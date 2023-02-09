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Расследование ЧП на "Северных потоках" пытаются свернуть, заявили в Кремле - РИА Новости, 09.02.2023
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Расследование ЧП на "Северных потоках" пытаются свернуть, заявили в Кремле
Расследование ЧП на "Северных потоках" пытаются свернуть, заявили в Кремле - РИА Новости, 09.02.2023
Расследование ЧП на "Северных потоках" пытаются свернуть, заявили в Кремле
Москва видит попытки молчаливого сворачивания международного расследования терактов на "Северных потоках", заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T12:42
2023-02-09T12:47
россия
сша
европа
дмитрий песков
северный поток
северный поток — 2
газпром
авария на "северных потоках"
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Москва видит попытки молчаливого сворачивания международного расследования терактов на "Северных потоках", заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Безусловно, там надо проанализировать. Я ещё раз повторяю, это всё-таки журналистское расследование. Воспринимать как первоисточник нельзя, но это очень важный материал, который, ещё раз повторяю, должен провоцировать ускорение международного расследования. А мы видим, наоборот, попытки молчаливого сворачивания этого международного расследования", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли РФ предпринимать какие-либо действия для привлечения внимания общественности к публикации американского журналиста Сеймура Херша. Он добавил, что с точки зрения журналистской этики и чести "большая роль лежит особенно на таких международных изданиях по обращению внимания, не замалчивания этой темы".Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш ранее подтвердил РИА Новости авторство статьи о взрывах на первом и втором газопроводах "Северных потоках". В публикации Херша говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских экспортных газопроводов "Северный поток" в прошлом году. Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва, и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.
https://ria.ru/20230209/vzryv-1850675762.html
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россия, сша, европа, дмитрий песков, северный поток, северный поток — 2, газпром, авария на "северных потоках", в мире
Россия, США, Европа, Дмитрий Песков, Северный поток, Северный поток — 2, Газпром, Авария на "Северных потоках", В мире
12:42 09.02.2023 (обновлено: 12:47 09.02.2023)
 
Расследование ЧП на "Северных потоках" пытаются свернуть, заявили в Кремле

Песков: Россия видит попытки сворачивания расследования терактов на "Северных потоках"

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток 2" в Дании
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 в Дании - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток 2" в Дании. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Москва видит попытки молчаливого сворачивания международного расследования терактов на "Северных потоках", заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Безусловно, там надо проанализировать. Я ещё раз повторяю, это всё-таки журналистское расследование. Воспринимать как первоисточник нельзя, но это очень важный материал, который, ещё раз повторяю, должен провоцировать ускорение международного расследования. А мы видим, наоборот, попытки молчаливого сворачивания этого международного расследования", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли РФ предпринимать какие-либо действия для привлечения внимания общественности к публикации американского журналиста Сеймура Херша.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
08:00
Штаты добились для себя статуса страны-террориста
Он добавил, что с точки зрения журналистской этики и чести "большая роль лежит особенно на таких международных изданиях по обращению внимания, не замалчивания этой темы".

"Мир должен узнать правду — кто осуществил этот акт саботажа"

Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш ранее подтвердил РИА Новости авторство статьи о взрывах на первом и втором газопроводах "Северных потоках". В публикации Херша говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских экспортных газопроводов "Северный поток" в прошлом году.
Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва, и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.
Место утечки на газопроводе Северный поток 1 в Швеции - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
09:15
В Госдуме призвали выставить счет США за подрыв "Северных потоков"
 
РоссияСШАЕвропаДмитрий ПесковСеверный потокСеверный поток — 2ГазпромАвария на "Северных потоках"В мире
 
 
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