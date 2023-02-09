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Минфин обнулит долю евро в ФНБ - РИА Новости, 09.02.2023
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Минфин обнулит долю евро в ФНБ
Минфин обнулит долю евро в ФНБ - РИА Новости, 09.02.2023
Минфин обнулит долю евро в ФНБ
Минфин РФ в 2023 году обнулит долю евро в Фонде национального благосостояния (ФНБ), в нем останутся только золото, юани и рубли, заявил журналистам замминистра... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T16:12
2023-02-09T16:12
экономика
россия
владимир колычев
министерство финансов рф (минфин россии)
евро
валюта
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Минфин РФ в 2023 году обнулит долю евро в Фонде национального благосостояния (ФНБ), в нем останутся только золото, юани и рубли, заявил журналистам замминистра Владимир Колычев. Он также добавил, Минфин постепенно будет приводить структуру ФНБ согласно новым нормативам таким образом, что в ней останутся рубли, юани и золото. В конце прошлого года Минфин РФ опубликовал новую нормативную структуру активов ФНБ, которая полностью исключает возможность инвестирования в долларах США и устанавливает гибкие доли активов в других активах. Максимальная доля юаня в активах ФНБ теперь составляет 60%, золота - 40%. Ранее доли юаня и золота составляли 30% и 20% соответственно. На 1 февраля на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России было размещено 10,465 миллиарда евро, 307,446 миллиарда юаней, 530,1 миллиона рублей, 551,278 тонны золота в обезличенной форме. На депозитах в ВЭБе размещено 649,586 миллиарда рублей. Кроме того, 3 миллиарда долларов размещены в облигациях Украины, по которым страна допустила дефолт.
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экономика, россия, владимир колычев, министерство финансов рф (минфин россии), евро, валюта
Экономика, Россия, Владимир Колычев, Министерство финансов РФ (Минфин России), евро, Валюта
16:12 09.02.2023
 
Минфин обнулит долю евро в ФНБ

Минфин России в 2023 году обнулит долю евро в Фонде национального благосостояния

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты евро
Денежные купюры и монеты евро - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Денежные купюры и монеты евро . Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Минфин РФ в 2023 году обнулит долю евро в Фонде национального благосостояния (ФНБ), в нем останутся только золото, юани и рубли, заявил журналистам замминистра Владимир Колычев.
"Если вопрос - будет ли евро обнулен, то он обязательно будет обнулен в этом году", - сказал Колычев, отвечая на вопрос, что будет происходить с оставшимися на счетах ФНБ средствами в евро.
Он также добавил, Минфин постепенно будет приводить структуру ФНБ согласно новым нормативам таким образом, что в ней останутся рубли, юани и золото.
В конце прошлого года Минфин РФ опубликовал новую нормативную структуру активов ФНБ, которая полностью исключает возможность инвестирования в долларах США и устанавливает гибкие доли активов в других активах. Максимальная доля юаня в активах ФНБ теперь составляет 60%, золота - 40%. Ранее доли юаня и золота составляли 30% и 20% соответственно.
На 1 февраля на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России было размещено 10,465 миллиарда евро, 307,446 миллиарда юаней, 530,1 миллиона рублей, 551,278 тонны золота в обезличенной форме. На депозитах в ВЭБе размещено 649,586 миллиарда рублей. Кроме того, 3 миллиарда долларов размещены в облигациях Украины, по которым страна допустила дефолт.
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ЭкономикаРоссияВладимир КолычевМинистерство финансов РФ (Минфин России)евроВалюта
 
 
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