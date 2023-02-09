https://ria.ru/20230209/evrosovet-1850892437.html
Следующие недели и месяцы на Украине будут решающими, считает Евросовет
Следующие недели и месяцы на Украине будут решающими, считает Евросовет - РИА Новости, 09.02.2023
Следующие недели и месяцы на Украине будут решающими, считает Евросовет
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что на Украине следующие недели и месяцы будут решающими, нужна максимальная помощь, в том числе военная. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T16:14
2023-02-09T16:14
2023-02-09T16:59
украина
евросовет
специальная военная операция на украине
в мире
брюссель
шарль мишель
владимир зеленский
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что на Украине следующие недели и месяцы будут решающими, нужна максимальная помощь, в том числе военная."Мы осознаем, что предстоящие недели и месяцы будут, вероятно, решающими… Настало время оказать максимальную поддержку", - сказал он на совместной пресс-конференции в Брюсселе с главой Еврокомиссии и Владимиром Зеленским по итогам заседания в рамках саммита стран Евросоюза.Он пояснил, что, в первую очередь, речь идет о военной поддержке. "Есть военная необходимость помочь вам защитить целостность Украины – это боеприпасы, ракеты, боевые машины, системы обороны. Идет речь о конкретных вещах прямо сейчас", - указал он.
https://ria.ru/20230209/zelensky-1850871673.html
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украина, евросовет, в мире, брюссель, шарль мишель, владимир зеленский, еврокомиссия
Украина, Евросовет, Специальная военная операция на Украине, В мире, Брюссель, Шарль Мишель, Владимир Зеленский, Еврокомиссия
16:14 09.02.2023 (обновлено: 16:59 09.02.2023)
Следующие недели и месяцы на Украине будут решающими, считает Евросовет
Глава Евросовета Мишель: следующие недели и месяцы будут решающими на Украине