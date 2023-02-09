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В Бердянске установили главу группы диверсантов, совершавшей теракты - РИА Новости, 09.02.2023
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В Бердянске установили главу группы диверсантов, совершавшей теракты
В Бердянске установили главу группы диверсантов, совершавшей теракты - РИА Новости, 09.02.2023
В Бердянске установили главу группы диверсантов, совершавшей теракты
Силовики установили руководителя украинской диверсионно-разведывательной группы, совершившей пять терактов в Бердянске, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T08:46
2023-02-09T09:59
бердянск
россия
украина
запорожская область
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 9 фев – РИА Новости. Силовики установили руководителя украинской диверсионно-разведывательной группы, совершившей пять терактов в Бердянске, сообщил РИА Новости представитель спецслужб. В августе 2022 года при взрыве самодельного взрывного устройства погиб замначальника ГИБДД Бердянска Александр Колесников. В сентябре был взорван автомобиль коменданта города Артема Бардина, а неизвестные расстреляли заместителя мэра Бердянска Олега Бойко и его жену Людмилу которая занимала должность председателя избирательной комиссии по вопросам голосования на референдуме по вступлению в состав РФ. "Проведенным комплексом мероприятий установлены члены ДРГ, причастные к совершению пяти резонансных террористических актов в Бердянске в период с августа по октябрь 2022 года. Все совершалось по заданию сотрудника ГУР МО Украины Андрея Питюкина, который проживает в городе Запорожье, бывшего сотрудника органов внутренних дел Бердянска, а также его резидента Татьяны Омельяненко, проживает в городе Познань, Польша", - сказал представитель спецслужб.
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бердянск, россия, украина, запорожская область, происшествия
Бердянск, Россия, Украина, Запорожская область, Происшествия
08:46 09.02.2023 (обновлено: 09:59 09.02.2023)
 
В Бердянске установили главу группы диверсантов, совершавшей теракты

В Бердянске установили главу группы украинских диверсантов, совершившей пять терактов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание гостиницы "Бердянск" и российский флаг
Здание гостиницы Бердянск и российский флаг - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание гостиницы "Бердянск" и российский флаг. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 9 фев – РИА Новости. Силовики установили руководителя украинской диверсионно-разведывательной группы, совершившей пять терактов в Бердянске, сообщил РИА Новости представитель спецслужб.
В августе 2022 года при взрыве самодельного взрывного устройства погиб замначальника ГИБДД Бердянска Александр Колесников. В сентябре был взорван автомобиль коменданта города Артема Бардина, а неизвестные расстреляли заместителя мэра Бердянска Олега Бойко и его жену Людмилу которая занимала должность председателя избирательной комиссии по вопросам голосования на референдуме по вступлению в состав РФ.
"Проведенным комплексом мероприятий установлены члены ДРГ, причастные к совершению пяти резонансных террористических актов в Бердянске в период с августа по октябрь 2022 года. Все совершалось по заданию сотрудника ГУР МО Украины Андрея Питюкина, который проживает в городе Запорожье, бывшего сотрудника органов внутренних дел Бердянска, а также его резидента Татьяны Омельяненко, проживает в городе Познань, Польша", - сказал представитель спецслужб.
Кадры задержания диверсантов за подготовку покушения на представителей администрации Бердянска - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
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