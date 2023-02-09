https://ria.ru/20230209/defitsit-1850807504.html

"Укрэнерго" заявило о дефиците мощности в энергосистеме

"Укрэнерго" заявило о дефиците мощности в энергосистеме - РИА Новости, 09.02.2023

"Укрэнерго" заявило о дефиците мощности в энергосистеме

На Украине сохраняется дефицит мощности в энергосистеме, потребление электроэнергии остается значительным из-за похолодания, сообщили в четверг в национальной... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T12:44

2023-02-09T12:44

2023-02-09T12:44

специальная военная операция на украине

украина

одесса

одесский район

денис шмыгаль

вооруженные силы рф

укрэнерго

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839159937_0:259:3181:2048_1920x0_80_0_0_da77893b86038a3ba09e72cdb98dc16d.jpg

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. На Украине сохраняется дефицит мощности в энергосистеме, потребление электроэнергии остается значительным из-за похолодания, сообщили в четверг в национальной энергетической компании "Укрэнерго". "Потребление электроэнергии остается значительным из-за снижения температуры. Дефицит мощности сохраняется, самый большой дефицит - в вечерние часы. В Одессе и Одесском районе ситуация улучшается, постепенно подаются большие объемы электроэнергии", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале. Также в сообщении отмечается, что в четверг лимиты потребления не вводились в Харьковской, Хмельницкой областях, а также подконтрольной Киеву части Херсонской области, где сегодня запланировано проведение замеров фактического потребления электроэнергии. До всех остальных областных энергораспределительных компаний доведены лимиты потребления, которые действуют на протяжении суток. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что в стране повреждено больше половины энергетических объектов. В декабре 2022 года Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20230207/ukraine-1850197560.html

украина

одесса

одесский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, одесса, одесский район, денис шмыгаль, вооруженные силы рф, укрэнерго, владимир зеленский