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Бразилия ожидает инвестиций России в газовый сектор страны, заявил посол - РИА Новости, 09.02.2023
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Бразилия ожидает инвестиций России в газовый сектор страны, заявил посол
Бразилия ожидает инвестиций России в газовый сектор страны, заявил посол - РИА Новости, 09.02.2023
Бразилия ожидает инвестиций России в газовый сектор страны, заявил посол
Бразилия ожидает инвестиций российского "Газпрома" в газовый сектор страны, сообщил РИА Новости посол этой латиноамериканской страны в России Родриго Баэна... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T17:12
2023-02-09T17:12
экономика
бразилия
россия
газпром
в мире
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Бразилия ожидает инвестиций российского "Газпрома" в газовый сектор страны, сообщил РИА Новости посол этой латиноамериканской страны в России Родриго Баэна Соарес на выставке "Продэкспо". Согласно данным Национальной конфедерации промышленности Бразилии, благодаря новому закону инвестиции могут достичь около 29 миллиардов долларов к 2030 году.
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экономика, бразилия, россия, газпром, в мире
Экономика, Бразилия, Россия, Газпром, В мире
17:12 09.02.2023
 
Бразилия ожидает инвестиций России в газовый сектор страны, заявил посол

Посол Баэна Соарес: Бразилия ожидает инвестиций "Газпрома" в газовый сектор страны

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru / Перейти в медиабанкФлаг Бразилии
Флаг Бразилии - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
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Флаг Бразилии. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Бразилия ожидает инвестиций российского "Газпрома" в газовый сектор страны, сообщил РИА Новости посол этой латиноамериканской страны в России Родриго Баэна Соарес на выставке "Продэкспо".
"У нас есть новая правовая база для газового сектора Бразилии, мы ожидаем инвестиций от "Газпрома" в Бразилию, чтобы у нас было серьезное присутствие большой российской компании", - сказал он.
Согласно данным Национальной конфедерации промышленности Бразилии, благодаря новому закону инвестиции могут достичь около 29 миллиардов долларов к 2030 году.
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