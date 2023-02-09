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Байден прокомментировал расследование в отношении своего сына - РИА Новости, 09.02.2023
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Байден прокомментировал расследование в отношении своего сына
Байден прокомментировал расследование в отношении своего сына - РИА Новости, 09.02.2023
Байден прокомментировал расследование в отношении своего сына
Президент США Джо Байден выразил уверенность, что его политические оппоненты не смогут далеко продвинуться в расследовании в отношении членов его семьи, а... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T02:28
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в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 9 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден выразил уверенность, что его политические оппоненты не смогут далеко продвинуться в расследовании в отношении членов его семьи, а американскую общественность это не заинтересует.Республиканцы, взявшие под контроль палату представителей, начинают парламентские проверки деловых связей сына президента Хантера и его брата Джима, подозревая их в "торговле влиянием".Ранее он неоднократно говорил о невиновности своего сына, который был вовлечен в обширные зарубежные бизнес-связи, употреблял наркотики и вел развратный образ жизни.
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в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден
02:28 09.02.2023 (обновлено: 02:52 09.02.2023)
 
Байден прокомментировал расследование в отношении своего сына

Байден заявил, что расследование в отношении его сына и брата далеко не продвинется

© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден выразил уверенность, что его политические оппоненты не смогут далеко продвинуться в расследовании в отношении членов его семьи, а американскую общественность это не заинтересует.
Республиканцы, взявшие под контроль палату представителей, начинают парламентские проверки деловых связей сына президента Хантера и его брата Джима, подозревая их в "торговле влиянием".
"Общественность не обратит на это внимание... Единственное, что они могут сделать, это напридумывать разного про мою семью. Очень далеко это не продвинется", - сказал Байден в интервью телеканалу PBS.
Ранее он неоднократно говорил о невиновности своего сына, который был вовлечен в обширные зарубежные бизнес-связи, употреблял наркотики и вел развратный образ жизни.
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