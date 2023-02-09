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Российская экономика будет развиваться лучше прогноза, ожидают в Минфине - РИА Новости, 09.02.2023
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Российская экономика будет развиваться лучше прогноза, ожидают в Минфине
Российская экономика будет развиваться лучше прогноза, ожидают в Минфине - РИА Новости, 09.02.2023
Российская экономика будет развиваться лучше прогноза, ожидают в Минфине
Министерство финансов ожидает, что экономика России будет развиваться лучше текущего макроэкономического прогноза, сказал журналистам замглавы Минфина Владимир... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T16:15
2023-02-09T16:15
экономика
россия
владимир колычев
мвф
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
максим решетников
андрей белоусов
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Министерство финансов ожидает, что экономика России будет развиваться лучше текущего макроэкономического прогноза, сказал журналистам замглавы Минфина Владимир Колычев. "Вероятность, что экономика будет развиваться лучше, чем текущий прогноз, есть", - сказал он. В среду первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил журналистам, что возможности для выхода экономики России по итогам 2023 года в положительную зону есть. Таким образом он прокомментировал январский прогноз Международного валютного фонда (МВФ), в котором фонд улучшил оценки по экономике России. Теперь фонд ожидает, что в 2023 году ВВП РФ вырастет на 0,3%, тогда как в октябре прошлого года прогнозировался спад на 2,3%. В 2024 году ожидается рост на 2,1%. В прогнозе фонда также говорится, что в 2022 году в России не случилось ожидавшегося экономического спада на 3,4%: теперь снижение оценивается в 2,2%. По действующему прогнозу Минэкономразвития в текущем году ожидается снижение ВВП России на 0,8%. Министр экономического развития Максим Решетников ранее говорил, что министерство в марте-апреле представит обновленные данные макропрогноза на текущий и последующие годы.
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экономика, россия, владимир колычев, мвф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), максим решетников, андрей белоусов
Экономика, Россия, Владимир Колычев, МВФ, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Максим Решетников, Андрей Белоусов
16:15 09.02.2023
 
Российская экономика будет развиваться лучше прогноза, ожидают в Минфине

Минфин ожидает, что российская экономика будет развиваться лучше текущего макропрогноза

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкФигура со знаком рубля на выставке
Фигура со знаком рубля на выставке - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Министерство финансов ожидает, что экономика России будет развиваться лучше текущего макроэкономического прогноза, сказал журналистам замглавы Минфина Владимир Колычев.
"Вероятность, что экономика будет развиваться лучше, чем текущий прогноз, есть", - сказал он.
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В среду первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил журналистам, что возможности для выхода экономики России по итогам 2023 года в положительную зону есть.
Таким образом он прокомментировал январский прогноз Международного валютного фонда (МВФ), в котором фонд улучшил оценки по экономике России. Теперь фонд ожидает, что в 2023 году ВВП РФ вырастет на 0,3%, тогда как в октябре прошлого года прогнозировался спад на 2,3%. В 2024 году ожидается рост на 2,1%. В прогнозе фонда также говорится, что в 2022 году в России не случилось ожидавшегося экономического спада на 3,4%: теперь снижение оценивается в 2,2%.
По действующему прогнозу Минэкономразвития в текущем году ожидается снижение ВВП России на 0,8%.
Министр экономического развития Максим Решетников ранее говорил, что министерство в марте-апреле представит обновленные данные макропрогноза на текущий и последующие годы.
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ЭкономикаРоссияВладимир КолычевМВФМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Максим РешетниковАндрей Белоусов
 
 
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