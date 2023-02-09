https://ria.ru/20230209/delo-1850968513.html

В Госдуме предложили СК возбудить уголовное дело против Байдена

В Госдуме предложили СК возбудить уголовное дело против Байдена - РИА Новости, 09.02.2023

В Госдуме предложили СК возбудить уголовное дело против Байдена

Следственный комитет России может возбудить уголовное дело в отношении президента США Джо Байдена и "компании" по обвинению в терроризме и пригласить... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T20:05

2023-02-09T20:05

2023-02-09T20:22

в мире

цены на нефть

сша

джо байден

олег морозов

султан хамзаев

следственный комитет россии (ск рф)

северный поток

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Следственный комитет России может возбудить уголовное дело в отношении президента США Джо Байдена и "компании" по обвинению в терроризме и пригласить американского журналиста Сеймура Херша в качестве свидетеля, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов. Ранее в четверг депутат ГД Султан Хамзаев сообщил РИА Новости, что американского журналиста Сеймура Херша нужно пригласить в Госдуму, чтобы более подробно обсудить его публикацию, при этом обсуждение может быть продолжено и в рамках парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий на Украине. "СК вполне может возбудить уголовное дело в отношении Байдена и компании по обвинению в терроризме и пригласить Херша в качестве свидетеля", — сказал Морозов. Он добавил, что комиссию по расследованию терактов на "Северных потоках" следует создать в Конгрессе США. "Надеюсь, что такая комиссия появится в американском Конгрессе", — отметил он. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш ранее на этой неделе опубликовал статью о своем расследовании взрывов на газовых магистралях. В его публикации говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.

https://ria.ru/20230209/bayden-1850715298.html

https://ria.ru/20230209/sevpotok-1850844866.html

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в мире, цены на нефть, сша, джо байден, олег морозов, султан хамзаев, следственный комитет россии (ск рф), северный поток