https://ria.ru/20230209/azov-1850964494.html

Националистический полк "Азов"* преобразовали в штурмовую бригаду

Националистический полк "Азов"* преобразовали в штурмовую бригаду - РИА Новости, 09.02.2023

Националистический полк "Азов"* преобразовали в штурмовую бригаду

Украинский националистический полк "Азов"* (запрещенная в РФ террористическая организация) преобразован в штурмовую бригаду, сообщает украинское издание... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T19:47

2023-02-09T19:47

2023-02-09T19:47

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Украинский националистический полк "Азов"* (запрещенная в РФ террористическая организация) преобразован в штурмовую бригаду, сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на пресс-службу подразделения. "Полк "Азов"* теперь бригада Нацгвардии... "Азов"* будет в числе девяти создаваемых Нацгвардией штурмовых бригад "Гвардии наступления", - сообщило издание в своем Telegram-канале. Согласно публикациям украинских СМИ, численность личного состава полка украинских войск в 2022 году составляла от 900 до 1,5 тысячи человек, тогда как бригада может насчитывать от одной до восьми тысяч человек. Ранее глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что ведомство начало формирование штурмовых бригад из военных, полицейских и пограничников для захвата Крыма и Донбасса. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине, ее конечная цель, как заявлял президент РФ Владимир Путин, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. После начала спецоперации киевские власти неоднократно заявляли о планах начать наступательную операцию на Крым, в том числе на фоне сообщений о новых поставках западных вооружений. В Крыму такие попытки называли самоубийственными, отмечая, что отторгнуть часть территории у мощной ядерной державы попросту невозможно.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.

https://ria.ru/20221229/mariupol-1842286047.html

https://ria.ru/20230131/ukraina-1848568626.html

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в мире, украина, донбасс, владимир путин, игорь клименко, россия