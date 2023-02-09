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Путин поручил подготовить доклад о финансировании инвестпрограммы РЖД - РИА Новости, 09.02.2023
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Путин поручил подготовить доклад о финансировании инвестпрограммы РЖД
Путин поручил подготовить доклад о финансировании инвестпрограммы РЖД - РИА Новости, 09.02.2023
Путин поручил подготовить доклад о финансировании инвестпрограммы РЖД
Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопросы финансирования инвестпрограммы РЖД на 2024 год и строительства автодороги Джубга –... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T11:33
2023-02-09T11:33
россия
сочи
владимир путин
ржд
экономика
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопросы финансирования инвестпрограммы РЖД на 2024 год и строительства автодороги Джубга – Сочи и до 31 марта 2023 года предоставить соответствующий доклад, сообщил Кремль. "Проработать вопросы финансирования (в том числе с учетом определения его объемов и источников): инвестиционной программы ОАО "РЖД" на 2024 год; проекта по строительству автомобильной дороги "Джубга – Сочи". Доклад – до 31 марта 2023 года. Ответственный: Мишустин М.В.", - говорится в сообщении.
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россия, сочи, владимир путин, ржд, экономика
Россия, Сочи, Владимир Путин, РЖД, Экономика
11:33 09.02.2023
 
Путин поручил подготовить доклад о финансировании инвестпрограммы РЖД

Путин поручил подготовить доклад о финансировании инвестпрограммы РЖД на 2024 год

© РИА Новости / Павел Быркин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопросы финансирования инвестпрограммы РЖД на 2024 год и строительства автодороги Джубга – Сочи и до 31 марта 2023 года предоставить соответствующий доклад, сообщил Кремль.
"Проработать вопросы финансирования (в том числе с учетом определения его объемов и источников): инвестиционной программы ОАО "РЖД" на 2024 год; проекта по строительству автомобильной дороги "Джубга – Сочи". Доклад – до 31 марта 2023 года. Ответственный: Мишустин М.В.", - говорится в сообщении.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
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РоссияСочиВладимир ПутинРЖДЭкономика
 
 
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