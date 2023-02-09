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В ДВФУ создали инновационный комплекс для реабилитации после инсульта - РИА Новости, 09.02.2023
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Наука
https://ria.ru/20230209/dvfu-1850705431.html
В ДВФУ создали инновационный комплекс для реабилитации после инсульта
В ДВФУ создали инновационный комплекс для реабилитации после инсульта - РИА Новости, 09.02.2023
В ДВФУ создали инновационный комплекс для реабилитации после инсульта
Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) разработали комплекс из костюма с электродами и очков виртуальной реальности для реабилитации... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T05:33
2023-02-09T10:33
общество
дальневосточный федеральный университет
россия
наука
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ВЛАДИВОСТОК, 9 фев — РИА Новости. Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) разработали комплекс из костюма с электродами и очков виртуальной реальности для реабилитации пациентов, перенесших инсульт, сообщили в пресс-службе вуза.Сочетание очков и костюма называется "Реабилитационный программно-аппаратный комплекс с применением технологий виртуальной и дополненной реальности" (РЕМО). По новой технологии пациент выполняет в виртуальном мире упражнения, оптимизированные под особенности его организма. В зависимости от происходящего по сценарию встроенные в костюм электроды активируются и "нажимают" на мышцы носителя, принуждая те "делать определенные действия". Разработка ведется в университетском центре компетенций Национальной технологической инициативы. "Пациенты могут почувствовать себя героями виртуальной игры, где сюжет разворачивается в параллельном мире и при этом с полной передачей физических ощущений. А для упрощения работы врачей были созданы аналитические и статистические модули, которые позволяют объективно оценить результаты реабилитации и вовремя ее скорректировать", — рассказали в пресс-службе ДВФУ. РЕМО уже проходит регистрацию как медицинское изделие. Сейчас создатели комплекса ведут работу над модулем для восстановления мелкой моторики, функциями для индивидуальных особенностей пациентов и системой, которая поможет ведущим реабилитацию врачам принимать решения.
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общество, дальневосточный федеральный университет, россия
Общество, Дальневосточный федеральный университет, Россия, Наука
05:33 09.02.2023 (обновлено: 10:33 09.02.2023)
 
В ДВФУ создали инновационный комплекс для реабилитации после инсульта

В ДВФУ создали комплекс для реабилитации после инсульта с помощью VR-технологий

© Иллюстрация РИА Новости . Владимир АстапковичVR-технологии
VR-технологии - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© Иллюстрация РИА Новости . Владимир Астапкович
VR-технологии. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 9 фев — РИА Новости. Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) разработали комплекс из костюма с электродами и очков виртуальной реальности для реабилитации пациентов, перенесших инсульт, сообщили в пресс-службе вуза.
Сочетание очков и костюма называется "Реабилитационный программно-аппаратный комплекс с применением технологий виртуальной и дополненной реальности" (РЕМО). По новой технологии пациент выполняет в виртуальном мире упражнения, оптимизированные под особенности его организма. В зависимости от происходящего по сценарию встроенные в костюм электроды активируются и "нажимают" на мышцы носителя, принуждая те "делать определенные действия". Разработка ведется в университетском центре компетенций Национальной технологической инициативы.
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"Пациенты могут почувствовать себя героями виртуальной игры, где сюжет разворачивается в параллельном мире и при этом с полной передачей физических ощущений. А для упрощения работы врачей были созданы аналитические и статистические модули, которые позволяют объективно оценить результаты реабилитации и вовремя ее скорректировать", — рассказали в пресс-службе ДВФУ.
РЕМО уже проходит регистрацию как медицинское изделие. Сейчас создатели комплекса ведут работу над модулем для восстановления мелкой моторики, функциями для индивидуальных особенностей пациентов и системой, которая поможет ведущим реабилитацию врачам принимать решения.
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