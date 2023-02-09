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В Брянской области сбили девять украинских беспилотников - РИА Новости, 09.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230209/bespilotniki-1850708186.html
В Брянской области сбили девять украинских беспилотников
В Брянской области сбили девять украинских беспилотников - РИА Новости, 09.02.2023
В Брянской области сбили девять украинских беспилотников
Ночью украинские беспилотники атаковали Стародубский округ Брянской области, но российская система ПВО отразила нападение, сообщил в Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T06:21
2023-02-09T09:03
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Ночью украинские беспилотники атаковали Стародубский округ Брянской области, но российская система ПВО отразила нападение, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.По словам губернатора, при атаке никто не пострадал. Сейчас на месте работают оперативные службы.Районы Брянской области, находящиеся в непосредственной близости от границы с Украиной, постоянно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. В начале февраля Богомаз сообщил, что за все время спецоперации на Украине по территории области открывали огонь 272 раза, при этом погибли четыре человека и 22 получили ранения.В регионе действует желтый уровень террористической опасности. Он предполагает усиление работы спецслужб, гражданам рекомендуется проявлять бдительность.
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безопасность, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы РФ
06:21 09.02.2023 (обновлено: 09:03 09.02.2023)
 
В Брянской области сбили девять украинских беспилотников

Губернатор Богомаз: в Брянской области система ПВО сбила украинские беспилотники

© Фото : WB GROUPУдарный беспилотный авиационный комплекс Warmate
Ударный беспилотный авиационный комплекс Warmate - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© Фото : WB GROUP
Ударный беспилотный авиационный комплекс Warmate. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Ночью украинские беспилотники атаковали Стародубский округ Брянской области, но российская система ПВО отразила нападение, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

"Сегодня ночью украинские националисты атаковали территорию Стародубского муниципального округа БПЛА. <...> В результате работы системы ПВО из девяти атаковавших летательных аппаратов сбиты все девять. Спасибо нашим защитникам!" — написал он.

По словам губернатора, при атаке никто не пострадал. Сейчас на месте работают оперативные службы.
Районы Брянской области, находящиеся в непосредственной близости от границы с Украиной, постоянно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. В начале февраля Богомаз сообщил, что за все время спецоперации на Украине по территории области открывали огонь 272 раза, при этом погибли четыре человека и 22 получили ранения.
В регионе действует желтый уровень террористической опасности. Он предполагает усиление работы спецслужб, гражданам рекомендуется проявлять бдительность.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБрянская областьАлександр БогомазВооруженные силы РФ
 
 
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