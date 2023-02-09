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"Все возрасты покорны": Байден рассказал о своих политических планах - РИА Новости, 09.02.2023
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"Все возрасты покорны": Байден рассказал о своих политических планах
"Все возрасты покорны": Байден рассказал о своих политических планах - РИА Новости, 09.02.2023
"Все возрасты покорны": Байден рассказал о своих политических планах
Президент США Джо Байден заявил, что намерен участвовать в выборах 2024 года, и возраст его не беспокоит, но твердого решения еще нет. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T02:51
2023-02-09T04:01
в мире
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что намерен участвовать в выборах 2024 года, и возраст его не беспокоит, но твердого решения еще нет. "Наблюдайте за мной, - все что я могу сказать. Прошлым вечером я слышал, как люди говорили: "Боже мой, возраст больше не проблема", - сказал Байден в интервью CBS. Он заявил, что намерен выдвигаться в президенты, хотя и не принял окончательного решения. "Я бы был полностью честен с американскими гражданами, если бы думал, что есть какие-то проблемы со здоровьем, которые мешают мне выполнять работу", - отметил Байден. Байден и прежде заявлял, что намерен выдвигаться для переизбрания в 2024 году, но до сих пор не объявлял об этом официально. Накануне 80-летний президент США выступал с обращением к конгрессу, в случае участия в выборах на момент их проведения ему будет 82 года, а при победе второй срок он завершит в возрасте 86 лет. Байден уже является старейшим президентом США.
https://ria.ru/20230209/bayden-1850699699.html
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в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден
02:51 09.02.2023 (обновлено: 04:01 09.02.2023)
 
"Все возрасты покорны": Байден рассказал о своих политических планах

Байден заявил, что намерен выдвигаться на второй срок, и возраст его не беспокоит

© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент США Джо Байден в Вашингтоне
Президент США Джо Байден в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© AP Photo / Carolyn Kaster
Президент США Джо Байден в Вашингтоне . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что намерен участвовать в выборах 2024 года, и возраст его не беспокоит, но твердого решения еще нет.
"Наблюдайте за мной, - все что я могу сказать. Прошлым вечером я слышал, как люди говорили: "Боже мой, возраст больше не проблема", - сказал Байден в интервью CBS.
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Он заявил, что намерен выдвигаться в президенты, хотя и не принял окончательного решения. "Я бы был полностью честен с американскими гражданами, если бы думал, что есть какие-то проблемы со здоровьем, которые мешают мне выполнять работу", - отметил Байден.
"Я не принял этого решения (выдвигаться в президенты – ред.). У меня есть такое намерение, полагаю, но я еще не принял твердого решения", - добавил американский лидер телеканалу PBS.
Байден и прежде заявлял, что намерен выдвигаться для переизбрания в 2024 году, но до сих пор не объявлял об этом официально.
Накануне 80-летний президент США выступал с обращением к конгрессу, в случае участия в выборах на момент их проведения ему будет 82 года, а при победе второй срок он завершит в возрасте 86 лет. Байден уже является старейшим президентом США.
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В миреСШАДжо Байден
 
 
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