https://ria.ru/20230209/bayden-1850699594.html

Байден прокомментировал расследование в отношении своего сына

Байден прокомментировал расследование в отношении своего сына - РИА Новости, 09.02.2023

Байден прокомментировал расследование в отношении своего сына

Президент США Джо Байден выразил уверенность, что его политические оппоненты не смогут далеко продвинуться в расследовании в отношении членов его семьи, а... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T02:28

2023-02-09T02:28

2023-02-09T02:52

в мире

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 9 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден выразил уверенность, что его политические оппоненты не смогут далеко продвинуться в расследовании в отношении членов его семьи, а американскую общественность это не заинтересует.Республиканцы, взявшие под контроль палату представителей, начинают парламентские проверки деловых связей сына президента Хантера и его брата Джима, подозревая их в "торговле влиянием".Ранее он неоднократно говорил о невиновности своего сына, который был вовлечен в обширные зарубежные бизнес-связи, употреблял наркотики и вел развратный образ жизни.

https://ria.ru/20230208/ssha-1850474089.html

сша

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в мире, сша, джо байден