https://ria.ru/20230209/aviasoobschenie-1850899209.html

Авиасообщение между Россией и Мьянмой может открыться через два месяца

Авиасообщение между Россией и Мьянмой может открыться через два месяца - РИА Новости, 09.02.2023

Авиасообщение между Россией и Мьянмой может открыться через два месяца

Прямое авиасообщение между Россией и Мьянмой может быть запущено в ближайшие два месяца, сообщил РИА Новости посол Мьянмы в России Лвин У. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T16:30

2023-02-09T16:30

2023-02-09T16:30

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев - РИА Новости. Прямое авиасообщение между Россией и Мьянмой может быть запущено в ближайшие два месяца, сообщил РИА Новости посол Мьянмы в России Лвин У. В октябре Лвин У сообщал, что Мьянма ведет переговоры с РФ об установлении прямого авиасообщения и рассчитывает запустить чартерные и грузовые рейсы из Янгона в Москву через Новосибирск до конца 2022 года. "Прямое авиасообщение между нашими странами должно появиться в ближайшее время. Руководство двух российских авиакомпаний выразило свой интерес, идут переговоры", - сообщил Лвин У на полях конференции в Санкт-Петербурге, посвященной 75-летию установления дипломатических отношений между Российской Федерацией (СССР) и Республикой Союз Мьянма (Бирма). Он уточнил, что речь идет об открытии перелетов в ближайшие один-два месяца. По словам Лвина У, прямое авиасообщение должно связать сразу несколько городов. Планируется, что перелеты будут осуществляться из аэропортов Москвы, Новосибирска и Екатеринбурга в аэропорты Янгон и Мандалай. "Мы заинтересованы в прибытии русских туристов в Мьянму", - добавил он.

https://ria.ru/20230206/soglashenie-1849987643.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

мьянма, россия, янгон (город), новости - туризм