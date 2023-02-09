https://ria.ru/20230209/evropa-1850693143.html

Англосаксы гонят европейцев на войну

Англосаксы гонят европейцев на войну - РИА Новости, 09.02.2023

Англосаксы гонят европейцев на войну

В западных СМИ стремительный вояж Владимира Зеленского по маршруту Киев — Лондон — Париж — Брюссель описывается как визит-сюрприз. Мол, лидер воюющей державы... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T08:00

2023-02-09T08:00

2023-02-09T15:09

авторы

россия

владимир зеленский

риши сунак

вооруженные силы украины

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В западных СМИ стремительный вояж Владимира Зеленского по маршруту Киев — Лондон — Париж — Брюссель описывается как визит-сюрприз. Мол, лидер воюющей державы незаметно пробрался к своим европейским друзьям и выступил перед ними с зажигательными речами: попросил еще денег, оружия, антироссийских санкций и самолетов. Те не устояли перед его мольбами и согласились поставить истребители и другое наступательное вооружение.По сути же, еще до визита Зеленского англосаксы дожали европейских вассалов и заставили тех открыто ввязаться в войну против России.Вашингтон и Лондон страстно хотят воевать с нами. Вашингтону это нужно для сохранения своей гегемонии, Лондону — банально для выживания. Европейцам это не нужно от слова совсем. Но долго упираться они не сумели, и вот сегодня их толкают в очередной "Дранг нах Остен". Их танкисты и пилоты обречены погибнуть на Восточном фронте. Единственное, что им осталось, это изобразить дело так, что они нападают на Россию в рамках "защиты Украины". Тогда у Москвы, по их логике, не будет формального повода нанести удар по европейским столицам.Поэтому лидера Незалежной быстренько посадили в самолет британских Королевских ВВС и в довольно неприличной спешке транспортировали в Лондон, чтобы он озвучил речовку насчет "защиты Украины". Там он успел выпить чаю с премьер-министром Риши Сунаком, выступить в Вестминстере перед членами парламента, подарить спикеру шлем летчика ВСУ и поручкаться с Карлом III, шокировав британцев тем, что явился к королю на прием в мятых штанах и кофте.Сразу после этого Зеленского всунули в самолет и отправили в Париж на встречу с Эммануэлем Макроном. Там к ним подкатил Олаф Шольц. Следующим пунктом в расписании Зеленского стал Брюссель.Монолог, произнесенный им в Вестминстере, будет повторяться в других столицах с небольшими вариациями. Сначала Зеленский рассказывает о страданиях вэсэушников в окопах — это особенно цинично звучит на фоне окружающей его европейской роскоши, а потом требует санкций против России и просит самолеты.Это тот самый пакет санкций и наступательных вооружений, который хозяева Зеленского запланировали обрушить на Россию к годовщине начала СВО. В США и Англии об этом совершенно открыто писали уже с декабря. Видно, что наконец-то союзники пришли к соглашению, а Зеленского затребовали к себе, просто чтобы он залегендировал их агрессию против России.Весь мир видит, что никакой защитой Украины Запад не занимается. Он занимается ее убийством и расчленением. Зеленский знает об этом лучше всех. Но его так ловко поймали на крючок распаленного актерского тщеславия, что он готов вытворять со своей страной что угодно, лишь бы ему аплодировали и называли спасителем мира, лишь бы обниматься с президентами и щеголять без пиджака перед английским королем.Под это дело Зеленский целый год посылал на смерть своих соотечественников. А теперь он готов отправить в топку и европейцев. Потому что согласие их лидеров поставлять Киеву истребители будет означать прямое объявление войны России. Иначе это интерпретировать невозможно.Что ж, на Восточном фронте европейцев ждет очередное унизительное поражение. Сдача Украины неизбежна. Наверное, поэтому стремительные перелеты Зеленского туда-сюда так похожи на тренировку эвакуации.

https://ria.ru/20230208/shveytsariya-1850427171.html

https://ria.ru/20230208/skshipchak-1850685045.html

https://ria.ru/20230127/zapad-1847718208.html

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авторы, россия, владимир зеленский, риши сунак, вооруженные силы украины