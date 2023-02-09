https://ria.ru/20230209/bayden-1850700890.html

Байден рассказал, как относится к мнению американцев о нем

Байден рассказал, как относится к мнению американцев о нем - РИА Новости, 09.02.2023

Байден рассказал, как относится к мнению американцев о нем

Президент США Джо Байден заявил, что социологические опросы о несогласии американцев с его политикой "не имеют значения". РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T03:08

2023-02-09T03:08

2023-02-09T03:08

в мире

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что социологические опросы о несогласии американцев с его политикой "не имеют значения". Как добавил Байден, те же респонденты скажут, что одобряют его инициативы, если вопрос поставить таким образом. Недавние опросы показывают, что шесть из десяти американцев считают, что Байден почти ничего не достиг, а страна движется в неверном направлении.

https://ria.ru/20230209/bayden-1850700131.html

сша

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в мире, сша, джо байден