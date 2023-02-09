https://ria.ru/20230209/evrosovet-1850892437.html

Следующие недели и месяцы на Украине будут решающими, считает Евросовет

Следующие недели и месяцы на Украине будут решающими, считает Евросовет - РИА Новости, 09.02.2023

Следующие недели и месяцы на Украине будут решающими, считает Евросовет

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что на Украине следующие недели и месяцы будут решающими, нужна максимальная помощь, в том числе военная. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T16:14

2023-02-09T16:14

2023-02-09T16:59

украина

евросовет

специальная военная операция на украине

в мире

брюссель

шарль мишель

владимир зеленский

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156237/52/1562375260_0:232:2817:1817_1920x0_80_0_0_58e4b0b8de865b97afebc7016db7d154.jpg

БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что на Украине следующие недели и месяцы будут решающими, нужна максимальная помощь, в том числе военная."Мы осознаем, что предстоящие недели и месяцы будут, вероятно, решающими… Настало время оказать максимальную поддержку", - сказал он на совместной пресс-конференции в Брюсселе с главой Еврокомиссии и Владимиром Зеленским по итогам заседания в рамках саммита стран Евросоюза.Он пояснил, что, в первую очередь, речь идет о военной поддержке. "Есть военная необходимость помочь вам защитить целостность Украины – это боеприпасы, ракеты, боевые машины, системы обороны. Идет речь о конкретных вещах прямо сейчас", - указал он.

https://ria.ru/20230209/zelensky-1850871673.html

украина

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, евросовет, в мире, брюссель, шарль мишель, владимир зеленский, еврокомиссия