https://ria.ru/20230209/brendy-1850868947.html
Путин поручил АСИ заняться продвижением перспективных отечественных брендов
Путин поручил АСИ заняться продвижением перспективных отечественных брендов - РИА Новости, 09.02.2023
Путин поручил АСИ заняться продвижением перспективных отечественных брендов
Президент РФ Владимир Путин поручил Агентству стратегических инициатив (АСИ) выстроить систему отбора перспективных отечественных брендов. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T15:13
2023-02-09T15:13
2023-02-09T15:13
экономика
технологии
россия
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Агентству стратегических инициатив (АСИ) выстроить систему отбора перспективных отечественных брендов. Он добавил, что не сомневается в том, что субъекты РФ "так же активно подхватят эту инициативу". "И вместе мы сможем создать такие условия, чтобы товары, услуги, продукция, сделанные в России, стали предметом нашей национальной гордости", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20230209/brendy-1850860883.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)
Экономика, Технологии, Россия, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Путин поручил АСИ заняться продвижением перспективных отечественных брендов
Путин поручил АСИ выстроить систему отбора и продвижения перспективных российских брендов
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Агентству стратегических инициатив (АСИ) выстроить систему отбора перспективных отечественных брендов.
"Хочу попросить Агентство стратегических инициатив выстроить систему отбора, а главное, продвижения перспективных отечественных брендов, чтобы компании могли нарастить производство, сбыть свою продукцию", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета агентства.
Он добавил, что не сомневается в том, что субъекты РФ "так же активно подхватят эту инициативу".
"И вместе мы сможем создать такие условия, чтобы товары, услуги, продукция, сделанные в России, стали предметом нашей национальной гордости", - добавил глава государства.