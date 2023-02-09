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Европа в абсолютном проигрыше от украинского кризиса, заявили в Будапеште - РИА Новости, 09.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230209/evropa-1850861440.html
Европа в абсолютном проигрыше от украинского кризиса, заявили в Будапеште
Европа в абсолютном проигрыше от украинского кризиса, заявили в Будапеште - РИА Новости, 09.02.2023
Европа в абсолютном проигрыше от украинского кризиса, заявили в Будапеште
Европа "абсолютно" проигрывает от украинского конфликта, поскольку вынуждена переплачивать за энергоносители в 10 раз по сравнению с США, заявил глава... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T14:49
2023-02-09T14:49
специальная военная операция на украине
венгрия
в мире
евросоюз
украина
санкции в отношении россии
ситуация в днр и лнр
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БУДАПЕШТ, 9 фев - РИА Новости. Европа "абсолютно" проигрывает от украинского конфликта, поскольку вынуждена переплачивать за энергоносители в 10 раз по сравнению с США, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. "Европа абсолютно в числе проигравших... Легко увидеть, что пока мы здесь по всей Европе платим за энергию в десять раз дороже, чем в США, а немецкие, венгерские голландские предприятия должны конкурировать на мировом рынке с американскими предприятиями, которые платят за энергию в десять раз меньше, Европа может быть только в проигрыше", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге. Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена переплачивать за них в 5-10 раз. По его словам, Европа должна задать вопросы "американским друзьям" о том, кто выигрывает в этой ситуации. Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер ранее заявил, что Евросоюз уже сейчас можно назвать проигравшим в украинском кризисе, поскольку он действует вопреки собственным экономическим интересам. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что бенефициаром рецессии в Европе являются США.
https://ria.ru/20230123/sanktsii-1846770095.html
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венгрия, в мире, евросоюз, украина, санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Венгрия, В мире, Евросоюз, Украина, Санкции в отношении России, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:49 09.02.2023
 
Европа в абсолютном проигрыше от украинского кризиса, заявили в Будапеште

Глава администрации Орбана Гуйяш: Европа в абсолютном проигрыше от украинского кризиса

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкРека Дунай в Будапеште
Река Дунай в Будапеште - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Река Дунай в Будапеште. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 9 фев - РИА Новости. Европа "абсолютно" проигрывает от украинского конфликта, поскольку вынуждена переплачивать за энергоносители в 10 раз по сравнению с США, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
"Европа абсолютно в числе проигравших... Легко увидеть, что пока мы здесь по всей Европе платим за энергию в десять раз дороже, чем в США, а немецкие, венгерские голландские предприятия должны конкурировать на мировом рынке с американскими предприятиями, которые платят за энергию в десять раз меньше, Европа может быть только в проигрыше", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге.
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена переплачивать за них в 5-10 раз. По его словам, Европа должна задать вопросы "американским друзьям" о том, кто выигрывает в этой ситуации.
Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер ранее заявил, что Евросоюз уже сейчас можно назвать проигравшим в украинском кризисе, поскольку он действует вопреки собственным экономическим интересам. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что бенефициаром рецессии в Европе являются США.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВенгрияВ миреЕвросоюзУкраинаСанкции в отношении РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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