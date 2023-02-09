https://ria.ru/20230209/boi-1850951283.html
Россия не начинала боевых действий, заявил Путин
Россия не начинала боевых действий, заявил Путин - РИА Новости, 09.02.2023
Россия не начинала боевых действий, заявил Путин
Россия не начинала боевых действий на Украине, она пытается из прекратить, заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями авиаотрасли. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T18:42
2023-02-09T18:42
2023-02-09T19:49
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
украина
безопасность
донбасс
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Россия не начинала боевых действий на Украине, она пытается из прекратить, заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями авиаотрасли."Еще раз хочу об этом сказать: мы не начинали никаких боевых действий, мы пытаемся их закончить", — подчеркнул глава государства.По его словам, конфликт на Украине развязали националисты.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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россия, владимир путин, украина, безопасность, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Украина, Безопасность, Донбасс
18:42 09.02.2023 (обновлено: 19:49 09.02.2023)
Россия не начинала боевых действий, заявил Путин
Путин заявил, что Россия не начинала боевых действий на Украине, она пытается их закончить