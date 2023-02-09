https://ria.ru/20230209/aviatsiya-1850728021.html

Мишустин рассказал о новой линейке воздушных судов

Мишустин рассказал о новой линейке воздушных судов - РИА Новости, 09.02.2023

Мишустин рассказал о новой линейке воздушных судов

Линейка воздушных судов, которая сегодня разрабатывается в России, станет основой российской авиации, а сплоченные коллективы авиаотрасли станут фундаментом,... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T09:22

2023-02-09T09:22

2023-02-09T09:22

россия

михаил мишустин

мс-21

ту-214

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Линейка воздушных судов, которая сегодня разрабатывается в России, станет основой российской авиации, а сплоченные коллективы авиаотрасли станут фундаментом, который обеспечит ее рост, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Идет активная работа по развитию отечественного производства самолетов и вертолетов. Причем всей линейки – от совсем небольших региональных машин до крупных дальнемагистральных лайнеров. Эта современная техника новых поколений станет основой российской авиации", - сказал Мишустин в своем видеопоздравлении к столетию отечественной гражданской авиации. Российский премьер поздравил работников гражданской авиации с профессиональным праздником и добавил, что самое главное богатство отрасли – это люди, "сплоченные коллективы, состоящие из настоящих профессионалов своего дела". Именно они являются тем фундаментом, который поможет обеспечить будущий рост гражданской авиации в России, убежден Мишустин. Особо он поблагодарил ветеранов отрасли, которые сохраняют традиции и передают свой опыт молодым специалистам. "Желаю всем вам больших высот и достижений в деле служения Отечеству и нашим гражданам. Крепкого здоровья и благополучия!" - добавил Мишустин. По поручению президента России правительство РФ ранее утвердило комплексную программу развития авиатранспортной отрасли страны до 2030 года, согласно которой для нужд гражданской авиации планируется поставить свыше одной тысячи воздушных судов, из них 270 МС-21, 142 "Сухой Суперджет" и 70 Ту-214. В обеспечение серийного выпуска самолетов и вертолетов отечественного производства предусмотрен выпуск почти 5 тысяч двигателей, долю самолетов российского производства планируется увеличить с 35 до 81%.

https://ria.ru/20230209/aviatsiya-1850541437.html

https://ria.ru/20230208/ladoga-1850575107.html

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россия, михаил мишустин, мс-21, ту-214