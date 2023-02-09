https://ria.ru/20230209/ekonomika-1850892804.html

Российская экономика будет развиваться лучше прогноза, ожидают в Минфине

Российская экономика будет развиваться лучше прогноза, ожидают в Минфине - РИА Новости, 09.02.2023

Российская экономика будет развиваться лучше прогноза, ожидают в Минфине

Министерство финансов ожидает, что экономика России будет развиваться лучше текущего макроэкономического прогноза, сказал журналистам замглавы Минфина Владимир... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T16:15

2023-02-09T16:15

2023-02-09T16:15

экономика

россия

владимир колычев

мвф

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

максим решетников

андрей белоусов

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Министерство финансов ожидает, что экономика России будет развиваться лучше текущего макроэкономического прогноза, сказал журналистам замглавы Минфина Владимир Колычев. "Вероятность, что экономика будет развиваться лучше, чем текущий прогноз, есть", - сказал он. В среду первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил журналистам, что возможности для выхода экономики России по итогам 2023 года в положительную зону есть. Таким образом он прокомментировал январский прогноз Международного валютного фонда (МВФ), в котором фонд улучшил оценки по экономике России. Теперь фонд ожидает, что в 2023 году ВВП РФ вырастет на 0,3%, тогда как в октябре прошлого года прогнозировался спад на 2,3%. В 2024 году ожидается рост на 2,1%. В прогнозе фонда также говорится, что в 2022 году в России не случилось ожидавшегося экономического спада на 3,4%: теперь снижение оценивается в 2,2%. По действующему прогнозу Минэкономразвития в текущем году ожидается снижение ВВП России на 0,8%. Министр экономического развития Максим Решетников ранее говорил, что министерство в марте-апреле представит обновленные данные макропрогноза на текущий и последующие годы.

https://ria.ru/20230209/brendy-1850860883.html

https://ria.ru/20230209/gazoprovod-1850725566.html

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экономика, россия, владимир колычев, мвф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), максим решетников, андрей белоусов