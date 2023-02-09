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Авиасообщение между Россией и Мьянмой может открыться через два месяца
Авиасообщение между Россией и Мьянмой может открыться через два месяца - РИА Новости, 09.02.2023
Авиасообщение между Россией и Мьянмой может открыться через два месяца
Прямое авиасообщение между Россией и Мьянмой может быть запущено в ближайшие два месяца, сообщил РИА Новости посол Мьянмы в России Лвин У. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T16:30
2023-02-09T16:30
2023-02-09T16:30
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев - РИА Новости. Прямое авиасообщение между Россией и Мьянмой может быть запущено в ближайшие два месяца, сообщил РИА Новости посол Мьянмы в России Лвин У. В октябре Лвин У сообщал, что Мьянма ведет переговоры с РФ об установлении прямого авиасообщения и рассчитывает запустить чартерные и грузовые рейсы из Янгона в Москву через Новосибирск до конца 2022 года. "Прямое авиасообщение между нашими странами должно появиться в ближайшее время. Руководство двух российских авиакомпаний выразило свой интерес, идут переговоры", - сообщил Лвин У на полях конференции в Санкт-Петербурге, посвященной 75-летию установления дипломатических отношений между Российской Федерацией (СССР) и Республикой Союз Мьянма (Бирма). Он уточнил, что речь идет об открытии перелетов в ближайшие один-два месяца. По словам Лвина У, прямое авиасообщение должно связать сразу несколько городов. Планируется, что перелеты будут осуществляться из аэропортов Москвы, Новосибирска и Екатеринбурга в аэропорты Янгон и Мандалай. "Мы заинтересованы в прибытии русских туристов в Мьянму", - добавил он.
https://ria.ru/20230206/soglashenie-1849987643.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мьянма, россия, янгон (город), новости - туризм
Туризм, Мьянма, Россия, Янгон (город), Новости - Туризм
Авиасообщение между Россией и Мьянмой может открыться через два месяца
Посол Мьянмы в России: аивасообщение между странами может открыться через два месяца