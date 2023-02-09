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В Кремле назвали теракт на "Северных потоках" очень опасным прецедентом - РИА Новости, 09.02.2023
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В Кремле назвали теракт на "Северных потоках" очень опасным прецедентом
В Кремле назвали теракт на "Северных потоках" очень опасным прецедентом - РИА Новости, 09.02.2023
В Кремле назвали теракт на "Северных потоках" очень опасным прецедентом
Совершившие теракт на "Северных потоках" могут повторить его в любой точке мира, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T12:57
2023-02-09T12:57
в мире
сша
европа
россия
дмитрий песков
северный поток
северный поток — 2
авария на "северных потоках"
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Совершившие теракт на "Северных потоках" могут повторить его в любой точке мира, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Это очень-очень опасный прецедент. Если кто-то его совершил единожды, он может это совершить в любой точке мира второй раз. В мире не так много стран, которые могут совершить такие саботажи", - сказал Песков журналистам. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш ранее подтвердил РИА Новости авторство статьи о взрывах на первом и втором газопроводах "Северных потоках". В публикации Херша говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских экспортных газопроводов "Северный поток" в прошлом году. Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва, и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.
https://ria.ru/20230209/vzryv-1850675762.html
https://ria.ru/20230209/gazoprovod-1850725566.html
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в мире, сша, европа, россия, дмитрий песков, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
В мире, США, Европа, Россия, Дмитрий Песков, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
12:57 09.02.2023
 
В Кремле назвали теракт на "Северных потоках" очень опасным прецедентом

Песков: совершившие теракт на "Северных потоках" могут его повторить в других местах

© Фото : Kustbevakningen Шведская береговая охранаМесто утечки на газопроводе "Северный поток 1" в Швеции
Место утечки на газопроводе Северный поток 1 в Швеции - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© Фото : Kustbevakningen Шведская береговая охрана
Место утечки на газопроводе "Северный поток 1" в Швеции. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Совершившие теракт на "Северных потоках" могут повторить его в любой точке мира, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Это очень-очень опасный прецедент. Если кто-то его совершил единожды, он может это совершить в любой точке мира второй раз. В мире не так много стран, которые могут совершить такие саботажи", - сказал Песков журналистам.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
08:00
Штаты добились для себя статуса страны-террориста
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш ранее подтвердил РИА Новости авторство статьи о взрывах на первом и втором газопроводах "Северных потоках". В публикации Херша говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских экспортных газопроводов "Северный поток" в прошлом году.
Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва, и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.
Место утечки на газопроводе Северный поток 1 в Швеции - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
09:15
В Госдуме призвали выставить счет США за подрыв "Северных потоков"
 
В миреСШАЕвропаРоссияДмитрий ПесковСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"
 
 
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