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Посол России: конфликт на Украине отразился на работе дипмиссии в Мексике - РИА Новости, 09.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230209/dipmissiya-1850970614.html
Посол России: конфликт на Украине отразился на работе дипмиссии в Мексике
Посол России: конфликт на Украине отразился на работе дипмиссии в Мексике - РИА Новости, 09.02.2023
Посол России: конфликт на Украине отразился на работе дипмиссии в Мексике
Конфликт на Украине оказал влияние на работу российских дипломатов за рубежом, однако в дружественных странах, как Мексика, им работается проще, рассказал в... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T20:24
2023-02-09T21:13
специальная военная операция на украине
россия
мексика
украина
виктор коронелли
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МЕХИКО, 9 фев - РИА Новости. Конфликт на Украине оказал влияние на работу российских дипломатов за рубежом, однако в дружественных странах, как Мексика, им работается проще, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в латиноамериканской стране Виктор Коронелли. "Конечно, это накладывает отпечаток. Но поскольку Мексика остается для нас страной дружественной, нам работается в этом плане проще, нежели нашим коллегам в недружественных государствах... На нас это сказалось не столь сильно, поэтому мы продолжаем работать в том же направлении, в том же ритме, только с учетом нынешней ситуации, еще более энергично и целенаправленно", - заявил глава российской дипмиссии. По словам Коронелли, вне зависимости от страны пребывания задачи дипслужбы остаются прежними - это отстаивание российских интересов, продвижение востребованных в России проектов, а также защита прав соотечественников - безусловный приоритет внешнеполитической, дипломатической службы РФ. "Разумеется, это продвижение наших интересов и приоритетов на различных многосторонних площадках. И мы с мексиканским партнерами постоянно работаем в этом направлении, я имею в виду проекты различных резолюций, обмен поддержками кандидатур. Ведется работа по укреплению договорно-правовой базы. Базовые задачи остаются неизменными. Другое дело, что в ряде стран меняются внешние условия их реализации", - добавил российский посол. По случаю дня дипломата 10 февраля посольство РФ в Мехико проведет ряд мероприятий, включая прием для дипломатического корпуса, однако на этот раз среди приглашенных будут лишь представители дружественных стран. "Помимо фотовыставки на внешних стендах посольства и серии публикаций в местных СМИ непосредственно 10 февраля мы планируем провести протокольное мероприятие с участием мексиканских коллег из МИДа и ряда других ведомств, представителей группы парламентской дружбы с РФ. Приглашаются представители только дружественных нам стран, которые сейчас активно подтверждают свое участие", - сказал Коронелли. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru &gt;&gt;
https://ria.ru/20230123/meksika-1846670547.html
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россия, мексика, украина, виктор коронелли
Специальная военная операция на Украине, Россия, Мексика, Украина, Виктор Коронелли
20:24 09.02.2023 (обновлено: 21:13 09.02.2023)
 
Посол России: конфликт на Украине отразился на работе дипмиссии в Мексике

Посол России Коронелли: конфликт на Украине отразился на работе дипмиссии в Мексике

© Фото : INAH / Mauricio MaratМексика
Мексика - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© Фото : INAH / Mauricio Marat
Мексика. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 9 фев - РИА Новости. Конфликт на Украине оказал влияние на работу российских дипломатов за рубежом, однако в дружественных странах, как Мексика, им работается проще, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в латиноамериканской стране Виктор Коронелли.
"Конечно, это накладывает отпечаток. Но поскольку Мексика остается для нас страной дружественной, нам работается в этом плане проще, нежели нашим коллегам в недружественных государствах... На нас это сказалось не столь сильно, поэтому мы продолжаем работать в том же направлении, в том же ритме, только с учетом нынешней ситуации, еще более энергично и целенаправленно", - заявил глава российской дипмиссии.
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По словам Коронелли, вне зависимости от страны пребывания задачи дипслужбы остаются прежними - это отстаивание российских интересов, продвижение востребованных в России проектов, а также защита прав соотечественников - безусловный приоритет внешнеполитической, дипломатической службы РФ.
"Разумеется, это продвижение наших интересов и приоритетов на различных многосторонних площадках. И мы с мексиканским партнерами постоянно работаем в этом направлении, я имею в виду проекты различных резолюций, обмен поддержками кандидатур. Ведется работа по укреплению договорно-правовой базы. Базовые задачи остаются неизменными. Другое дело, что в ряде стран меняются внешние условия их реализации", - добавил российский посол.
По случаю дня дипломата 10 февраля посольство РФ в Мехико проведет ряд мероприятий, включая прием для дипломатического корпуса, однако на этот раз среди приглашенных будут лишь представители дружественных стран.
"Помимо фотовыставки на внешних стендах посольства и серии публикаций в местных СМИ непосредственно 10 февраля мы планируем провести протокольное мероприятие с участием мексиканских коллег из МИДа и ряда других ведомств, представителей группы парламентской дружбы с РФ. Приглашаются представители только дружественных нам стран, которые сейчас активно подтверждают свое участие", - сказал Коронелли.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>
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