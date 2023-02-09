https://ria.ru/20230209/diversiya-1850801897.html

В Кремле прокомментировали расследование Херша по "Северным потокам"

В Кремле прокомментировали расследование Херша по "Северным потокам" - РИА Новости, 09.02.2023

В Кремле прокомментировали расследование Херша по "Северным потокам"

Расследование американского журналиста Сеймура Херша по "Северным потокам" на Западе не получило широкого распространения, что не может не вызывать удивления,... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T12:35

2023-02-09T12:35

2023-02-09T12:35

в мире

россия

сша

европа

дмитрий песков

северный поток

северный поток — 2

авария на "северных потоках"

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Расследование американского журналиста Сеймура Херша по "Северным потокам" на Западе не получило широкого распространения, что не может не вызывать удивления, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Конечно же, анализируя любые выступления в Соединенных Штатах и в Вашингтоне очень важно все-таки представителям СМИ - не только российским, но и зарубежным - обращать внимание на очень серьезную, ну, может быть в чем-то спорную, но публикацию господина Херша о предполагаемой причастности непосредственной линии Белого дома за организацию акта саботажа и террористических актов в отношении критической энергоинфраструктуры в Балтийском море. Имею в виду "Северные потоки" 1 и 2. К сожалению, статья широкого распространения не получила в западных СМИ, что не может не вызывать нашего удивления", - сказал Песков. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш подтвердил РИА Новости авторство статьи о взрывах на первом и втором газопроводах "Северные потоки". В публикации Херша говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских экспортных газопроводов "Северный поток" в прошлом году. Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва, и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.

https://ria.ru/20230209/vzryv-1850675762.html

https://ria.ru/20230209/gazoprovod-1850725566.html

россия

сша

европа

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, сша, европа, дмитрий песков, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"