https://ria.ru/20230209/braziliya-1850919328.html
Бразилия ожидает инвестиций России в газовый сектор страны, заявил посол
Бразилия ожидает инвестиций России в газовый сектор страны, заявил посол - РИА Новости, 09.02.2023
Бразилия ожидает инвестиций России в газовый сектор страны, заявил посол
Бразилия ожидает инвестиций российского "Газпрома" в газовый сектор страны, сообщил РИА Новости посол этой латиноамериканской страны в России Родриго Баэна... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T17:12
2023-02-09T17:12
2023-02-09T17:12
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Бразилия ожидает инвестиций российского "Газпрома" в газовый сектор страны, сообщил РИА Новости посол этой латиноамериканской страны в России Родриго Баэна Соарес на выставке "Продэкспо". Согласно данным Национальной конфедерации промышленности Бразилии, благодаря новому закону инвестиции могут достичь около 29 миллиардов долларов к 2030 году.
https://ria.ru/20230209/gaz-1850760333.html
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экономика, бразилия, россия, газпром, в мире
Экономика, Бразилия, Россия, Газпром, В мире
Бразилия ожидает инвестиций России в газовый сектор страны, заявил посол
Посол Баэна Соарес: Бразилия ожидает инвестиций "Газпрома" в газовый сектор страны