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Мишустин рассказал о новой линейке воздушных судов - РИА Новости, 09.02.2023
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Мишустин рассказал о новой линейке воздушных судов
Мишустин рассказал о новой линейке воздушных судов - РИА Новости, 09.02.2023
Мишустин рассказал о новой линейке воздушных судов
Линейка воздушных судов, которая сегодня разрабатывается в России, станет основой российской авиации, а сплоченные коллективы авиаотрасли станут фундаментом,... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T09:22
2023-02-09T09:22
россия
михаил мишустин
мс-21
ту-214
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Линейка воздушных судов, которая сегодня разрабатывается в России, станет основой российской авиации, а сплоченные коллективы авиаотрасли станут фундаментом, который обеспечит ее рост, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Идет активная работа по развитию отечественного производства самолетов и вертолетов. Причем всей линейки – от совсем небольших региональных машин до крупных дальнемагистральных лайнеров. Эта современная техника новых поколений станет основой российской авиации", - сказал Мишустин в своем видеопоздравлении к столетию отечественной гражданской авиации. Российский премьер поздравил работников гражданской авиации с профессиональным праздником и добавил, что самое главное богатство отрасли – это люди, "сплоченные коллективы, состоящие из настоящих профессионалов своего дела". Именно они являются тем фундаментом, который поможет обеспечить будущий рост гражданской авиации в России, убежден Мишустин. Особо он поблагодарил ветеранов отрасли, которые сохраняют традиции и передают свой опыт молодым специалистам. "Желаю всем вам больших высот и достижений в деле служения Отечеству и нашим гражданам. Крепкого здоровья и благополучия!" - добавил Мишустин. По поручению президента России правительство РФ ранее утвердило комплексную программу развития авиатранспортной отрасли страны до 2030 года, согласно которой для нужд гражданской авиации планируется поставить свыше одной тысячи воздушных судов, из них 270 МС-21, 142 "Сухой Суперджет" и 70 Ту-214. В обеспечение серийного выпуска самолетов и вертолетов отечественного производства предусмотрен выпуск почти 5 тысяч двигателей, долю самолетов российского производства планируется увеличить с 35 до 81%.
https://ria.ru/20230209/aviatsiya-1850541437.html
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россия, михаил мишустин, мс-21, ту-214
Россия, Михаил Мишустин, МС-21, Ту-214
09:22 09.02.2023
 
Мишустин рассказал о новой линейке воздушных судов

Мишустин: создаваемая в России линейка воздушных судов станет основой российской авиации

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Линейка воздушных судов, которая сегодня разрабатывается в России, станет основой российской авиации, а сплоченные коллективы авиаотрасли станут фундаментом, который обеспечит ее рост, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Идет активная работа по развитию отечественного производства самолетов и вертолетов. Причем всей линейки – от совсем небольших региональных машин до крупных дальнемагистральных лайнеров. Эта современная техника новых поколений станет основой российской авиации", - сказал Мишустин в своем видеопоздравлении к столетию отечественной гражданской авиации.
Первый советский реактивный межконтинентальный пассажирский самолёт Ил-62. Самолет Ил-62 компании Аэрофлот в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
08:00Туризм
Сто лет в небе: удивительная история гражданской авиации в России
Российский премьер поздравил работников гражданской авиации с профессиональным праздником и добавил, что самое главное богатство отрасли – это люди, "сплоченные коллективы, состоящие из настоящих профессионалов своего дела". Именно они являются тем фундаментом, который поможет обеспечить будущий рост гражданской авиации в России, убежден Мишустин.
Особо он поблагодарил ветеранов отрасли, которые сохраняют традиции и передают свой опыт молодым специалистам.
"Желаю всем вам больших высот и достижений в деле служения Отечеству и нашим гражданам. Крепкого здоровья и благополучия!" - добавил Мишустин.
По поручению президента России правительство РФ ранее утвердило комплексную программу развития авиатранспортной отрасли страны до 2030 года, согласно которой для нужд гражданской авиации планируется поставить свыше одной тысячи воздушных судов, из них 270 МС-21, 142 "Сухой Суперджет" и 70 Ту-214. В обеспечение серийного выпуска самолетов и вертолетов отечественного производства предусмотрен выпуск почти 5 тысяч двигателей, долю самолетов российского производства планируется увеличить с 35 до 81%.
Самолет в небе над международным аэропортом Внуково - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
Вчера, 15:15
Поставки регионального пассажирского самолета "Ладога" начнутся в 2026 году
 
РоссияМихаил МишустинМС-21Ту-214
 
 
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