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Бастрыкин взял под контроль дело об обрушении части дома в Новосибирске

Бастрыкин взял под контроль дело об обрушении части дома в Новосибирске - РИА Новости, 09.02.2023

Бастрыкин взял под контроль дело об обрушении части дома в Новосибирске

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела, возбужденного после обрушения части пятиэтажного жилого дома в... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T19:11

2023-02-09T19:11

2023-02-09T19:16

происшествия

новосибирская область

новосибирск

взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске

жилье

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела, возбужденного после обрушения части пятиэтажного жилого дома в Новосибирске, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Утром в четверг на улице Линейная в Новосибирске после взрыва бытового газа произошло частичное обрушение двух подъездов четырехподъездного пятиэтажного дома. Разрушены около 30 квартир. Ведется разбор завалов. Было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Согласно последней информации, погибли пять человек."Председатель СК России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в Новосибирской области... Результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении

новосибирская область

новосибирск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, новосибирская область, новосибирск, взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске, жилье, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)