https://ria.ru/20230209/ekonomika-1850951635.html

Путин заявил, что Россия преодолела самые сложные моменты в экономике

Путин заявил, что Россия преодолела самые сложные моменты в экономике - РИА Новости, 09.02.2023

Путин заявил, что Россия преодолела самые сложные моменты в экономике

Россия преодолела самые сложные этапы трудностей в экономике, которые пытается создать Запад, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T18:43

2023-02-09T18:43

2023-02-09T19:30

россия

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия преодолела самые сложные этапы трудностей в экономике, которые пытается создать Запад, заявил президент РФ Владимир Путин."Как оказалось, и финансовая система работает, и все отрасли производства работают, все отрасли услуг работают, работают ритмично, без сбоев... А это значит, что мы преодолели самые сложные, надеюсь, этапы в преодолении тех трудностей, которые нам пытаются создать, и будем идти вперед", - сказал Путин на встрече с представителями авиаотрасли.По словам президента, международные институты вынуждены признать, что РФ не только справилась с "шоками", но и ожидается "общий рост экономики России"."В этом году по всем показателям небольшой, но рост ожидается - и не только нами, но и международными институтами, общий рост экономики России", - сказал Путин на встрече с представителями авиационной отрасли.

https://ria.ru/20230209/putin-1850953124.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, экономика, владимир путин