыли на работу, тем не менее точной информации нет", - сказал Орлов.
По его словам, разрушенными в результате обрушения оказались около 30 квартир, дом придется расселять.