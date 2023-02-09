https://ria.ru/20230209/bpla-1850861763.html

Путин весной проведет совещание по развитию беспилотников

Путин весной проведет совещание по развитию беспилотников - РИА Новости, 09.02.2023

Путин весной проведет совещание по развитию беспилотников

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что весной проведет специальное совещание по развитию беспилотников с представителями министерств и компаний, работающих в... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T14:50

2023-02-09T14:50

2023-02-09T15:00

владимир путин

россия

бпла

технологии

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что весной проведет специальное совещание по развитию беспилотников с представителями министерств и компаний, работающих в этой области."Прошу Агентство оказать необходимую экспертную поддержку субъектам федерации, как в части формирования спроса на беспилотники, так и создания на местах современной инфраструктуры для их широкого использования. Весной обсудим результаты всей большой совместной работы на специальном совещании. Пригласим представителей министерств, ведомств, компаний, которые работают в этой области. Я очень рассчитываю, что ваши коллеги, имею в виду коллег, которые работают в рамках Агентства, также примут в этом совещании участие", - сообщил Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

https://ria.ru/20230203/bpla-1849450265.html

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владимир путин, россия, бпла, технологии