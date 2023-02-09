https://ria.ru/20230209/diversiya-1850805496.html

Расследование ЧП на "Северных потоках" пытаются свернуть, заявили в Кремле

Расследование ЧП на "Северных потоках" пытаются свернуть, заявили в Кремле - РИА Новости, 09.02.2023

Расследование ЧП на "Северных потоках" пытаются свернуть, заявили в Кремле

Москва видит попытки молчаливого сворачивания международного расследования терактов на "Северных потоках", заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T12:42

2023-02-09T12:42

2023-02-09T12:47

россия

сша

европа

дмитрий песков

северный поток

северный поток — 2

газпром

авария на "северных потоках"

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Москва видит попытки молчаливого сворачивания международного расследования терактов на "Северных потоках", заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Безусловно, там надо проанализировать. Я ещё раз повторяю, это всё-таки журналистское расследование. Воспринимать как первоисточник нельзя, но это очень важный материал, который, ещё раз повторяю, должен провоцировать ускорение международного расследования. А мы видим, наоборот, попытки молчаливого сворачивания этого международного расследования", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли РФ предпринимать какие-либо действия для привлечения внимания общественности к публикации американского журналиста Сеймура Херша. Он добавил, что с точки зрения журналистской этики и чести "большая роль лежит особенно на таких международных изданиях по обращению внимания, не замалчивания этой темы".Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш ранее подтвердил РИА Новости авторство статьи о взрывах на первом и втором газопроводах "Северных потоках". В публикации Херша говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских экспортных газопроводов "Северный поток" в прошлом году. Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва, и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.

https://ria.ru/20230209/vzryv-1850675762.html

https://ria.ru/20230209/gazoprovod-1850725566.html

россия

сша

европа

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, европа, дмитрий песков, северный поток, северный поток — 2, газпром, авария на "северных потоках", в мире