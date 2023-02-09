https://ria.ru/20230209/bayden-1850700890.html
Байден рассказал, как относится к мнению американцев о нем
Байден рассказал, как относится к мнению американцев о нем - РИА Новости, 09.02.2023
Байден рассказал, как относится к мнению американцев о нем
Президент США Джо Байден заявил, что социологические опросы о несогласии американцев с его политикой "не имеют значения". РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T03:08
2023-02-09T03:08
2023-02-09T03:08
в мире
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что социологические опросы о несогласии американцев с его политикой "не имеют значения". Как добавил Байден, те же респонденты скажут, что одобряют его инициативы, если вопрос поставить таким образом. Недавние опросы показывают, что шесть из десяти американцев считают, что Байден почти ничего не достиг, а страна движется в неверном направлении.
https://ria.ru/20230209/bayden-1850700131.html
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в мире, сша, джо байден
Байден рассказал, как относится к мнению американцев о нем
Байден заявил, что соцопросы о несогласии американцев с его политикой не имеют значения
ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что социологические опросы о несогласии американцев с его политикой "не имеют значения".
"Опросы больше не имеют значения. Нужно сделать 40-50 звонков по сотовому, чтобы получить соцопрос", - сказал Байден телеканалу CBS на просьбу оценить последние соцопросы о несогласии двух третей американцев с политикой президента.
Как добавил Байден, те же респонденты скажут, что одобряют его инициативы, если вопрос поставить таким образом.
Недавние опросы показывают, что шесть из десяти американцев считают, что Байден почти ничего не достиг, а страна движется в неверном направлении.