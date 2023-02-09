Рейтинг@Mail.ru
Националистический полк "Азов"* преобразовали в штурмовую бригаду - РИА Новости, 09.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230209/azov-1850964494.html
Националистический полк "Азов"* преобразовали в штурмовую бригаду
Националистический полк "Азов"* преобразовали в штурмовую бригаду - РИА Новости, 09.02.2023
Националистический полк "Азов"* преобразовали в штурмовую бригаду
Украинский националистический полк "Азов"* (запрещенная в РФ террористическая организация) преобразован в штурмовую бригаду, сообщает украинское издание... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T19:47
2023-02-09T19:47
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донбасс
владимир путин
игорь клименко
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835966425_0:435:2868:2048_1920x0_80_0_0_6c819cbd18164d849a448d83b6aa171f.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Украинский националистический полк "Азов"* (запрещенная в РФ террористическая организация) преобразован в штурмовую бригаду, сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на пресс-службу подразделения. "Полк "Азов"* теперь бригада Нацгвардии... "Азов"* будет в числе девяти создаваемых Нацгвардией штурмовых бригад "Гвардии наступления", - сообщило издание в своем Telegram-канале. Согласно публикациям украинских СМИ, численность личного состава полка украинских войск в 2022 году составляла от 900 до 1,5 тысячи человек, тогда как бригада может насчитывать от одной до восьми тысяч человек. Ранее глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что ведомство начало формирование штурмовых бригад из военных, полицейских и пограничников для захвата Крыма и Донбасса. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине, ее конечная цель, как заявлял президент РФ Владимир Путин, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. После начала спецоперации киевские власти неоднократно заявляли о планах начать наступательную операцию на Крым, в том числе на фоне сообщений о новых поставках западных вооружений. В Крыму такие попытки называли самоубийственными, отмечая, что отторгнуть часть территории у мощной ядерной державы попросту невозможно.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
https://ria.ru/20221229/mariupol-1842286047.html
https://ria.ru/20230131/ukraina-1848568626.html
украина
донбасс
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835966425_104:415:2282:2048_1920x0_80_0_0_8da8db9aa24d348aa61abcafac43f14c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, донбасс, владимир путин, игорь клименко, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донбасс, Владимир Путин, Игорь Клименко, Россия
19:47 09.02.2023
 
Националистический полк "Азов"* преобразовали в штурмовую бригаду

Украинский националистический полк "Азов" преобразовали в штурмовую бригаду

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Украинский националистический полк "Азов"* (запрещенная в РФ террористическая организация) преобразован в штурмовую бригаду, сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на пресс-службу подразделения.
"Полк "Азов"* теперь бригада Нацгвардии... "Азов"* будет в числе девяти создаваемых Нацгвардией штурмовых бригад "Гвардии наступления", - сообщило издание в своем Telegram-канале.
Разрушенные здания в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
29 декабря 2022, 17:15Специальная военная операция на Украине
Боевик "Азова"* рассказал, как убивал жителей Мариуполя
Согласно публикациям украинских СМИ, численность личного состава полка украинских войск в 2022 году составляла от 900 до 1,5 тысячи человек, тогда как бригада может насчитывать от одной до восьми тысяч человек.
Ранее глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что ведомство начало формирование штурмовых бригад из военных, полицейских и пограничников для захвата Крыма и Донбасса.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине, ее конечная цель, как заявлял президент РФ Владимир Путин, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
После начала спецоперации киевские власти неоднократно заявляли о планах начать наступательную операцию на Крым, в том числе на фоне сообщений о новых поставках западных вооружений. В Крыму такие попытки называли самоубийственными, отмечая, что отторгнуть часть территории у мощной ядерной державы попросту невозможно.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
Психологическая подготовка — пленный боевик Азова* рассказал, почему новобранцев лишали имен - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
31 января, 08:37Специальная военная операция на Украине
Пленный украинский боевик рассказал, как готовили новобранцев в "Азове"*
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонбассВладимир ПутинИгорь КлименкоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала