https://ria.ru/20230209/brendy-1850860883.html
"Всего доброго": Путин прокомментировал уход брендов с российского рынка
"Всего доброго": Путин прокомментировал уход брендов с российского рынка - РИА Новости, 09.02.2023
"Всего доброго": Путин прокомментировал уход брендов с российского рынка
Некоторые иностранные бренды уходят с российского рынка и несут большие убытки, заявил Владимир Путин на заседании наблюдательного совета "Агентства... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T14:46
2023-02-09T14:46
2023-02-09T16:30
владимир путин
москва
украина
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экономика
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Некоторые иностранные бренды уходят с российского рынка и несут большие убытки, заявил Владимир Путин на заседании наблюдательного совета "Агентства стратегических инициатив".По его словам, западные компании сожалеют об уходе из России."Многие из них, знаю это лично, с некоторыми знаком лично, делают это без всякого удовольствия. Кто хочет терять налаженный бизнес, в который вложены силы, средства? Дело даже не в деньгах — многие просто душу вкладывали", — пояснил Путин.Президент отметил, что российский бизнес справился с ситуацией после прекращения работы в стране мировых брендов.Как уточнил глава государства, отечественные товары должны стать предметом национальной гордости и завоевывать международные рынки, замыкаться на российском — плохая история. Именно конкуренция на внешних рынках будет толкать предприятие к достижению большего результата.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны.Владимир Путин назвал политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией Запада. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель западных стран — ухудшить жизнь миллионов людей.
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"Всего доброго" – Путин попрощался с компаниями, которые ушли из России
Некоторые мировые бренды уходят с российского рынка и несут убытки - всего доброго, но многие это делают без удовольствия, под давлением своих правительств, заявил президент РФ Владимир Путин.
2023-02-09T14:46
true
PT1M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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владимир путин, москва, украина, россия, экономика
Владимир Путин, Москва, Украина, Россия, Экономика
14:46 09.02.2023 (обновлено: 16:30 09.02.2023)
"Всего доброго": Путин прокомментировал уход брендов с российского рынка
Владимир Путин заявил об огромных убытках мировых брендов из-за ухода с российского рынка
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Некоторые иностранные бренды уходят с российского рынка и несут большие убытки, заявил Владимир Путин на заседании наблюдательного совета "Агентства стратегических инициатив".
"Сегодня многие из них, как вы знаете, под давлением своих правительств с нашего рынка уходят, ну — всего доброго. Но из-за потери нашего рынка несут огромные убытки. Это их выбор и решение", — подчеркнул глава государства.
По его словам, западные компании сожалеют об уходе из России.
"Многие из них, знаю это лично, с некоторыми знаком лично, делают это без всякого удовольствия. Кто хочет терять налаженный бизнес, в который вложены силы, средства? Дело даже не в деньгах — многие просто душу вкладывали", — пояснил Путин.
Президент отметил, что российский бизнес справился с ситуацией после прекращения работы в стране мировых брендов.
"Наверное, кто-то думал, что у нас сразу все это рухнет и развалится. Ничего подобного не происходит. Ничего не рухнуло и не разваливается. Наши компании, наши предприниматели подхватывают эти предприятия или даже направления и продолжают эту работу, и весьма успешно", — высказался Путин.
Как уточнил глава государства, отечественные товары должны стать предметом национальной гордости и завоевывать международные рынки, замыкаться на российском — плохая история. Именно конкуренция на внешних рынках будет толкать предприятие к достижению большего результата.
После начала спецоперации на Украине
Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны.
Владимир Путин назвал политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией Запада. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель западных стран — ухудшить жизнь миллионов людей.