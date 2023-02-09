https://ria.ru/20230209/biznes-1850742168.html
Итальянский бизнес не спешит покидать Россию, заявил посол в Риме
Итальянский бизнес не спешит покидать Россию, заявил посол в Риме - РИА Новости, 09.02.2023
Итальянский бизнес не спешит покидать Россию, заявил посол в Риме
Италия постепенно утрачивает роль крупного торгового партнера России в Европе, однако итальянские предприниматели не спешат сворачивать свою деятельность в... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T10:24
2023-02-09T10:24
2023-02-09T11:10
италия
европа
россия
экономика
сергей разов
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РИМ, 9 фев – РИА Новости. Италия постепенно утрачивает роль крупного торгового партнера России в Европе, однако итальянские предприниматели не спешат сворачивать свою деятельность в нашей стране, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Италии Сергей Разов. "Италия, которая традиционно была одним из крупнейших торговых партнеров России среди стран Европы, постепенно утрачивает свою роль и значение. К чести итальянского бизнеса (на российском рынке работало более 400 итальянских компаний) отмечу, что итальянские предприниматели не торопятся сворачивать свое присутствие в России, где они давно и с немалой выгодой работают. Однако, секторальные санкции, которые как раковая опухоль охватывают все новые сферы двустороннего экономического, инвестиционного, финансового сотрудничества, а также угроза вторичных санкций за несоблюдение коллективной дисциплины оказывают растущее деструктивное влияние", - подчеркнул российский дипломат. Что касается перспектив двустороннего торгово-экономического сотрудничества, то, по словам Разова, "общая международная обстановка, турбулентность на мировых рынках, а главное - прогрессирующее санкционное давление на Россию, к которому безапелляционно присоединилась Италия, негативным образом сказываются на этих перспективах". Читайте полный текст интервью Сергея Разова >>
https://ria.ru/20230209/italiya-1850730428.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
италия, европа, россия, экономика, сергей разов
Италия, Европа, Россия, Экономика, Сергей Разов
10:24 09.02.2023 (обновлено: 11:10 09.02.2023)
Итальянский бизнес не спешит покидать Россию, заявил посол в Риме
Посол в Риме Разов: итальянский бизнес не спешит сворачивать деятельность в России
РИМ, 9 фев – РИА Новости. Италия постепенно утрачивает роль крупного торгового партнера России в Европе, однако итальянские предприниматели не спешат сворачивать свою деятельность в нашей стране, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Италии Сергей Разов.
"Италия, которая традиционно была одним из крупнейших торговых партнеров России среди стран Европы, постепенно утрачивает свою роль и значение. К чести итальянского бизнеса (на российском рынке работало более 400 итальянских компаний) отмечу, что итальянские предприниматели не торопятся сворачивать свое присутствие в России, где они давно и с немалой выгодой работают. Однако, секторальные санкции, которые как раковая опухоль охватывают все новые сферы двустороннего экономического, инвестиционного, финансового сотрудничества, а также угроза вторичных санкций за несоблюдение коллективной дисциплины оказывают растущее деструктивное влияние", - подчеркнул российский дипломат.
Что касается перспектив двустороннего торгово-экономического сотрудничества, то, по словам Разова, "общая международная обстановка, турбулентность на мировых рынках, а главное - прогрессирующее санкционное давление на Россию, к которому безапелляционно присоединилась Италия, негативным образом сказываются на этих перспективах".