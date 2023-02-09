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В Киеве снесли памятник советскому летчику Чкалову

В Киеве снесли памятник советскому летчику Чкалову - РИА Новости, 09.02.2023

В Киеве снесли памятник советскому летчику Чкалову

Памятник советскому летчику Валерию Чкалову демонтировали в Киеве, передает местное агентство УНИАН. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T03:02

2023-02-09T03:02

2023-02-09T03:02

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Памятник советскому летчику Валерию Чкалову демонтировали в Киеве, передает местное агентство УНИАН. Ранее сообщалось, что в городе приступили к демонтажу памятника. "В Киеве демонтировали памятник советскому лётчику Валерию Чкалову", - говорится в сообщении агентства в телеграм-канале. Отмечается, что вскоре будет демонтирован и монумент советскому генералу Николаю Ватутину. Снос памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

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в мире, киев, украина, россия, сергей лавров, валерий чкалов