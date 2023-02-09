https://ria.ru/20230209/disney-1850703164.html

Компания Walt Disney уволит семь тысяч сотрудников

Компания Walt Disney уволит семь тысяч сотрудников - РИА Новости, 09.02.2023

Компания Walt Disney уволит семь тысяч сотрудников

Руководство компании Walt Disney намерено провести реорганизацию, в рамках которой планируется сократить 7 тысяч сотрудников, заявил генеральный директор... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T04:36

2023-02-09T04:36

2023-02-09T04:36

в мире

технологии

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ВАШИНГТОН, 9 фев – РИА Новости. Руководство компании Walt Disney намерено провести реорганизацию, в рамках которой планируется сократить 7 тысяч сотрудников, заявил генеральный директор предприятия Роберт Айгер в ходе телеконференции с участием инвесторов. Согласно плану обновленной структуры организации, появятся три подразделения: первое будет отвечать за большую часть контента в сфере кино и телевидения, второе – за спортивные программы, третье – за тематические парки и продажу товаров. По словам Айгера, которого цитирует телеканал CNBC, так руководство компании рассчитывает сэкономить порядка 5,5 миллиарда долларов. Помимо этого, компания уволит 7 тысяч сотрудников, что составляет примерно 3% от общей численности ее штата.

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в мире, технологии