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На место взрыва газа в Новосибирске прибыли тринадцать машин скорой помощи - РИА Новости, 09.02.2023
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На место взрыва газа в Новосибирске прибыли тринадцать машин скорой помощи
На место взрыва газа в Новосибирске прибыли тринадцать машин скорой помощи - РИА Новости, 09.02.2023
На место взрыва газа в Новосибирске прибыли тринадцать машин скорой помощи
Тринадцать автомобилей скорой помощи прибыли к месту ЧП в Новосибирске, где при взрыве газа обрушился подъезд пятиэтажки, идет разбор завалов, сообщил... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T04:52
2023-02-09T05:17
взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске
происшествия
новосибирск
новосибирская область
андрей травников
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НОВОСИБИРСК, 9 фев – РИА Новости. Тринадцать автомобилей скорой помощи прибыли к месту ЧП в Новосибирске, где при взрыве газа обрушился подъезд пятиэтажки, идет разбор завалов, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в своем Telegram-канале. Утром в четверг на улице Линейная в Новосибирске после взрыва бытового газа произошло обрушение третьего подъезда четырехподъездного пятиэтажного дома, в каждом подъезде по 15 квартир. По предварительным данным, погиб один человек, еще четверо пострадали. "Ведутся работы по разбору завалов. На место прибыла бригада территориального центра медицины катастроф, 13 автомобилей скорой помощи Новосибирской области и пять автомобилей негосударственных медицинских служб. Все больницы города готовы к приему пострадавших", - отметил глава региона.
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взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске, происшествия, новосибирск, новосибирская область, андрей травников
Взрыв газа в пятиэтажке в Новосибирске, Происшествия, Новосибирск, Новосибирская область, Андрей Травников
04:52 09.02.2023 (обновлено: 05:17 09.02.2023)
 
На место взрыва газа в Новосибирске прибыли тринадцать машин скорой помощи

На место обрушения подъезда дома в Новосибирске прибыли тринадцать машин скорой помощи

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 9 фев – РИА Новости. Тринадцать автомобилей скорой помощи прибыли к месту ЧП в Новосибирске, где при взрыве газа обрушился подъезд пятиэтажки, идет разбор завалов, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в своем Telegram-канале.
Утром в четверг на улице Линейная в Новосибирске после взрыва бытового газа произошло обрушение третьего подъезда четырехподъездного пятиэтажного дома, в каждом подъезде по 15 квартир. По предварительным данным, погиб один человек, еще четверо пострадали.
"Ведутся работы по разбору завалов. На место прибыла бригада территориального центра медицины катастроф, 13 автомобилей скорой помощи Новосибирской области и пять автомобилей негосударственных медицинских служб. Все больницы города готовы к приему пострадавших", - отметил глава региона.
Место обрушение подъезда жилого дома в Ефремове
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Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2022-2023 годах
 
Взрыв газа в пятиэтажке в НовосибирскеПроисшествияНовосибирскНовосибирская областьАндрей Травников
 
 
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