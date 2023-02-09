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Российские военные в артиллерийской дуэли уничтожили украинский миномет - РИА Новости, 09.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Российские военные в артиллерийской дуэли уничтожили украинский миномет
Российские военные в артиллерийской дуэли уничтожили украинский миномет - РИА Новости, 09.02.2023
Российские военные в артиллерийской дуэли уничтожили украинский миномет
Российские военные во время артиллерийской дуэли под Авдеевкой ликвидировали минометный расчет боевиков киевского режима, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T06:07
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специальная военная операция на украине
безопасность
россия
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ДОНЕЦК, 9 фев — РИА Новости. Российские военные во время артиллерийской дуэли под Авдеевкой ликвидировали минометный расчет боевиков киевского режима, передает корреспондент РИА Новости.Бой удалось снять на видео при помощи специального оптико-электронного комплекса "Ирония".Вооруженные силы России нанесли огневое поражение минометному расчету украинских войск в ночь на 8 февраля. Для ликвидации миномета противника они задействовали разведку, систему контрбатарейной борьбы, а также ствольную артиллерию и минометы.
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россия
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Кадры ликвидации минометного расчета ВСУ в ходе артиллерийской дуэли под Авдеевкой
Российские военные в ходе артиллерийской дуэли под Авдеевкой ликвидировали минометный расчет боевиков киевского режима
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безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
06:07 09.02.2023 (обновлено: 08:28 09.02.2023)
 
Российские военные в артиллерийской дуэли уничтожили украинский миномет

Российские военные в артиллерийской дуэли под Авдеевкой уничтожили украинский миномет

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 9 фев — РИА Новости. Российские военные во время артиллерийской дуэли под Авдеевкой ликвидировали минометный расчет боевиков киевского режима, передает корреспондент РИА Новости.
Бой удалось снять на видео при помощи специального оптико-электронного комплекса "Ирония".
Вооруженные силы России нанесли огневое поражение минометному расчету украинских войск в ночь на 8 февраля. Для ликвидации миномета противника они задействовали разведку, систему контрбатарейной борьбы, а также ствольную артиллерию и минометы.
Украинский танк недалеко от Кременной - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
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