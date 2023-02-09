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Российская экономика будет развиваться лучше прогноза, ожидают в Минфине
Российская экономика будет развиваться лучше прогноза, ожидают в Минфине - РИА Новости, 09.02.2023
Российская экономика будет развиваться лучше прогноза, ожидают в Минфине
Министерство финансов ожидает, что экономика России будет развиваться лучше текущего макроэкономического прогноза, сказал журналистам замглавы Минфина Владимир... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T16:15
2023-02-09T16:15
2023-02-09T16:15
экономика
россия
владимир колычев
мвф
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
максим решетников
андрей белоусов
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Министерство финансов ожидает, что экономика России будет развиваться лучше текущего макроэкономического прогноза, сказал журналистам замглавы Минфина Владимир Колычев. "Вероятность, что экономика будет развиваться лучше, чем текущий прогноз, есть", - сказал он. В среду первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил журналистам, что возможности для выхода экономики России по итогам 2023 года в положительную зону есть. Таким образом он прокомментировал январский прогноз Международного валютного фонда (МВФ), в котором фонд улучшил оценки по экономике России. Теперь фонд ожидает, что в 2023 году ВВП РФ вырастет на 0,3%, тогда как в октябре прошлого года прогнозировался спад на 2,3%. В 2024 году ожидается рост на 2,1%. В прогнозе фонда также говорится, что в 2022 году в России не случилось ожидавшегося экономического спада на 3,4%: теперь снижение оценивается в 2,2%. По действующему прогнозу Минэкономразвития в текущем году ожидается снижение ВВП России на 0,8%. Министр экономического развития Максим Решетников ранее говорил, что министерство в марте-апреле представит обновленные данные макропрогноза на текущий и последующие годы.
https://ria.ru/20230209/brendy-1850860883.html
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экономика, россия, владимир колычев, мвф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), максим решетников, андрей белоусов
Экономика, Россия, Владимир Колычев, МВФ, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Максим Решетников, Андрей Белоусов
Российская экономика будет развиваться лучше прогноза, ожидают в Минфине
Минфин ожидает, что российская экономика будет развиваться лучше текущего макропрогноза