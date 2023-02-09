https://ria.ru/20230209/fake-1850863744.html
ВТБ предупредил о фейковом приложении в App Store
ВТБ предупредил о фейковом приложении в App Store - РИА Новости, 09.02.2023
ВТБ предупредил о фейковом приложении в App Store
ВТБ предупреждает своих клиентов, что в App Store для скачивания появилось фейковое приложение, которое пытаются выдать за копию приложения банка, следует из... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T14:59
2023-02-09T14:59
2023-02-09T14:59
экономика
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технологии
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санкции в отношении россии
мошенничество
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. ВТБ предупреждает своих клиентов, что в App Store для скачивания появилось фейковое приложение, которое пытаются выдать за копию приложения банка, следует из сообщения в Telegram-канале кредитной организации. "Обращаем ваше внимание, что данное приложение не принадлежит банку ВТБ. Будьте внимательны!", - говорится в сообщении. Банк также демонстрирует скриншот поддельного приложения под названием "В Банк: Доступ Онлайн". "Чтобы сохранить свои средства в безопасности, всегда устанавливайте только те приложения, ссылки на которые указаны на сайте банка online.vtb.ru/app, или их подлинность подтверждают операторы в колл-центре по номеру 1000", - добавили в ВТБ. Согласно информации на сайте банка, приложение "ВТБ Онлайн" недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store. В банке рекомендуют воспользоваться веб-версией. В прошлом году США ввели в отношении ряда российских банков, в том числе ВТБ, санкции, в результате его мобильное приложение было удалено из App Store и Google Play. Летом в магазине приложений для устройств на iOS появлялось приложение, которое давало возможность клиентам ВТБ использовать сервисы банка, однако и оно через непродолжительное время было удалено.
https://ria.ru/20230203/moshenniki-1849589759.html
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экономика, сша, технологии, втб, google, apple ios, санкции в отношении россии, мошенничество, мошенники, кибербезопасность
Экономика, США, Технологии, ВТБ, Google, Apple iOS, Санкции в отношении России, Мошенничество, мошенники, Кибербезопасность
ВТБ предупредил о фейковом приложении в App Store
ВТБ предупредил о появившимся фейковом приложении банка в App Store