https://ria.ru/20230209/braziliya-1850747969.html

Президент Бразилии посетит США и встретится с Байденом

Президент Бразилии посетит США и встретится с Байденом - РИА Новости, 09.02.2023

Президент Бразилии посетит США и встретится с Байденом

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в четверг прибудет с визитом в США, встреча с американским лидером Джо Байденом запланирована на 10 февраля,... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T10:38

2023-02-09T10:38

2023-02-09T10:38

в мире

бразилия

сша

джо байден

луис инасиу лула да силва

жаир болсонару

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в четверг прибудет с визитом в США, встреча с американским лидером Джо Байденом запланирована на 10 февраля, сообщается на сайте бразильского правительства. "Президент Бразилии... прибывает в Вашингтон 9 февраля в рамках своего первого визита в США после возвращения на президентский пост... Визит президента Лулы да Силвы в США в самом начале его срока и по приглашению президента Байдена знаменует собой возобновление отношений между двумя странами в год, когда им исполняется 200 лет", - говорится в заявлении. Как сообщается, президент Бразилии едет в США в сопровождении нескольких министров, включая глав МИД и минфина. Согласно заявлению, в повестке визита значатся такие темы, как охрана окружающей среды, права человека и экономические вопросы. При этом в повестке не упоминается тема конфликта на Украине и ситуация с бывшим президентом Бразилии Жаиром Болсонаро, который в настоящее время находится в США. В субботу Лула да Силва должен вернуться в Бразилию.

https://ria.ru/20230207/braziliya-1850328481.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, бразилия, сша, джо байден, луис инасиу лула да силва, жаир болсонару