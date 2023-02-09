https://ria.ru/20230209/ekonomika-1850951635.html
Путин заявил, что Россия преодолела самые сложные моменты в экономике
Путин заявил, что Россия преодолела самые сложные моменты в экономике - РИА Новости, 09.02.2023
Путин заявил, что Россия преодолела самые сложные моменты в экономике
Россия преодолела самые сложные этапы трудностей в экономике, которые пытается создать Запад, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T18:43
2023-02-09T18:43
2023-02-09T19:30
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия преодолела самые сложные этапы трудностей в экономике, которые пытается создать Запад, заявил президент РФ Владимир Путин."Как оказалось, и финансовая система работает, и все отрасли производства работают, все отрасли услуг работают, работают ритмично, без сбоев... А это значит, что мы преодолели самые сложные, надеюсь, этапы в преодолении тех трудностей, которые нам пытаются создать, и будем идти вперед", - сказал Путин на встрече с представителями авиаотрасли.По словам президента, международные институты вынуждены признать, что РФ не только справилась с "шоками", но и ожидается "общий рост экономики России"."В этом году по всем показателям небольшой, но рост ожидается - и не только нами, но и международными институтами, общий рост экономики России", - сказал Путин на встрече с представителями авиационной отрасли.
https://ria.ru/20230209/putin-1850953124.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
18:43 09.02.2023 (обновлено: 19:30 09.02.2023)
Путин заявил, что Россия преодолела самые сложные моменты в экономике
Путин: Россия преодолела самые сложные моменты в экономике, которые пытался создать Запад
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия преодолела самые сложные этапы трудностей в экономике, которые пытается создать Запад, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Как оказалось, и финансовая система работает, и все отрасли производства работают, все отрасли услуг работают, работают ритмично, без сбоев... А это значит, что мы преодолели самые сложные, надеюсь, этапы в преодолении тех трудностей, которые нам пытаются создать, и будем идти вперед", - сказал Путин на встрече с представителями авиаотрасли.
По словам президента, международные институты вынуждены признать, что РФ не только справилась с "шоками", но и ожидается "общий рост экономики России".
"В этом году по всем показателям небольшой, но рост ожидается - и не только нами, но и международными институтами, общий рост экономики России", - сказал Путин на встрече с представителями авиационной отрасли.