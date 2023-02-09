https://ria.ru/20230209/gaz-1850711359.html

Три человека могут оставаться под завалами после взрыва газа Новосибирске

Три человека могут оставаться под завалами после взрыва газа Новосибирске - РИА Новости, 09.02.2023

Три человека могут оставаться под завалами после взрыва газа Новосибирске

Три человека могут оставаться под завалами частично обрушившегося в Новосибирске после взрыва газа жилого дома, сообщил журналистам начальник ГУМЧС по... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T07:28

2023-02-09T07:28

2023-02-09T07:29

взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске

виктор орлов

новосибирск

происшествия

жилье

новосибирская область

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НОВОСИБИРСК, 9 фев – РИА Новости. Три человека могут оставаться под завалами частично обрушившегося в Новосибирске после взрыва газа жилого дома, сообщил журналистам начальник ГУМЧС по Новосибирской области Виктор Орлов. Ранее сообщалось, что утром в четверг на улице Линейная в Новосибирске после взрыва бытового газа произошло обрушение третьего подъезда четырехподъездного пятиэтажного дома, в каждом подъезде по 15 квартир. Сообщалось, что семь человек пострадали и двое погибли. Ведется разбор завалов. По его словам, разрушенными в результате обрушения оказались около 30 квартир, дом придется расселять.

https://ria.ru/20230209/gaz-1850710501.html

новосибирск

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взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске, виктор орлов, новосибирск, происшествия, жилье, новосибирская область