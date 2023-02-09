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"Укрэнерго" заявило о дефиците мощности в энергосистеме - РИА Новости, 09.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230209/defitsit-1850807504.html
"Укрэнерго" заявило о дефиците мощности в энергосистеме
"Укрэнерго" заявило о дефиците мощности в энергосистеме - РИА Новости, 09.02.2023
"Укрэнерго" заявило о дефиците мощности в энергосистеме
На Украине сохраняется дефицит мощности в энергосистеме, потребление электроэнергии остается значительным из-за похолодания, сообщили в четверг в национальной... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T12:44
2023-02-09T12:44
специальная военная операция на украине
украина
одесса
одесский район
денис шмыгаль
вооруженные силы рф
укрэнерго
владимир зеленский
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. На Украине сохраняется дефицит мощности в энергосистеме, потребление электроэнергии остается значительным из-за похолодания, сообщили в четверг в национальной энергетической компании "Укрэнерго". "Потребление электроэнергии остается значительным из-за снижения температуры. Дефицит мощности сохраняется, самый большой дефицит - в вечерние часы. В Одессе и Одесском районе ситуация улучшается, постепенно подаются большие объемы электроэнергии", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале. Также в сообщении отмечается, что в четверг лимиты потребления не вводились в Харьковской, Хмельницкой областях, а также подконтрольной Киеву части Херсонской области, где сегодня запланировано проведение замеров фактического потребления электроэнергии. До всех остальных областных энергораспределительных компаний доведены лимиты потребления, которые действуют на протяжении суток. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что в стране повреждено больше половины энергетических объектов. В декабре 2022 года Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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украина, одесса, одесский район, денис шмыгаль, вооруженные силы рф, укрэнерго, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Украина, Одесса, Одесский район, Денис Шмыгаль, Вооруженные силы РФ, Укрэнерго, Владимир Зеленский
12:44 09.02.2023
 
"Укрэнерго" заявило о дефиците мощности в энергосистеме

В "Укрэнерго" сообщили, что дефицит мощности в энергосистеме сохраняется

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев во время отключения электричества
Киев во время отключения электричества - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев во время отключения электричества. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. На Украине сохраняется дефицит мощности в энергосистеме, потребление электроэнергии остается значительным из-за похолодания, сообщили в четверг в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
"Потребление электроэнергии остается значительным из-за снижения температуры. Дефицит мощности сохраняется, самый большой дефицит - в вечерние часы. В Одессе и Одесском районе ситуация улучшается, постепенно подаются большие объемы электроэнергии", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале.
Также в сообщении отмечается, что в четверг лимиты потребления не вводились в Харьковской, Хмельницкой областях, а также подконтрольной Киеву части Херсонской области, где сегодня запланировано проведение замеров фактического потребления электроэнергии. До всех остальных областных энергораспределительных компаний доведены лимиты потребления, которые действуют на протяжении суток.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что в стране повреждено больше половины энергетических объектов. В декабре 2022 года Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаОдессаОдесский районДенис ШмыгальВооруженные силы РФУкрэнергоВладимир Зеленский
 
 
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