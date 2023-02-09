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Итальянский бизнес не спешит покидать Россию, заявил посол в Риме - РИА Новости, 09.02.2023
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Итальянский бизнес не спешит покидать Россию, заявил посол в Риме
Итальянский бизнес не спешит покидать Россию, заявил посол в Риме - РИА Новости, 09.02.2023
Итальянский бизнес не спешит покидать Россию, заявил посол в Риме
Италия постепенно утрачивает роль крупного торгового партнера России в Европе, однако итальянские предприниматели не спешат сворачивать свою деятельность в... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T10:24
2023-02-09T11:10
италия
европа
россия
экономика
сергей разов
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РИМ, 9 фев – РИА Новости. Италия постепенно утрачивает роль крупного торгового партнера России в Европе, однако итальянские предприниматели не спешат сворачивать свою деятельность в нашей стране, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Италии Сергей Разов. "Италия, которая традиционно была одним из крупнейших торговых партнеров России среди стран Европы, постепенно утрачивает свою роль и значение. К чести итальянского бизнеса (на российском рынке работало более 400 итальянских компаний) отмечу, что итальянские предприниматели не торопятся сворачивать свое присутствие в России, где они давно и с немалой выгодой работают. Однако, секторальные санкции, которые как раковая опухоль охватывают все новые сферы двустороннего экономического, инвестиционного, финансового сотрудничества, а также угроза вторичных санкций за несоблюдение коллективной дисциплины оказывают растущее деструктивное влияние", - подчеркнул российский дипломат. Что касается перспектив двустороннего торгово-экономического сотрудничества, то, по словам Разова, "общая международная обстановка, турбулентность на мировых рынках, а главное - прогрессирующее санкционное давление на Россию, к которому безапелляционно присоединилась Италия, негативным образом сказываются на этих перспективах". Читайте полный текст интервью Сергея Разова &gt;&gt;
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италия, европа, россия, экономика, сергей разов
Италия, Европа, Россия, Экономика, Сергей Разов
10:24 09.02.2023 (обновлено: 11:10 09.02.2023)
 
Итальянский бизнес не спешит покидать Россию, заявил посол в Риме

Посол в Риме Разов: итальянский бизнес не спешит сворачивать деятельность в России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкПосол России в Италии Сергей Разов в аэропорту Турина
Посол России в Италии Сергей Разов в аэропорту Турина - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Посол России в Италии Сергей Разов в аэропорту Турина. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 9 фев – РИА Новости. Италия постепенно утрачивает роль крупного торгового партнера России в Европе, однако итальянские предприниматели не спешат сворачивать свою деятельность в нашей стране, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Италии Сергей Разов.
"Италия, которая традиционно была одним из крупнейших торговых партнеров России среди стран Европы, постепенно утрачивает свою роль и значение. К чести итальянского бизнеса (на российском рынке работало более 400 итальянских компаний) отмечу, что итальянские предприниматели не торопятся сворачивать свое присутствие в России, где они давно и с немалой выгодой работают. Однако, секторальные санкции, которые как раковая опухоль охватывают все новые сферы двустороннего экономического, инвестиционного, финансового сотрудничества, а также угроза вторичных санкций за несоблюдение коллективной дисциплины оказывают растущее деструктивное влияние", - подчеркнул российский дипломат.
Что касается перспектив двустороннего торгово-экономического сотрудничества, то, по словам Разова, "общая международная обстановка, турбулентность на мировых рынках, а главное - прогрессирующее санкционное давление на Россию, к которому безапелляционно присоединилась Италия, негативным образом сказываются на этих перспективах".
Читайте полный текст интервью Сергея Разова >>
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