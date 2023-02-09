https://ria.ru/20230209/chechnya-1850965980.html
Парламент Чечни принял закон о внесении изменений в конституцию республики
Парламент Чечни принял закон о внесении изменений в конституцию республики - РИА Новости, 09.02.2023
Парламент Чечни принял закон о внесении изменений в конституцию республики
Парламентом Чечни единогласно принят закон "О внесении изменений в конституцию ЧР", сообщил председатель парламента региона Магомед Даудов. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T19:54
2023-02-09T19:54
2023-02-09T19:54
политика
магомед даудов
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 9 фев – РИА Новости. Парламентом Чечни единогласно принят закон "О внесении изменений в конституцию ЧР", сообщил председатель парламента региона Магомед Даудов. Ранее парламентом Чечни было предложено дополнить название должности главы региона на чеченском языке, которое звучит, как "Мехк-Да", что некоторые СМИ перевели как "отец народа". Позже региональные власти разъяснили, что словосочетание "мехкан да" - исторически устоявшееся среди чеченского населения. В переводе на русский оно означает "высшее должностное лицо республики". "Единогласно принят конституционный закон Чеченской Республики "О внесении изменений в конституцию ЧР". Он разработан в целях дополнения основного закона республики положениями, согласно которым глава ЧР является гарантом конституции ЧР, прав и свобод человека и гражданина, а также наделяется полномочиями по принятию мер по обеспечению законности, безопасности и территориальной целостности ЧР, поддержанию гражданского мира и согласия в ЧР в соответствии с действующим законодательством. Также законом уточняется должность главы ЧР на чеченском языке – "Мехк-Да". Цель данного изменения – установить единообразие в употреблении наименования должности главы региона на чеченском языке, который является государственным языком в ЧР", - сообщил Даудов в Telegram-канале. Парламент республики также утвердил дополнительное соглашение к соглашениям о предоставлении бюджету Чечни из федерального бюджета бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета, а также проекты примерного плана законотворческой работы и плана мероприятий парламента на 2023 год. В этот план включены свыше 50 законопроектов, касающихся государственного строительства и конституционных прав граждан, экономической и социальной политики, бюджетного, налогового и финансового законодательства, а также законодательные инициативы.
https://ria.ru/20221218/ldpr-1839563440.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, магомед даудов, чеченская республика (чечня)
Политика, Магомед Даудов, Чеченская республика (Чечня)
Парламент Чечни принял закон о внесении изменений в конституцию республики
Парламент Чечни единогласно принял закон о внесении изменений в конституцию республики
ГРОЗНЫЙ, 9 фев – РИА Новости. Парламентом Чечни единогласно принят закон "О внесении изменений в конституцию ЧР", сообщил председатель парламента региона Магомед Даудов.
Ранее парламентом Чечни было предложено дополнить название должности главы региона на чеченском языке, которое звучит, как "Мехк-Да", что некоторые СМИ перевели как "отец народа". Позже региональные власти разъяснили, что словосочетание "мехкан да" - исторически устоявшееся среди чеченского населения. В переводе на русский оно означает "высшее должностное лицо республики".
"Единогласно принят конституционный закон Чеченской Республики "О внесении изменений в конституцию ЧР". Он разработан в целях дополнения основного закона республики положениями, согласно которым глава ЧР является гарантом конституции ЧР, прав и свобод человека и гражданина, а также наделяется полномочиями по принятию мер по обеспечению законности, безопасности и территориальной целостности ЧР, поддержанию гражданского мира и согласия в ЧР в соответствии с действующим законодательством. Также законом уточняется должность главы ЧР на чеченском языке – "Мехк-Да". Цель данного изменения – установить единообразие в употреблении наименования должности главы региона на чеченском языке, который является государственным языком в ЧР", - сообщил Даудов в Telegram-канале.
Парламент республики также утвердил дополнительное соглашение к соглашениям о предоставлении бюджету Чечни из федерального бюджета бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета, а также проекты примерного плана законотворческой работы и плана мероприятий парламента на 2023 год. В этот план включены свыше 50 законопроектов, касающихся государственного строительства и конституционных прав граждан, экономической и социальной политики, бюджетного, налогового и финансового законодательства, а также законодательные инициативы.