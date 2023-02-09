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Российские системы ПВО сбили в Брянской области десять украинских дронов - РИА Новости, 09.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230209/bespilotnik-1850719013.html
Российские системы ПВО сбили в Брянской области десять украинских дронов
Российские системы ПВО сбили в Брянской области десять украинских дронов - РИА Новости, 09.02.2023
Российские системы ПВО сбили в Брянской области десять украинских дронов
Средства ПВО сбили в Брянской области десятый с ночи украинский беспилотный летательный аппарат, следует из сообщения губернатора Александра Богомаза в... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T08:49
2023-02-09T13:36
специальная военная операция на украине
брянская область
брянский район
александр богомаз
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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БРЯНСК, 9 фев — РИА Новости. Средства ПВО сбили в Брянской области десятый с ночи украинский беспилотный летательный аппарат, следует из сообщения губернатора Александра Богомаза в Telegram-канале. "Системами ПВО Вооруженных сил России отражена еще одна атака ВСУ. Благодаря профессионализму наших защитников, над Брянским районом сбит БПЛА", — написал он. До этого Богомаз сообщал, что минувшей ночью девять украинских беспилотников атаковали Стародубский муниципальный округ области. Эту атаку удалось полностью отразить, пострадавших и разрушений не было.Районы Брянской области, находящиеся в непосредственной близости от границы с Украиной, постоянно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. В начале февраля губернатор сообщил, что за все время спецоперации на Украине по территории области открывали огонь 272 раза, при этом погибли четыре человека и 22 получили ранения.В регионе действует желтый уровень террористической опасности. Он предполагает усиление работы спецслужб, гражданам рекомендуется проявлять бдительность.
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брянская область
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брянская область, брянский район, александр богомаз, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Брянский район, Александр Богомаз, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
08:49 09.02.2023 (обновлено: 13:36 09.02.2023)
 
Российские системы ПВО сбили в Брянской области десять украинских дронов

Российские системы ПВО сбили десятый с ночи украинский беспилотник в Брянской области

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России в зоне проведения специальной военной операции
Военнослужащий ВС России в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Военнослужащий ВС России в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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БРЯНСК, 9 фев — РИА Новости. Средства ПВО сбили в Брянской области десятый с ночи украинский беспилотный летательный аппарат, следует из сообщения губернатора Александра Богомаза в Telegram-канале.
"Системами ПВО Вооруженных сил России отражена еще одна атака ВСУ. Благодаря профессионализму наших защитников, над Брянским районом сбит БПЛА", — написал он.
До этого Богомаз сообщал, что минувшей ночью девять украинских беспилотников атаковали Стародубский муниципальный округ области. Эту атаку удалось полностью отразить, пострадавших и разрушений не было.
Районы Брянской области, находящиеся в непосредственной близости от границы с Украиной, постоянно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. В начале февраля губернатор сообщил, что за все время спецоперации на Украине по территории области открывали огонь 272 раза, при этом погибли четыре человека и 22 получили ранения.
В регионе действует желтый уровень террористической опасности. Он предполагает усиление работы спецслужб, гражданам рекомендуется проявлять бдительность.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьБрянский районАлександр БогомазВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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