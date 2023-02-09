https://ria.ru/20230209/doklad-1850773328.html

Путин поручил подготовить доклад о финансировании инвестпрограммы РЖД

Путин поручил подготовить доклад о финансировании инвестпрограммы РЖД - РИА Новости, 09.02.2023

Путин поручил подготовить доклад о финансировании инвестпрограммы РЖД

Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопросы финансирования инвестпрограммы РЖД на 2024 год и строительства автодороги Джубга –... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T11:33

2023-02-09T11:33

2023-02-09T11:33

россия

сочи

владимир путин

ржд

экономика

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопросы финансирования инвестпрограммы РЖД на 2024 год и строительства автодороги Джубга – Сочи и до 31 марта 2023 года предоставить соответствующий доклад, сообщил Кремль. "Проработать вопросы финансирования (в том числе с учетом определения его объемов и источников): инвестиционной программы ОАО "РЖД" на 2024 год; проекта по строительству автомобильной дороги "Джубга – Сочи". Доклад – до 31 марта 2023 года. Ответственный: Мишустин М.В.", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230209/aviatsiya-1850728021.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сочи, владимир путин, ржд, экономика