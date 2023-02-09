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Украинские войска за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 09.02.2023

Украинские войска за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 25 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 118 боеприпасов, сообщило... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T09:44

2023-02-09T09:44

2023-02-09T09:44

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

украина

донецк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 9 фев - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 25 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 118 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 25 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На Донецком направлении противник совершил 12 обстрелов из РСЗО "Himars", артиллерии 155 миллиметров. На Горловском - 11 обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра, минометов 120 и 82 миллиметра, танка. На Иловайском - один обстрел из РСЗО "Himars". На Амвросиевском - один обстрел из РСЗО "Himars". Выпустив 118 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале. Под огнем оказались районы семи населенных пунктов республики: Донецк, Зайцево, Майорск, Горловка, Новобахмутовка, Амвросиевка, Иловайск. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 19 обстрелов.

донецкая народная республика

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донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, украина, донецк, вооруженные силы украины