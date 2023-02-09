https://ria.ru/20230209/bespilotniki-1850708186.html
В Брянской области сбили девять украинских беспилотников
В Брянской области сбили девять украинских беспилотников - РИА Новости, 09.02.2023
В Брянской области сбили девять украинских беспилотников
Ночью украинские беспилотники атаковали Стародубский округ Брянской области, но российская система ПВО отразила нападение, сообщил в Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T06:21
2023-02-09T06:21
2023-02-09T09:03
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Ночью украинские беспилотники атаковали Стародубский округ Брянской области, но российская система ПВО отразила нападение, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.По словам губернатора, при атаке никто не пострадал. Сейчас на месте работают оперативные службы.Районы Брянской области, находящиеся в непосредственной близости от границы с Украиной, постоянно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. В начале февраля Богомаз сообщил, что за все время спецоперации на Украине по территории области открывали огонь 272 раза, при этом погибли четыре человека и 22 получили ранения.В регионе действует желтый уровень террористической опасности. Он предполагает усиление работы спецслужб, гражданам рекомендуется проявлять бдительность.
https://ria.ru/20230209/rszo-1850695341.html
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безопасность, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы РФ
06:21 09.02.2023 (обновлено: 09:03 09.02.2023)
В Брянской области сбили девять украинских беспилотников
Губернатор Богомаз: в Брянской области система ПВО сбила украинские беспилотники