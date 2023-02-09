https://ria.ru/20230209/bayden-1850699594.html
Байден прокомментировал расследование в отношении своего сына
Байден прокомментировал расследование в отношении своего сына - РИА Новости, 09.02.2023
Байден прокомментировал расследование в отношении своего сына
Президент США Джо Байден выразил уверенность, что его политические оппоненты не смогут далеко продвинуться в расследовании в отношении членов его семьи, а... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T02:28
2023-02-09T02:28
2023-02-09T02:52
в мире
сша
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846800117_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e6c6f98f40420651fb4f2dd6fb939f9.jpg
ВАШИНГТОН, 9 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден выразил уверенность, что его политические оппоненты не смогут далеко продвинуться в расследовании в отношении членов его семьи, а американскую общественность это не заинтересует.Республиканцы, взявшие под контроль палату представителей, начинают парламентские проверки деловых связей сына президента Хантера и его брата Джима, подозревая их в "торговле влиянием".Ранее он неоднократно говорил о невиновности своего сына, который был вовлечен в обширные зарубежные бизнес-связи, употреблял наркотики и вел развратный образ жизни.
https://ria.ru/20230208/ssha-1850474089.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846800117_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fe8e63361b9ce8f1abb52555fbba285a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден
02:28 09.02.2023 (обновлено: 02:52 09.02.2023)
Байден прокомментировал расследование в отношении своего сына
Байден заявил, что расследование в отношении его сына и брата далеко не продвинется
ВАШИНГТОН, 9 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден выразил уверенность, что его политические оппоненты не смогут далеко продвинуться в расследовании в отношении членов его семьи, а американскую общественность это не заинтересует.
Республиканцы, взявшие под контроль палату представителей, начинают парламентские проверки деловых связей сына президента Хантера и его брата Джима, подозревая их в "торговле влиянием".
"Общественность не обратит на это внимание... Единственное, что они могут сделать, это напридумывать разного про мою семью. Очень далеко это не продвинется", - сказал Байден в интервью телеканалу PBS.
Ранее он неоднократно говорил о невиновности своего сына, который был вовлечен в обширные зарубежные бизнес-связи, употреблял наркотики и вел развратный образ жизни.