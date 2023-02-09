https://ria.ru/20230209/brendy-1850860883.html

"Всего доброго": Путин прокомментировал уход брендов с российского рынка

"Всего доброго": Путин прокомментировал уход брендов с российского рынка - РИА Новости, 09.02.2023

"Всего доброго": Путин прокомментировал уход брендов с российского рынка

Некоторые иностранные бренды уходят с российского рынка и несут большие убытки, заявил Владимир Путин на заседании наблюдательного совета "Агентства... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T14:46

2023-02-09T14:46

2023-02-09T16:30

владимир путин

москва

украина

россия

экономика

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Некоторые иностранные бренды уходят с российского рынка и несут большие убытки, заявил Владимир Путин на заседании наблюдательного совета "Агентства стратегических инициатив".По его словам, западные компании сожалеют об уходе из России."Многие из них, знаю это лично, с некоторыми знаком лично, делают это без всякого удовольствия. Кто хочет терять налаженный бизнес, в который вложены силы, средства? Дело даже не в деньгах — многие просто душу вкладывали", — пояснил Путин.Президент отметил, что российский бизнес справился с ситуацией после прекращения работы в стране мировых брендов.Как уточнил глава государства, отечественные товары должны стать предметом национальной гордости и завоевывать международные рынки, замыкаться на российском — плохая история. Именно конкуренция на внешних рынках будет толкать предприятие к достижению большего результата.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны.Владимир Путин назвал политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией Запада. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель западных стран — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220927/proizvodstvo-1819762343.html

https://ria.ru/20221118/biznes-1832377562.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Всего доброго" – Путин попрощался с компаниями, которые ушли из России Некоторые мировые бренды уходят с российского рынка и несут убытки - всего доброго, но многие это делают без удовольствия, под давлением своих правительств, заявил президент РФ Владимир Путин. 2023-02-09T14:46 true PT1M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, москва, украина, россия, экономика