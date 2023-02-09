Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил, что Россия преодолела самые сложные моменты в экономике - РИА Новости, 09.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230209/ekonomika-1850951635.html
Путин заявил, что Россия преодолела самые сложные моменты в экономике
Путин заявил, что Россия преодолела самые сложные моменты в экономике - РИА Новости, 09.02.2023
Путин заявил, что Россия преодолела самые сложные моменты в экономике
Россия преодолела самые сложные этапы трудностей в экономике, которые пытается создать Запад, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T18:43
2023-02-09T19:30
россия
экономика
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848404482_0:0:3136:1764_1920x0_80_0_0_b98c05e7e21f8254d3fa76551212425e.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия преодолела самые сложные этапы трудностей в экономике, которые пытается создать Запад, заявил президент РФ Владимир Путин."Как оказалось, и финансовая система работает, и все отрасли производства работают, все отрасли услуг работают, работают ритмично, без сбоев... А это значит, что мы преодолели самые сложные, надеюсь, этапы в преодолении тех трудностей, которые нам пытаются создать, и будем идти вперед", - сказал Путин на встрече с представителями авиаотрасли.По словам президента, международные институты вынуждены признать, что РФ не только справилась с "шоками", но и ожидается "общий рост экономики России"."В этом году по всем показателям небольшой, но рост ожидается - и не только нами, но и международными институтами, общий рост экономики России", - сказал Путин на встрече с представителями авиационной отрасли.
https://ria.ru/20230209/putin-1850953124.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848404482_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_463013f965b773167c4c63d24a48af13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
18:43 09.02.2023 (обновлено: 19:30 09.02.2023)
 
Путин заявил, что Россия преодолела самые сложные моменты в экономике

Путин: Россия преодолела самые сложные моменты в экономике, которые пытался создать Запад

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия преодолела самые сложные этапы трудностей в экономике, которые пытается создать Запад, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Как оказалось, и финансовая система работает, и все отрасли производства работают, все отрасли услуг работают, работают ритмично, без сбоев... А это значит, что мы преодолели самые сложные, надеюсь, этапы в преодолении тех трудностей, которые нам пытаются создать, и будем идти вперед", - сказал Путин на встрече с представителями авиаотрасли.
По словам президента, международные институты вынуждены признать, что РФ не только справилась с "шоками", но и ожидается "общий рост экономики России".
"В этом году по всем показателям небольшой, но рост ожидается - и не только нами, но и международными институтами, общий рост экономики России", - сказал Путин на встрече с представителями авиационной отрасли.
Путин об отношениях с Западом: С волками жить — по-волчьи выть
Вчера, 18:52
Путин вспомнил пословицу про волков, говоря об отношениях с Западом
 
РоссияЭкономикаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала