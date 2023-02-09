https://ria.ru/20230209/brendy-1850868947.html

Путин поручил АСИ заняться продвижением перспективных отечественных брендов

Путин поручил АСИ заняться продвижением перспективных отечественных брендов - РИА Новости, 09.02.2023

Путин поручил АСИ заняться продвижением перспективных отечественных брендов

Президент РФ Владимир Путин поручил Агентству стратегических инициатив (АСИ) выстроить систему отбора перспективных отечественных брендов. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T15:13

2023-02-09T15:13

2023-02-09T15:13

экономика

технологии

россия

владимир путин

агентство стратегических инициатив (аси)

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Агентству стратегических инициатив (АСИ) выстроить систему отбора перспективных отечественных брендов. Он добавил, что не сомневается в том, что субъекты РФ "так же активно подхватят эту инициативу". "И вместе мы сможем создать такие условия, чтобы товары, услуги, продукция, сделанные в России, стали предметом нашей национальной гордости", - добавил глава государства.

https://ria.ru/20230209/brendy-1850860883.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, технологии, россия, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)