https://ria.ru/20230209/doklad-1850773328.html
Путин поручил подготовить доклад о финансировании инвестпрограммы РЖД
Путин поручил подготовить доклад о финансировании инвестпрограммы РЖД - РИА Новости, 09.02.2023
Путин поручил подготовить доклад о финансировании инвестпрограммы РЖД
Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопросы финансирования инвестпрограммы РЖД на 2024 год и строительства автодороги Джубга –... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T11:33
2023-02-09T11:33
2023-02-09T11:33
россия
сочи
владимир путин
ржд
экономика
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопросы финансирования инвестпрограммы РЖД на 2024 год и строительства автодороги Джубга – Сочи и до 31 марта 2023 года предоставить соответствующий доклад, сообщил Кремль. "Проработать вопросы финансирования (в том числе с учетом определения его объемов и источников): инвестиционной программы ОАО "РЖД" на 2024 год; проекта по строительству автомобильной дороги "Джубга – Сочи". Доклад – до 31 марта 2023 года. Ответственный: Мишустин М.В.", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230209/aviatsiya-1850728021.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сочи, владимир путин, ржд, экономика
Россия, Сочи, Владимир Путин, РЖД, Экономика
Путин поручил подготовить доклад о финансировании инвестпрограммы РЖД
Путин поручил подготовить доклад о финансировании инвестпрограммы РЖД на 2024 год