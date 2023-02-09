Рейтинг@Mail.ru
Путин весной проведет совещание по развитию беспилотников - РИА Новости, 09.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230209/bpla-1850861763.html
Путин весной проведет совещание по развитию беспилотников
Путин весной проведет совещание по развитию беспилотников - РИА Новости, 09.02.2023
Путин весной проведет совещание по развитию беспилотников
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что весной проведет специальное совещание по развитию беспилотников с представителями министерств и компаний, работающих в... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T14:50
2023-02-09T15:00
владимир путин
россия
бпла
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850631765_0:0:3138:1765_1920x0_80_0_0_fca93aa25c2c0aff60327e5487f9f2f6.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что весной проведет специальное совещание по развитию беспилотников с представителями министерств и компаний, работающих в этой области."Прошу Агентство оказать необходимую экспертную поддержку субъектам федерации, как в части формирования спроса на беспилотники, так и создания на местах современной инфраструктуры для их широкого использования. Весной обсудим результаты всей большой совместной работы на специальном совещании. Пригласим представителей министерств, ведомств, компаний, которые работают в этой области. Я очень рассчитываю, что ваши коллеги, имею в виду коллег, которые работают в рамках Агентства, также примут в этом совещании участие", - сообщил Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.
https://ria.ru/20230203/bpla-1849450265.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850631765_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1f4a05035fe0d418a8f18c506308a9b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, бпла, технологии
Владимир Путин, Россия, БПЛА, Технологии
14:50 09.02.2023 (обновлено: 15:00 09.02.2023)
 
Путин весной проведет совещание по развитию беспилотников

Путин сообщил, что весной проведет совещание по развитию беспилотников

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что весной проведет специальное совещание по развитию беспилотников с представителями министерств и компаний, работающих в этой области.
"Прошу Агентство оказать необходимую экспертную поддержку субъектам федерации, как в части формирования спроса на беспилотники, так и создания на местах современной инфраструктуры для их широкого использования. Весной обсудим результаты всей большой совместной работы на специальном совещании. Пригласим представителей министерств, ведомств, компаний, которые работают в этой области. Я очень рассчитываю, что ваши коллеги, имею в виду коллег, которые работают в рамках Агентства, также примут в этом совещании участие", - сообщил Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.
Турецкий беспилотник - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
3 февраля, 11:05
Турция намерена сотрудничать с Аргентиной по производству БПЛА
 
Владимир ПутинРоссияБПЛАТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала