https://ria.ru/20230209/duel-1850707167.html

Российские военные в артиллерийской дуэли уничтожили украинский миномет

Российские военные в артиллерийской дуэли уничтожили украинский миномет - РИА Новости, 09.02.2023

Российские военные в артиллерийской дуэли уничтожили украинский миномет

Российские военные во время артиллерийской дуэли под Авдеевкой ликвидировали минометный расчет боевиков киевского режима, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T06:07

2023-02-09T06:07

2023-02-09T08:28

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

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ДОНЕЦК, 9 фев — РИА Новости. Российские военные во время артиллерийской дуэли под Авдеевкой ликвидировали минометный расчет боевиков киевского режима, передает корреспондент РИА Новости.Бой удалось снять на видео при помощи специального оптико-электронного комплекса "Ирония".Вооруженные силы России нанесли огневое поражение минометному расчету украинских войск в ночь на 8 февраля. Для ликвидации миномета противника они задействовали разведку, систему контрбатарейной борьбы, а также ствольную артиллерию и минометы.

https://ria.ru/20230208/ukraina-1850358624.html

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Кадры ликвидации минометного расчета ВСУ в ходе артиллерийской дуэли под Авдеевкой Российские военные в ходе артиллерийской дуэли под Авдеевкой ликвидировали минометный расчет боевиков киевского режима 2023-02-09T06:07 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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безопасность, россия