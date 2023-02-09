Минфин обнулит долю евро в ФНБ
Минфин России в 2023 году обнулит долю евро в Фонде национального благосостояния
Денежные купюры и монеты евро . Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Минфин РФ в 2023 году обнулит долю евро в Фонде национального благосостояния (ФНБ), в нем останутся только золото, юани и рубли, заявил журналистам замминистра Владимир Колычев.
"Если вопрос - будет ли евро обнулен, то он обязательно будет обнулен в этом году", - сказал Колычев, отвечая на вопрос, что будет происходить с оставшимися на счетах ФНБ средствами в евро.
Он также добавил, Минфин постепенно будет приводить структуру ФНБ согласно новым нормативам таким образом, что в ней останутся рубли, юани и золото.
В конце прошлого года Минфин РФ опубликовал новую нормативную структуру активов ФНБ, которая полностью исключает возможность инвестирования в долларах США и устанавливает гибкие доли активов в других активах. Максимальная доля юаня в активах ФНБ теперь составляет 60%, золота - 40%. Ранее доли юаня и золота составляли 30% и 20% соответственно.
На 1 февраля на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России было размещено 10,465 миллиарда евро, 307,446 миллиарда юаней, 530,1 миллиона рублей, 551,278 тонны золота в обезличенной форме. На депозитах в ВЭБе размещено 649,586 миллиарда рублей. Кроме того, 3 миллиарда долларов размещены в облигациях Украины, по которым страна допустила дефолт.