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Байден рассказал, как относится к мнению американцев о нем - РИА Новости, 09.02.2023
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Байден рассказал, как относится к мнению американцев о нем
Байден рассказал, как относится к мнению американцев о нем - РИА Новости, 09.02.2023
Байден рассказал, как относится к мнению американцев о нем
Президент США Джо Байден заявил, что социологические опросы о несогласии американцев с его политикой "не имеют значения". РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T03:08
2023-02-09T03:08
в мире
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что социологические опросы о несогласии американцев с его политикой "не имеют значения". Как добавил Байден, те же респонденты скажут, что одобряют его инициативы, если вопрос поставить таким образом. Недавние опросы показывают, что шесть из десяти американцев считают, что Байден почти ничего не достиг, а страна движется в неверном направлении.
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в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден
03:08 09.02.2023
 
Байден рассказал, как относится к мнению американцев о нем

Байден заявил, что соцопросы о несогласии американцев с его политикой не имеют значения

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что социологические опросы о несогласии американцев с его политикой "не имеют значения".
"Опросы больше не имеют значения. Нужно сделать 40-50 звонков по сотовому, чтобы получить соцопрос", - сказал Байден телеканалу CBS на просьбу оценить последние соцопросы о несогласии двух третей американцев с политикой президента.
Как добавил Байден, те же респонденты скажут, что одобряют его инициативы, если вопрос поставить таким образом.
Недавние опросы показывают, что шесть из десяти американцев считают, что Байден почти ничего не достиг, а страна движется в неверном направлении.
Президент США Джо Байден в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
02:51
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