https://ria.ru/20230209/bayden-1850952963.html

Байден ответил на вопрос о возможности скорого визита на Украину

Байден ответил на вопрос о возможности скорого визита на Украину - РИА Новости, 09.02.2023

Байден ответил на вопрос о возможности скорого визита на Украину

Президент США Джо Байден заявил в четверг, что пока не рассматривает возможность поездки на Украину в обозримом будущем, однако допускает возможность скорого... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T18:51

2023-02-09T18:51

2023-02-09T18:52

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польша

украина

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил в четверг, что пока не рассматривает возможность поездки на Украину в обозримом будущем, однако допускает возможность скорого визита в Польшу.Во время краткого общения с пулом Белого дома журналисты спросили главу государства о его планах по предстоящим зарубежным визитам. В частности, у Байдена поинтересовались, намерен ли он посетить Украину. Возможность такой поездки уже по меньшей мере несколько недель муссируется в ведущих американских СМИ."Есть вероятность того, что я могу поехать в Польшу, однако это все", - ответил американский лидер.Один из присутствовавших при этом журналистов отметил позднее, что в своей реплике Байден сделал ударение на слове "Польша", таким образом подтвердив, что на данном этапе исключает возможность посещения с визитом Украины.

https://ria.ru/20230208/ssha-1850554356.html

польша

украина

сша

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, польша, украина, сша, джо байден