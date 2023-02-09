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Бастрыкин взял под контроль дело об обрушении части дома в Новосибирске - РИА Новости, 09.02.2023
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Бастрыкин взял под контроль дело об обрушении части дома в Новосибирске
Бастрыкин взял под контроль дело об обрушении части дома в Новосибирске - РИА Новости, 09.02.2023
Бастрыкин взял под контроль дело об обрушении части дома в Новосибирске
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела, возбужденного после обрушения части пятиэтажного жилого дома в... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T19:11
2023-02-09T19:16
происшествия
новосибирская область
новосибирск
взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске
жилье
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела, возбужденного после обрушения части пятиэтажного жилого дома в Новосибирске, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Утром в четверг на улице Линейная в Новосибирске после взрыва бытового газа произошло частичное обрушение двух подъездов четырехподъездного пятиэтажного дома. Разрушены около 30 квартир. Ведется разбор завалов. Было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Согласно последней информации, погибли пять человек."Председатель СК России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в Новосибирской области... Результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении
новосибирская область
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происшествия, новосибирская область, новосибирск, взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске, жилье, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новосибирская область, Новосибирск, Взрыв газа в пятиэтажке в Новосибирске, Жилье, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
19:11 09.02.2023 (обновлено: 19:16 09.02.2023)
 
Бастрыкин взял под контроль дело об обрушении части дома в Новосибирске

Бастрыкин проконтролирует расследование дела об обрушении части дома в Новосибирске

© РИА Новости / Владимир Николаев / Перейти в медиабанкНа месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске
На месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Владимир Николаев
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На месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела, возбужденного после обрушения части пятиэтажного жилого дома в Новосибирске, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Утром в четверг на улице Линейная в Новосибирске после взрыва бытового газа произошло частичное обрушение двух подъездов четырехподъездного пятиэтажного дома. Разрушены около 30 квартир. Ведется разбор завалов. Было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Согласно последней информации, погибли пять человек.
"Председатель СК России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в Новосибирской области... Результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении
Взрыв газа в Новосибирске
© РИА Новости / Владимир Николаев / Перейти в медиабанк

Взрыв прогремел в пятиэтажном доме на Линейной улице около восьми утра по местному времени.

Спасатели на месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске
1 из 12

Взрыв прогремел в пятиэтажном доме на Линейной улице около восьми утра по местному времени.

© РИА Новости / Владимир Николаев
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© РИА Новости / Владимир Николаев / Перейти в медиабанк

Начался пожар, в результате которого обрушились два подъезда дома.

Спасатели на месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске
2 из 12

Начался пожар, в результате которого обрушились два подъезда дома.

© РИА Новости / Владимир Николаев
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© РИА Новости / Владимир Николаев / Перейти в медиабанк

Погибли 12 человек. Еще девять находятся в больницах, двое — в тяжелом состоянии.

Взрыв газа в жилом доме в Новосибирске
3 из 12

Погибли 12 человек. Еще девять находятся в больницах, двое — в тяжелом состоянии.

© РИА Новости / Владимир Николаев
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© РИА Новости / Владимир Николаев / Перейти в медиабанк

Всего в доме прописаны больше ста человек.

На месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске
4 из 12

Всего в доме прописаны больше ста человек.

© РИА Новости / Владимир Николаев
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© РИА Новости / Владимир Николаев / Перейти в медиабанк

На месте происшествия развернули спасательные работы.

Спасатели на месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске
5 из 12

На месте происшествия развернули спасательные работы.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
© Фото : МЧС РФ

Для разбора завалов спасатели применяют тяжелую инженерную технику.

Спасатели на месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске
6 из 12

Для разбора завалов спасатели применяют тяжелую инженерную технику.

© Фото : МЧС РФ
© РИА Новости / Владимир Николаев / Перейти в медиабанк

Это позволяет сдвигать рухнувшие конструкции, под которыми могут находиться люди, и расчищать территорию для подъезда спецмашин.

Спасатели на месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске
7 из 12

Это позволяет сдвигать рухнувшие конструкции, под которыми могут находиться люди, и расчищать территорию для подъезда спецмашин.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Владимир Николаев / Перейти в медиабанк

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Спасатель на месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске
8 из 12

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Владимир Николаев / Перейти в медиабанк

В качестве основной версии случившегося рассматривают нарушение правил пользования газовым оборудованием.

Спасатели на месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске
9 из 12

В качестве основной версии случившегося рассматривают нарушение правил пользования газовым оборудованием.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Владимир Николаев / Перейти в медиабанк

Для жильцов пострадавшего дома оборудовали пункт временного размещения.

Женщина обнимает спасателя на месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске
10 из 12

Для жильцов пострадавшего дома оборудовали пункт временного размещения.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Владимир Николаев / Перейти в медиабанк

Всех потерявших жилье людей обещают в ближайшее время переселить и выплатить им компенсации.

На месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске
11 из 12

Всех потерявших жилье людей обещают в ближайшее время переселить и выплатить им компенсации.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Владимир Николаев / Перейти в медиабанк

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил 10 февраля днем траура в связи с гибелью людей.

Спасатели на месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске
12 из 12

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил 10 февраля днем траура в связи с гибелью людей.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
1 из 12

Взрыв прогремел в пятиэтажном доме на Линейной улице около восьми утра по местному времени.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
2 из 12

Начался пожар, в результате которого обрушились два подъезда дома.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
3 из 12

Погибли 12 человек. Еще девять находятся в больницах, двое — в тяжелом состоянии.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
4 из 12

Всего в доме прописаны больше ста человек.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
5 из 12

На месте происшествия развернули спасательные работы.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
6 из 12

Для разбора завалов спасатели применяют тяжелую инженерную технику.

© Фото : МЧС РФ
7 из 12

Это позволяет сдвигать рухнувшие конструкции, под которыми могут находиться люди, и расчищать территорию для подъезда спецмашин.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
8 из 12

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
9 из 12

В качестве основной версии случившегося рассматривают нарушение правил пользования газовым оборудованием.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
10 из 12

Для жильцов пострадавшего дома оборудовали пункт временного размещения.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
11 из 12

Всех потерявших жилье людей обещают в ближайшее время переселить и выплатить им компенсации.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
12 из 12

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил 10 февраля днем траура в связи с гибелью людей.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
 
ПроисшествияНовосибирская областьНовосибирскВзрыв газа в пятиэтажке в НовосибирскеЖильеРоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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