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Авиасообщение между Россией и Мьянмой может открыться через два месяца - РИА Новости, 09.02.2023
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Туризм
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Авиасообщение между Россией и Мьянмой может открыться через два месяца
Авиасообщение между Россией и Мьянмой может открыться через два месяца - РИА Новости, 09.02.2023
Авиасообщение между Россией и Мьянмой может открыться через два месяца
Прямое авиасообщение между Россией и Мьянмой может быть запущено в ближайшие два месяца, сообщил РИА Новости посол Мьянмы в России Лвин У. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T16:30
2023-02-09T16:30
туризм
мьянма
россия
янгон (город)
новости - туризм
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев - РИА Новости. Прямое авиасообщение между Россией и Мьянмой может быть запущено в ближайшие два месяца, сообщил РИА Новости посол Мьянмы в России Лвин У. В октябре Лвин У сообщал, что Мьянма ведет переговоры с РФ об установлении прямого авиасообщения и рассчитывает запустить чартерные и грузовые рейсы из Янгона в Москву через Новосибирск до конца 2022 года. "Прямое авиасообщение между нашими странами должно появиться в ближайшее время. Руководство двух российских авиакомпаний выразило свой интерес, идут переговоры", - сообщил Лвин У на полях конференции в Санкт-Петербурге, посвященной 75-летию установления дипломатических отношений между Российской Федерацией (СССР) и Республикой Союз Мьянма (Бирма). Он уточнил, что речь идет об открытии перелетов в ближайшие один-два месяца. По словам Лвина У, прямое авиасообщение должно связать сразу несколько городов. Планируется, что перелеты будут осуществляться из аэропортов Москвы, Новосибирска и Екатеринбурга в аэропорты Янгон и Мандалай. "Мы заинтересованы в прибытии русских туристов в Мьянму", - добавил он.
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мьянма, россия, янгон (город), новости - туризм
Туризм, Мьянма, Россия, Янгон (город), Новости - Туризм
16:30 09.02.2023
 
Авиасообщение между Россией и Мьянмой может открыться через два месяца

Посол Мьянмы в России: аивасообщение между странами может открыться через два месяца

© Pixabay / Gero BirkenmaierХрам в Мандалае, Мьянма
Храм в Мандалае, Мьянма - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© Pixabay / Gero Birkenmaier
Храм в Мандалае, Мьянма. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев - РИА Новости. Прямое авиасообщение между Россией и Мьянмой может быть запущено в ближайшие два месяца, сообщил РИА Новости посол Мьянмы в России Лвин У.
В октябре Лвин У сообщал, что Мьянма ведет переговоры с РФ об установлении прямого авиасообщения и рассчитывает запустить чартерные и грузовые рейсы из Янгона в Москву через Новосибирск до конца 2022 года.
"Прямое авиасообщение между нашими странами должно появиться в ближайшее время. Руководство двух российских авиакомпаний выразило свой интерес, идут переговоры", - сообщил Лвин У на полях конференции в Санкт-Петербурге, посвященной 75-летию установления дипломатических отношений между Российской Федерацией (СССР) и Республикой Союз Мьянма (Бирма).
Он уточнил, что речь идет об открытии перелетов в ближайшие один-два месяца. По словам Лвина У, прямое авиасообщение должно связать сразу несколько городов. Планируется, что перелеты будут осуществляться из аэропортов Москвы, Новосибирска и Екатеринбурга в аэропорты Янгон и Мандалай.
"Мы заинтересованы в прибытии русских туристов в Мьянму", - добавил он.
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
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