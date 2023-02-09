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В Нижнем Новгороде рабочие пострадали при взрыве газового баллона - РИА Новости, 09.02.2023
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В Нижнем Новгороде рабочие пострадали при взрыве газового баллона
В Нижнем Новгороде рабочие пострадали при взрыве газового баллона - РИА Новости, 09.02.2023
В Нижнем Новгороде рабочие пострадали при взрыве газового баллона
Двое рабочих пострадали при взрыве газового баллона на стройплощадке в Нижнем Новгороде, сообщила областная трудовая инспекция. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T15:40
2023-02-09T17:58
происшествия
нижний новгород
нижегородская область
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 фев - РИА Новости. Двое рабочих пострадали при взрыве газового баллона на стройплощадке в Нижнем Новгороде, сообщила областная трудовая инспекция."Согласно поступившей информации, 9 февраля на строительной площадке на улице Правдинская в Нижнем Новгороде произошел взрыв газового баллона, в результате чего травмы получили двое рабочих. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи", - говорится в сообщении.Гострудинспекция в Нижегородской области выясняет причины и обстоятельства происшедшего несчастного случая.Как сообщили РИА Новости в Приволжском исследовательском медицинском университете, пострадавшие от взрыва газового баллона в Ленинском районе доставлены в ожоговый центр университетской клиники."Пациент 22 лет находится в реанимации. Площадь ожогового поражения – 55%. Состояние тяжелое. Проведена противошоковая терапия. 31-летний пациент получил ограниченный ожог. После оказания необходимой помощи был отпущен на амбулаторное лечение", - рассказали в пресс-службе вуза.В свою очередь в СУСК РФ по региону сообщили о возбуждении уголовного дела по статье 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда). "По версии следствия, 9 февраля при строительстве многоэтажного дома по улице Правдинской двое рабочих при проведении гидроизоляционных работ получили термические ожоги... По предварительным данным, оба пострадавших работали с легковоспламеняющимися материалами", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230209/pokushenie-1850875242.html
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происшествия, нижний новгород, нижегородская область, россия
Происшествия, Нижний Новгород, Нижегородская область, Россия
15:40 09.02.2023 (обновлено: 17:58 09.02.2023)
 
В Нижнем Новгороде рабочие пострадали при взрыве газового баллона

В Нижнем Новгороде двое рабочих пострадали при взрыве газового баллона на стройке

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 фев - РИА Новости. Двое рабочих пострадали при взрыве газового баллона на стройплощадке в Нижнем Новгороде, сообщила областная трудовая инспекция.
"Согласно поступившей информации, 9 февраля на строительной площадке на улице Правдинская в Нижнем Новгороде произошел взрыв газового баллона, в результате чего травмы получили двое рабочих. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи", - говорится в сообщении.
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Как сообщили РИА Новости в Приволжском исследовательском медицинском университете, пострадавшие от взрыва газового баллона в Ленинском районе доставлены в ожоговый центр университетской клиники.
"Пациент 22 лет находится в реанимации. Площадь ожогового поражения – 55%. Состояние тяжелое. Проведена противошоковая терапия. 31-летний пациент получил ограниченный ожог. После оказания необходимой помощи был отпущен на амбулаторное лечение", - рассказали в пресс-службе вуза.
В свою очередь в СУСК РФ по региону сообщили о возбуждении уголовного дела по статье 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда). "По версии следствия, 9 февраля при строительстве многоэтажного дома по улице Правдинской двое рабочих при проведении гидроизоляционных работ получили термические ожоги... По предварительным данным, оба пострадавших работали с легковоспламеняющимися материалами", - добавили в ведомстве.
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