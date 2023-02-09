https://ria.ru/20230209/evropa-1850861440.html
Европа в абсолютном проигрыше от украинского кризиса, заявили в Будапеште
Европа в абсолютном проигрыше от украинского кризиса, заявили в Будапеште - РИА Новости, 09.02.2023
Европа в абсолютном проигрыше от украинского кризиса, заявили в Будапеште
Европа "абсолютно" проигрывает от украинского конфликта, поскольку вынуждена переплачивать за энергоносители в 10 раз по сравнению с США, заявил глава... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T14:49
2023-02-09T14:49
2023-02-09T14:49
специальная военная операция на украине
венгрия
в мире
евросоюз
украина
санкции в отношении россии
ситуация в днр и лнр
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БУДАПЕШТ, 9 фев - РИА Новости. Европа "абсолютно" проигрывает от украинского конфликта, поскольку вынуждена переплачивать за энергоносители в 10 раз по сравнению с США, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. "Европа абсолютно в числе проигравших... Легко увидеть, что пока мы здесь по всей Европе платим за энергию в десять раз дороже, чем в США, а немецкие, венгерские голландские предприятия должны конкурировать на мировом рынке с американскими предприятиями, которые платят за энергию в десять раз меньше, Европа может быть только в проигрыше", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге. Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена переплачивать за них в 5-10 раз. По его словам, Европа должна задать вопросы "американским друзьям" о том, кто выигрывает в этой ситуации. Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер ранее заявил, что Евросоюз уже сейчас можно назвать проигравшим в украинском кризисе, поскольку он действует вопреки собственным экономическим интересам. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что бенефициаром рецессии в Европе являются США.
https://ria.ru/20230123/sanktsii-1846770095.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, в мире, евросоюз, украина, санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Венгрия, В мире, Евросоюз, Украина, Санкции в отношении России, Ситуация в ДНР и ЛНР
Европа в абсолютном проигрыше от украинского кризиса, заявили в Будапеште
Глава администрации Орбана Гуйяш: Европа в абсолютном проигрыше от украинского кризиса