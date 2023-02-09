https://ria.ru/20230209/bayden-1850952963.html
Байден ответил на вопрос о возможности скорого визита на Украину
Байден ответил на вопрос о возможности скорого визита на Украину - РИА Новости, 09.02.2023
Байден ответил на вопрос о возможности скорого визита на Украину
Президент США Джо Байден заявил в четверг, что пока не рассматривает возможность поездки на Украину в обозримом будущем, однако допускает возможность скорого... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T18:51
2023-02-09T18:51
2023-02-09T18:52
в мире
польша
украина
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил в четверг, что пока не рассматривает возможность поездки на Украину в обозримом будущем, однако допускает возможность скорого визита в Польшу.Во время краткого общения с пулом Белого дома журналисты спросили главу государства о его планах по предстоящим зарубежным визитам. В частности, у Байдена поинтересовались, намерен ли он посетить Украину. Возможность такой поездки уже по меньшей мере несколько недель муссируется в ведущих американских СМИ."Есть вероятность того, что я могу поехать в Польшу, однако это все", - ответил американский лидер.Один из присутствовавших при этом журналистов отметил позднее, что в своей реплике Байден сделал ударение на слове "Польша", таким образом подтвердив, что на данном этапе исключает возможность посещения с визитом Украины.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, польша, украина, сша, джо байден
В мире, Польша, Украина, США, Джо Байден
18:51 09.02.2023 (обновлено: 18:52 09.02.2023)
Байден ответил на вопрос о возможности скорого визита на Украину
Байден заявил, что не собирается посещать Украину в ближайшее время
ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил в четверг, что пока не рассматривает возможность поездки на Украину в обозримом будущем, однако допускает возможность скорого визита в Польшу.
Во время краткого общения с пулом Белого дома журналисты спросили главу государства о его планах по предстоящим зарубежным визитам. В частности, у Байдена поинтересовались, намерен ли он посетить Украину. Возможность такой поездки уже по меньшей мере несколько недель муссируется в ведущих американских СМИ.
"Есть вероятность того, что я могу поехать в Польшу, однако это все", - ответил американский лидер.
Один из присутствовавших при этом журналистов отметил позднее, что в своей реплике Байден сделал ударение на слове "Польша", таким образом подтвердив, что на данном этапе исключает возможность посещения с визитом Украины.