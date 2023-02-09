https://ria.ru/20230209/erkhov-1850807087.html

Алексей Ерхов: Турции угрожают за неприсоединение к антироссийским санкциям

Алексей Ерхов: Турции угрожают за неприсоединение к антироссийским санкциям - РИА Новости, 09.02.2023

Алексей Ерхов: Турции угрожают за неприсоединение к антироссийским санкциям

Отношения Турции и России – насыщенные, непростые, но даже в самые сложные периоды дипломаты обеих сторон действовали согласно с библейским принципом "не... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T15:00

2023-02-09T15:00

2023-02-09T15:00

интервью

россия

турция

алексей ерхов

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Отношения Турции и России – насыщенные, непростые, но даже в самые сложные периоды дипломаты обеих сторон действовали согласно с библейским принципом "не навреди". Корреспондент РИА Новости в Анкаре Вугар Гасанов встретился с чрезвычайным и полномочным послом РФ в Турции Алексеем Ерховым накануне Дня дипломата. В посольстве есть особая традиция, связанная с профессиональным праздником, и беседа началась именно в этого.– Господин посол, как вы отмечаете День дипломата? Есть ли какая-либо традиция, которой следуете?–Да. У нас здесь, в Анкаре, есть особая традиция. В День дипломатического работника мы вспоминаем не только наших коллег – и бывших, и нынешних, всех вместе, но и конкретного человека – Андрея Геннадьевича Карлова, чрезвычайного и полномочного посла в Турции, который погиб на своем посту шесть лет назад. Мы возлагаем цветы к его памятнику в посольстве, расположенном на улице, теперь носящей имя Андрея Геннадьевича. А затем присутствуем на небольшом памятном концерте учеников средней школы при посольстве, которая тоже называется Школой им. А.Г. Карлова.Другие запланированные нами на этот день мероприятия сейчас пришлось отменить из-за объявления в Турции траура по жертвам произошедшего здесь на днях разрушительного землетрясения. Кстати, несколько наших дипломатов встречают свой профессиональный праздник "на боевом посту": они находятся сейчас в зоне землетрясения, где помогают развернутой там операции наших спасателей.– Одним из важных моментов турецко-российского сотрудничества стала "черноморская зерновая инициатива". Согласно заявлениям Москвы, она пока не полностью отвечает ожиданиям российской стороны. Когда планируется решить вопрос с поставками российского продовольствия и удобрений? Насколько Турция помогла продвинуться в этом вопросе?– "Зерновая инициатива" стала важным фактором международной жизни. Штука эта очень важная, но в то же время очень непростая, а где-то и противоречивая. Задумывалась вроде бы она для достаточно благих целей, но вот насколько она их достигает – вопрос открытый. Реализуется она в общем и целом успешно, на днях количество перевезенных грузов перевалило за 20 миллионов тонн – цифра внушительная. Однако есть целый ряд моментов, о которых мы постоянно напоминаем в этом контексте. Это и география получателей продовольствия, в которой до сих преобладают страны с высоким уровнем доходов, а нуждающиеся страны получают минимальную часть грузов. Это и сохраняющиеся проблемы в экспорте российского зерна и удобрений, прежде всего по аммиакопроводу "Тольятти-Одесса". Это и многие другие, казалось бы технические, но важные с точки зрения конкретного результата детали. Всем этим сейчас приходится заниматься нашим представителям в Совместном Координационном Центре (СКЦ) в Стамбуле. Вообще деятельность этого органа можно, наверное, считать классическим примером того, как на наших глазах возникают новые, доселе невиданные формы и области дипработы. В центре работают и наши, и украинские, и турецкие военные, и ооновские специалисты. Конечно, есть вопросы к работе и этого органа. Будем рассчитывать, что на них также найдутся ответы, в том числе при содействии Турции, на территории которой этот центр находится.– Турция является одной из тех стран, которые не присоединились к санкциям против России. Вы наверняка затрагивали эту тему в ваших контактах с турецкими коллегами, оказывается ли давление Запада на Анкару в этой связи? Есть ли опасения, что Турция не выдержит это давление? Отказались ли они от варианта покупать Су-35, который обсуждался после исключения их из программы F-35?– Турция действительно объявила, что не будет принимать участие в антироссийских санкциях. Считаю, что это – мужественное и смелое решение, полностью отвечающее национальным интересам страны. Ведь еще большой вопрос, кому санкции вредят больше, – тем, против кого их вводят, или тем, кто это делает. Во всяком случае, если бы (будем рассуждать гипотетически) Турция в полном объеме присоединилась к тем рестрикциям, которые Запад объявил против России, то это самым плачевным образом сказалось бы на состоянии целого ряда важных отраслей турецкой экономики. И я не знаю, как можно было бы их потом реанимировать.Есть ли давление на Турцию? Конечно же, есть. И было бы странно, если бы его не было. Как вам, например, такая цитата: "Пока продолжается российская агрессия, США и наши партнеры будут продолжать политику санкций и неустанно противостоять использованию Россией глобальной финансовой системы для финансирования своей несправедливой войны... Мы работаем для того, чтобы предотвращать усилия России по обходу санкций в десятках стран, включая Турцию". И еще цитата: "Турецкий бизнес находится на переднем крае этой войны. Мы, конечно, понимаем степень зависимости Турции от импорта российских энергоносителей и сельскохозяйственной продукции. Однако отмечаемый нами рост в прошлом году турецкого экспорта и реэкспорта в Россию делает турецкий частный сектор особенно подверженным риску санкций". С таким заявлением на днях выступил высокопоставленный представитель США на встрече с турецкими деловиками. И если это не прямая и неприкрытая угроза, то я не знаю, что это.Понятно, нашим турецким партнерам работать в такой обстановке непросто, но те, кто взаимодействует с нами, знают, в чем именно их интерес. И вообще, как говорит русская пословица: "Дорогу осилит идущий". Что же касается вашего вопроса о военно-технических делах, то позволю себе воздержаться от ответа. Это именно такая сфера, где я обычно не даю комментариев, понимая, что бы я ни сказал, может быть использовано против моей страны.– Турция – одно из самых излюбленных мест у российских туристов. Но определенные сложности появились после того, как в Турции отказались от российской платежной системы "Мир". Анкара ранее говорила об альтернативных проектах. Как идет процесс? Есть ли успехи? Когда появится замена?– Вы правы, работа идет. Однако, видимо, подводить ее итоги было бы пока преждевременно. К тому же речь, по сути, сейчас идет уже о будущем туристическом сезоне, и надо еще понять, каким он будет. Конечно, на туристической сфере тоже сказываются финансовые санкции.С другой стороны, от любых ограничительных мер в этой области напрямую страдают турецкие представители индустрии. Вот, например, как это происходит с кредитными картами. Отельеры и туроператоры могут так или иначе обойтись без них за счет продажи так называемых "пакетов": это когда турист, будучи еще в России, покупает весь набор услуг: и билет на самолет, и номер в отеле и так далее. Но ведь турецкий бизнесмен хочет продать российскому туристу еще что-то, например, кожаную куртку ему, шубу жене и много еще чего другого. Наверняка многие россияне, побывавшие в Турции на отдыхе, помнят, как к ним еще на пляже подходят ласковые люди и предлагают съездить на экскурсию или посетить меховой магазин или торговый центр. А как турист будет расплачиваться? Наличные деньги взять с собой, тем более в крупных суммах, он не хочет, да и оно не безопасно. Так что я думаю, что здесь, как и во многих других вещах, наш интерес обоюден, а решения найдутся.– Какие будут следующие шаги по созданию газового хаба? Планируются ли встречи, переговоры в ближайшее время? В какие сроки может быть реализован проект и с привлечением каких стран?– Здесь, на мой взгляд, тоже пока рано говорить о конкретике. Переговоры, по сути, начались, и было бы неправильно предвосхищать их исход. Тем более, наши партнеры сейчас тоже едва ли ориентируются в конкретных сроках и время от времени выдают то один, то другой прогноз.Полагаю, что здесь речь идет о достаточно долгосрочном проекте, рассчитанном не на месяцы, а на годы, поэтому очень важно все с самого начала поставить на правильные рельсы. В общем, какие формы и рамки примет этот очень интересный проект, определится позднее.– Россия неоднократно заявляла, что поставки оружия Турцией Украине мешают урегулированию кризиса, но не повлияют на планы проведения СВО. Удалось ли добиться прогресса и убедить Анкару не расширять номенклатуру поставок? Или Турция может поставить более крупные ударные дроны и тяжелую бронетехнику?– Поставки продолжаются. Их номенклатура имеет тенденцию к расширению. Выводы делайте сами.– Этот, 2023 год – особый для Турции. Это и столетие Республики, и год выборов. Может ли он также быть ознаменован визитом российского лидера?– Как говорят в Турции, все в руках Аллаха. Посмотрим, как оно будет.

https://ria.ru/20221013/turtsiya-1823085129.html

https://ria.ru/20230205/erdogan-1849904039.html

https://ria.ru/20230208/nato-1850442890.html

https://ria.ru/20230206/turtsiya-1850097769.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, россия, турция, алексей ерхов