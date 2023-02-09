https://ria.ru/20230209/dvfu-1850705431.html

В ДВФУ создали инновационный комплекс для реабилитации после инсульта

В ДВФУ создали инновационный комплекс для реабилитации после инсульта - РИА Новости, 09.02.2023

В ДВФУ создали инновационный комплекс для реабилитации после инсульта

Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) разработали комплекс из костюма с электродами и очков виртуальной реальности для реабилитации... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T05:33

2023-02-09T05:33

2023-02-09T10:33

общество

дальневосточный федеральный университет

россия

наука

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ВЛАДИВОСТОК, 9 фев — РИА Новости. Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) разработали комплекс из костюма с электродами и очков виртуальной реальности для реабилитации пациентов, перенесших инсульт, сообщили в пресс-службе вуза.Сочетание очков и костюма называется "Реабилитационный программно-аппаратный комплекс с применением технологий виртуальной и дополненной реальности" (РЕМО). По новой технологии пациент выполняет в виртуальном мире упражнения, оптимизированные под особенности его организма. В зависимости от происходящего по сценарию встроенные в костюм электроды активируются и "нажимают" на мышцы носителя, принуждая те "делать определенные действия". Разработка ведется в университетском центре компетенций Национальной технологической инициативы. "Пациенты могут почувствовать себя героями виртуальной игры, где сюжет разворачивается в параллельном мире и при этом с полной передачей физических ощущений. А для упрощения работы врачей были созданы аналитические и статистические модули, которые позволяют объективно оценить результаты реабилитации и вовремя ее скорректировать", — рассказали в пресс-службе ДВФУ. РЕМО уже проходит регистрацию как медицинское изделие. Сейчас создатели комплекса ведут работу над модулем для восстановления мелкой моторики, функциями для индивидуальных особенностей пациентов и системой, которая поможет ведущим реабилитацию врачам принимать решения.

https://ria.ru/20230207/diabet-1850183604.html

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общество, дальневосточный федеральный университет, россия