https://ria.ru/20230209/biznes-1850742168.html

Итальянский бизнес не спешит покидать Россию, заявил посол в Риме

Итальянский бизнес не спешит покидать Россию, заявил посол в Риме - РИА Новости, 09.02.2023

Итальянский бизнес не спешит покидать Россию, заявил посол в Риме

Италия постепенно утрачивает роль крупного торгового партнера России в Европе, однако итальянские предприниматели не спешат сворачивать свою деятельность в... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T10:24

2023-02-09T10:24

2023-02-09T11:10

италия

европа

россия

экономика

сергей разов

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РИМ, 9 фев – РИА Новости. Италия постепенно утрачивает роль крупного торгового партнера России в Европе, однако итальянские предприниматели не спешат сворачивать свою деятельность в нашей стране, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Италии Сергей Разов. "Италия, которая традиционно была одним из крупнейших торговых партнеров России среди стран Европы, постепенно утрачивает свою роль и значение. К чести итальянского бизнеса (на российском рынке работало более 400 итальянских компаний) отмечу, что итальянские предприниматели не торопятся сворачивать свое присутствие в России, где они давно и с немалой выгодой работают. Однако, секторальные санкции, которые как раковая опухоль охватывают все новые сферы двустороннего экономического, инвестиционного, финансового сотрудничества, а также угроза вторичных санкций за несоблюдение коллективной дисциплины оказывают растущее деструктивное влияние", - подчеркнул российский дипломат. Что касается перспектив двустороннего торгово-экономического сотрудничества, то, по словам Разова, "общая международная обстановка, турбулентность на мировых рынках, а главное - прогрессирующее санкционное давление на Россию, к которому безапелляционно присоединилась Италия, негативным образом сказываются на этих перспективах". Читайте полный текст интервью Сергея Разова >>

https://ria.ru/20230209/italiya-1850730428.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

италия, европа, россия, экономика, сергей разов