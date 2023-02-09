Президент Бразилии посетит США и встретится с Байденом
Президент Бразилии Лула да Силва прибудет с визитом в США и встретится с Байденом
© AP Photo / Andre PennerИзбранный президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва
© AP Photo / Andre Penner
Избранный президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в четверг прибудет с визитом в США, встреча с американским лидером Джо Байденом запланирована на 10 февраля, сообщается на сайте бразильского правительства.
"Президент Бразилии... прибывает в Вашингтон 9 февраля в рамках своего первого визита в США после возвращения на президентский пост... Визит президента Лулы да Силвы в США в самом начале его срока и по приглашению президента Байдена знаменует собой возобновление отношений между двумя странами в год, когда им исполняется 200 лет", - говорится в заявлении.
Как сообщается, президент Бразилии едет в США в сопровождении нескольких министров, включая глав МИД и минфина.
Согласно заявлению, в повестке визита значатся такие темы, как охрана окружающей среды, права человека и экономические вопросы. При этом в повестке не упоминается тема конфликта на Украине и ситуация с бывшим президентом Бразилии Жаиром Болсонаро, который в настоящее время находится в США.
В субботу Лула да Силва должен вернуться в Бразилию.
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