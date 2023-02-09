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Путин поручил АСИ заняться продвижением перспективных отечественных брендов - РИА Новости, 09.02.2023
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Путин поручил АСИ заняться продвижением перспективных отечественных брендов
Путин поручил АСИ заняться продвижением перспективных отечественных брендов - РИА Новости, 09.02.2023
Путин поручил АСИ заняться продвижением перспективных отечественных брендов
Президент РФ Владимир Путин поручил Агентству стратегических инициатив (АСИ) выстроить систему отбора перспективных отечественных брендов. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T15:13
2023-02-09T15:13
экономика
технологии
россия
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Агентству стратегических инициатив (АСИ) выстроить систему отбора перспективных отечественных брендов. Он добавил, что не сомневается в том, что субъекты РФ "так же активно подхватят эту инициативу". "И вместе мы сможем создать такие условия, чтобы товары, услуги, продукция, сделанные в России, стали предметом нашей национальной гордости", - добавил глава государства.
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экономика, технологии, россия, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)
Экономика, Технологии, Россия, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
15:13 09.02.2023
 
Путин поручил АСИ заняться продвижением перспективных отечественных брендов

Путин поручил АСИ выстроить систему отбора и продвижения перспективных российских брендов

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Агентству стратегических инициатив (АСИ) выстроить систему отбора перспективных отечественных брендов.
"Хочу попросить Агентство стратегических инициатив выстроить систему отбора, а главное, продвижения перспективных отечественных брендов, чтобы компании могли нарастить производство, сбыть свою продукцию", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета агентства.
Он добавил, что не сомневается в том, что субъекты РФ "так же активно подхватят эту инициативу".
"И вместе мы сможем создать такие условия, чтобы товары, услуги, продукция, сделанные в России, стали предметом нашей национальной гордости", - добавил глава государства.
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ЭкономикаТехнологииРоссияВладимир ПутинАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
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