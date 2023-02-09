Рейтинг@Mail.ru
Президент Бразилии посетит США и встретится с Байденом - РИА Новости, 09.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230209/braziliya-1850747969.html
Президент Бразилии посетит США и встретится с Байденом
Президент Бразилии посетит США и встретится с Байденом - РИА Новости, 09.02.2023
Президент Бразилии посетит США и встретится с Байденом
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в четверг прибудет с визитом в США, встреча с американским лидером Джо Байденом запланирована на 10 февраля,... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T10:38
2023-02-09T10:38
в мире
бразилия
сша
джо байден
луис инасиу лула да силва
жаир болсонару
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828024524_0:310:3070:2037_1920x0_80_0_0_4355bbb95e1f29413f282d5273c80fbd.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в четверг прибудет с визитом в США, встреча с американским лидером Джо Байденом запланирована на 10 февраля, сообщается на сайте бразильского правительства. "Президент Бразилии... прибывает в Вашингтон 9 февраля в рамках своего первого визита в США после возвращения на президентский пост... Визит президента Лулы да Силвы в США в самом начале его срока и по приглашению президента Байдена знаменует собой возобновление отношений между двумя странами в год, когда им исполняется 200 лет", - говорится в заявлении. Как сообщается, президент Бразилии едет в США в сопровождении нескольких министров, включая глав МИД и минфина. Согласно заявлению, в повестке визита значатся такие темы, как охрана окружающей среды, права человека и экономические вопросы. При этом в повестке не упоминается тема конфликта на Украине и ситуация с бывшим президентом Бразилии Жаиром Болсонаро, который в настоящее время находится в США. В субботу Лула да Силва должен вернуться в Бразилию.
https://ria.ru/20230207/braziliya-1850328481.html
бразилия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828024524_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_952e356449366113bf01f02f0deaa347.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бразилия, сша, джо байден, луис инасиу лула да силва, жаир болсонару
В мире, Бразилия, США, Джо Байден, Луис Инасиу Лула да Силва, Жаир Болсонару
10:38 09.02.2023
 
Президент Бразилии посетит США и встретится с Байденом

Президент Бразилии Лула да Силва прибудет с визитом в США и встретится с Байденом

© AP Photo / Andre PennerИзбранный президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва
Избранный президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© AP Photo / Andre Penner
Избранный президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в четверг прибудет с визитом в США, встреча с американским лидером Джо Байденом запланирована на 10 февраля, сообщается на сайте бразильского правительства.
"Президент Бразилии... прибывает в Вашингтон 9 февраля в рамках своего первого визита в США после возвращения на президентский пост... Визит президента Лулы да Силвы в США в самом начале его срока и по приглашению президента Байдена знаменует собой возобновление отношений между двумя странами в год, когда им исполняется 200 лет", - говорится в заявлении.
Как сообщается, президент Бразилии едет в США в сопровождении нескольких министров, включая глав МИД и минфина.
Согласно заявлению, в повестке визита значатся такие темы, как охрана окружающей среды, права человека и экономические вопросы. При этом в повестке не упоминается тема конфликта на Украине и ситуация с бывшим президентом Бразилии Жаиром Болсонаро, который в настоящее время находится в США.
В субботу Лула да Силва должен вернуться в Бразилию.
Флаг Бразилии - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
7 февраля, 15:55
Бразилия готова укреплять взаимодействие с Россией, заявил посол
 
В миреБразилияСШАДжо БайденЛуис Инасиу Лула да СилваЖаир Болсонару
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала