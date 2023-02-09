https://ria.ru/20230209/dtp-1850866639.html

Полицейский погиб в ДТП на служебной машине на трассе под Волгоградом

Полицейский погиб в ДТП на служебной машине на трассе под Волгоградом - РИА Новости, 09.02.2023

Полицейский погиб в ДТП на служебной машине на трассе под Волгоградом

Один сотрудник полиции погиб и еще один пострадал в ДТП на служебной машине в Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T15:08

2023-02-09T15:08

2023-02-09T15:08

происшествия

авто

волгоградская область

дтп

россия

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ВОЛГОГРАД, 9 фев – РИА Новости. Один сотрудник полиции погиб и еще один пострадал в ДТП на служебной машине в Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону. По информации ведомства, утром в четверг полицейский не справился с управлением служебного автомобиля и съехал в кювет на трассе в Волгоградской области, после чего машина перевернулась. Отмечается, что сотрудники полиции направлялись в командировку. По данным полиции, начальник регионального главка МВД Дмитрий Вельможко назначил проверку по факту ДТП.

https://ria.ru/20230209/politsiya-1850781388.html

волгоградская область

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происшествия, авто, волгоградская область, дтп, россия