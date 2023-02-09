https://ria.ru/20230209/berdyansk-1850718554.html

В Бердянске установили главу группы диверсантов, совершавшей теракты

В Бердянске установили главу группы диверсантов, совершавшей теракты - РИА Новости, 09.02.2023

В Бердянске установили главу группы диверсантов, совершавшей теракты

Силовики установили руководителя украинской диверсионно-разведывательной группы, совершившей пять терактов в Бердянске, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T08:46

2023-02-09T08:46

2023-02-09T09:59

бердянск

россия

украина

запорожская область

происшествия

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 9 фев – РИА Новости. Силовики установили руководителя украинской диверсионно-разведывательной группы, совершившей пять терактов в Бердянске, сообщил РИА Новости представитель спецслужб. В августе 2022 года при взрыве самодельного взрывного устройства погиб замначальника ГИБДД Бердянска Александр Колесников. В сентябре был взорван автомобиль коменданта города Артема Бардина, а неизвестные расстреляли заместителя мэра Бердянска Олега Бойко и его жену Людмилу которая занимала должность председателя избирательной комиссии по вопросам голосования на референдуме по вступлению в состав РФ. "Проведенным комплексом мероприятий установлены члены ДРГ, причастные к совершению пяти резонансных террористических актов в Бердянске в период с августа по октябрь 2022 года. Все совершалось по заданию сотрудника ГУР МО Украины Андрея Питюкина, который проживает в городе Запорожье, бывшего сотрудника органов внутренних дел Бердянска, а также его резидента Татьяны Омельяненко, проживает в городе Познань, Польша", - сказал представитель спецслужб.

https://ria.ru/20230209/berdyansk-1850717732.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

бердянск, россия, украина, запорожская область, происшествия