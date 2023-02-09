https://ria.ru/20230209/dipmissiya-1850970614.html

Посол России: конфликт на Украине отразился на работе дипмиссии в Мексике

Посол России: конфликт на Украине отразился на работе дипмиссии в Мексике - РИА Новости, 09.02.2023

Посол России: конфликт на Украине отразился на работе дипмиссии в Мексике

Конфликт на Украине оказал влияние на работу российских дипломатов за рубежом, однако в дружественных странах, как Мексика, им работается проще, рассказал в... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T20:24

2023-02-09T20:24

2023-02-09T21:13

специальная военная операция на украине

россия

мексика

украина

виктор коронелли

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МЕХИКО, 9 фев - РИА Новости. Конфликт на Украине оказал влияние на работу российских дипломатов за рубежом, однако в дружественных странах, как Мексика, им работается проще, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в латиноамериканской стране Виктор Коронелли. "Конечно, это накладывает отпечаток. Но поскольку Мексика остается для нас страной дружественной, нам работается в этом плане проще, нежели нашим коллегам в недружественных государствах... На нас это сказалось не столь сильно, поэтому мы продолжаем работать в том же направлении, в том же ритме, только с учетом нынешней ситуации, еще более энергично и целенаправленно", - заявил глава российской дипмиссии. По словам Коронелли, вне зависимости от страны пребывания задачи дипслужбы остаются прежними - это отстаивание российских интересов, продвижение востребованных в России проектов, а также защита прав соотечественников - безусловный приоритет внешнеполитической, дипломатической службы РФ. "Разумеется, это продвижение наших интересов и приоритетов на различных многосторонних площадках. И мы с мексиканским партнерами постоянно работаем в этом направлении, я имею в виду проекты различных резолюций, обмен поддержками кандидатур. Ведется работа по укреплению договорно-правовой базы. Базовые задачи остаются неизменными. Другое дело, что в ряде стран меняются внешние условия их реализации", - добавил российский посол. По случаю дня дипломата 10 февраля посольство РФ в Мехико проведет ряд мероприятий, включая прием для дипломатического корпуса, однако на этот раз среди приглашенных будут лишь представители дружественных стран. "Помимо фотовыставки на внешних стендах посольства и серии публикаций в местных СМИ непосредственно 10 февраля мы планируем провести протокольное мероприятие с участием мексиканских коллег из МИДа и ряда других ведомств, представителей группы парламентской дружбы с РФ. Приглашаются представители только дружественных нам стран, которые сейчас активно подтверждают свое участие", - сказал Коронелли. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>

https://ria.ru/20230123/meksika-1846670547.html

https://ria.ru/20230201/volonter-1848859732.html

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россия, мексика, украина, виктор коронелли